Согласно новому слуху от Макса Вайнбаха, Apple планирует включить в линейку iPhone 13 в этом году «немного большую» катушку для беспроводной зарядки , которая не только улучшит управление теплом и повысит мощность, но и проложит путь к обратной беспроводной зарядке.

По слухам, Apple планирует сделать физическую катушку для беспроводной зарядки в этом предстоящем iPhone больше, что увеличит площадь поверхности, на которой может быть вызвана беспроводная зарядка. Вайнбах ранее сообщал, что iPhone 2021 года будет иметь более сильные магниты MagSafe , что, по сегодняшним слухам, может быть причиной увеличения размера катушки. Вайнбах также предполагает, что увеличенный размер катушки можно использовать для обратной беспроводной зарядки, что позволит пользователям заряжать совместимые с беспроводной зарядкой устройства, такие как AirPods, путем размещения их на задней панели «iPhone».

В феврале Марк Гурман из Bloomberg заявил, что возможности обратной беспроводной зарядки вряд ли появятся в iPhone в «ближайшем будущем». Несмотря на то, что Apple воздерживается от официального объявления об этой функции, ранее в этом году FCC сообщила, что все модели линейки iPhone 12 включают возможность обратной беспроводной зарядки других устройств, таких как AirPods, AirPods Pro или новые модели Apple Watch.

Совсем недавно Bloomberg сообщил, что Apple планирует использовать обратную беспроводную зарядку для iPad Pro следующего поколения в 2022 году. Обратная беспроводная зарядка значительно разряжает аккумулятор устройства, и Apple может подумать, что эта функция будет иметь больше смысла в iPad Pro благодаря большей батарее по сравнению с «iPhone».

Источник — Astera.