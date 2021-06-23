Новый iPhone 13 от Apple выйдет 14 сентября по цене от 699 долларов

Источник еще уточняет, что в смартфонах установят OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, а также процессор Apple A15.

Инсайдеры сообщили о сроках презентации новых смартфонов американской компании, а также узнали и предварительные цены на новинки.

Как стало известно от агентства TrendForce, новая линейка смартфонов, которую покажут в этом году, будет иметь стоимость на уровне предшественников.

К слову название iPhone 13 предварительно, и многие источники указывают, что его изменят на iPhone 12 s. iPhone 13 от Apple выйдет 14 сентября по цене от 699 долларов за самую младшую версию, тогда как стоимость топового варианта составит 1099 долларов.

Источник еще уточняет, что в смартфонах установят OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, а также процессор Apple A15.

Также подтверждаются данные о наличии уменьшенного выреза, при этом источник опровергает слухи о появлении версии с 1 ТБ встроенной памяти.

Как ранее сообщалось, в линейке, как и у предшественников будет четыре модели, а именно Phone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, которым еще приписывают увеличенной емкости аккумуляторы.