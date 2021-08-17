Apple собирается выпустить iPhone 13 в третью неделю сентября, а для высокопроизводительных моделей Pro будет доступна внутренняя память объемом 1 ТБ, заявил сегодня аналитик Wedbush Дэниел Айвс в записке для инвесторов.

На прошлой неделе тайваньская исследовательская компания TrendForce заявила, что, по ее мнению, Apple выпустит iPhone 13 в сентябре. Хотя серия iPhone 12 была анонсирована в октябре прошлого года, вероятно, из-за задержек, связанных с пандемией, ожидается, что Apple вернется к сентябрьскому выпуску серии iPhone 13, и третья неделя месяца — это одна из возможностей, которую Айвз придерживался. последовательно. Основываясь на прошлых событиях, вторник, 7 сентября, 14 сентября и 21 сентября — все возможные даты события.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple подготовила несколько улучшений для iPhone 13 Pro, которые будут нацелены на профессиональных видеооператоров и профессиональных пользователей. Предстоящие iPhone будут иметь видеоверсию портретного режима iPhone, который позволит снимать видео с фокусом на человека, размывая фон. Внутри Apple называет это «кинематографическим видео».

Apple также планирует добавить возможность записи в более качественном видеоформате ProRes. Видео ProRes предназначены для профессиональных видеоредакторов и позволяют получать файлы большого размера с вариантами разрешения HD и 4K. В iPhone 12 Pro Apple добавила ProRAW, а ProRes — видеоэквивалент. Ожидается, что эта функция будет ограничена моделями iPhone 13 Pro.

Источник — Astera.