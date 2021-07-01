Apple в течение нескольких лет в основном поддерживает тот же дизайн для iPhone с небольшими изменениями, и, похоже, так будет в этом году. Фотография, предположительно принадлежащая iPhone 13, была размещена в Интернете, и на ней показаны некоторые из этих небольших изменений дизайна.

Источником изображения, как утверждается, является источник информации от DuanRui, а на фотографии показаны два устройства Apple в белом цвете. Один из них имеет две камеры и считается iPhone 13, а другой с тремя камерами — iPhone 13 Pro.

В iPhone 13 корпус камеры в форме спирали остался без изменений, как и количество датчиков. Однако вместо того, чтобы располагать камеры друг над другом, как на iPhone 12, они расположены по диагонали. Кроме того, светодиодная вспышка перемещена вверх, а микрофон — внизу. Это небольшое, но заметное изменение.

Также есть различие в дизайне передней части. В отличие от iPhone 12, в котором прорезь для динамика находится на той же линии, что и датчики и передняя камера, в iPhone 13 прорезь расположена ближе к раме. Другие изменения конструкции, о которых сообщалось, включают немного более толстый корпус и меньшую выемку.

Источник — Astera.