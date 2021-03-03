iPhone 13 Pro получит дисплей LTPO частотой 120 Гц с вырезом меньшего размера

Авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо, работающий аналитиком в компании Tianfeng International, раскрыл новые данные про iPhone 13.

iPhone 13 будет представлен только осенью 2021 года, но инсайдер уже раскрывает подробности про линейку смартфонов от компании Apple.

Сообщается, что старшие модели получат OLED-экраны LTPO с частотой обновления 120 Гц.

В них будет уменьшена челка и увеличена батарея. Также стоит ожидать уменьшенный вырез в базовой версии iPhone 13 и его младшей модификации.

Про это сообщали ранее и другие авторитетные инсайдеры.

Помимо новых экранов и уменьшенной сложной системе Face ID, новые смартфоны получат модем Snapdragon X60 и разъем Lightning.

Минг-Чи Куо считает, что компания Apple не откажется от Lightning в пользу USB-C, скорее всего аппараты полностью лишатся разъёма для зарядки и будут заряжаться только беспроводным способом.

В iPhone 13 еще стоит ожидать сверхширокоугольный объектив с диафрагмой F/1,8 и поддержку флэш-накопителей ёмкостью 1 ТБ.