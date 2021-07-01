Главная » Новости

Предполагаемый прототип iPhone 13 показывает измененную заднюю камеру

На чтение 1 мин Просмотров 136 Опубликовано

Apple в течение нескольких лет в основном поддерживает тот же дизайн для iPhone с небольшими изменениями, и, похоже, так будет в этом году. Фотография, предположительно принадлежащая iPhone 13, была размещена в Интернете, и на ней показаны некоторые из этих небольших изменений дизайна.

Предполагаемый прототип iPhone 13 показывает измененную заднюю камеру

Источником изображения, как утверждается, является источник информации от DuanRui, а на фотографии показаны два устройства Apple в белом цвете. Один из них имеет две камеры и считается iPhone 13, а другой с тремя камерами — iPhone 13 Pro.

В iPhone 13 корпус камеры в форме спирали остался без изменений, как и количество датчиков. Однако вместо того, чтобы располагать камеры друг над другом, как на iPhone 12, они расположены по диагонали. Кроме того, светодиодная вспышка перемещена вверх, а микрофон — внизу. Это небольшое, но заметное изменение.

Предполагаемый прототип iPhone 13 показывает измененную заднюю камеру

Также есть различие в дизайне передней части. В отличие от iPhone 12, в котором прорезь для динамика находится на той же линии, что и датчики и передняя камера, в iPhone 13 прорезь расположена ближе к раме. Другие изменения конструкции, о которых сообщалось, включают немного более толстый корпус и меньшую выемку.

Источник — Astera.

iPhone 13
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов