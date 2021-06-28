Минг-Чи Куо, известный аналитик, раскрыл несколько интересных деталей, касающихся грядущего смартфона Apple iPhone 13-й серии и будущих iPhone. Он считает, что вариант iPhone 13 Pro будет оснащен сверхширокоугольным объективом с поддержкой автофокусировки.

Согласно отчету, аналитик полагает, что сверхширокоугольный сенсор iPhone 13 Pro в этом году также будет оснащен автофокусом. Это изменение по сравнению с фиксированным фокусом предыдущего поколения, которое не позволяет пользователям переключать фокус на конкретный объект. Другими словами, добавление автофокуса к сверхширокоугольному объективу даст пользователям больше возможностей при фотосъемке или видео.

Кроме того, аналитик также добавил, что сверхширокоугольная камера на iPhone 13 Pro также будет иметь шесть элементов вместо пяти. Это, вероятно, приведет к тому, что смартфон сможет снимать более качественные изображения или видеозаписи. Примечательно, что Куо заявил, что хотя только модель Pro этого года получит преимущества автофокусировки на сверхширокоугольном датчике, будущие iPhone, начиная со следующего года, также получат это обновление.

Это означает, что гигант из Купертино представит эту функцию на всех моделях iPhone в 2022 году. Имейте в виду, что на данный момент это все еще неподтвержденный отчет, поэтому отнеситесь к этой новости с долей скепсиса и следите за новостями, так как мы будем предоставлять обновления, когда появляется дополнительная информация по этому вопросу.

Источник — Astera.