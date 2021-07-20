Стали известны даты анонса и начала продаж новых iPhone 13

Новое поколение смартфонов iPhone будет представлено традиционно в сентябре.

В Сети раскрыли точную дату презентации iPhone 13, а также сообщили о дате старта продаж.

Сетевой информатор LeaksApplePro сообщил, что 14 сентября компания Apple публике покажет новую серию iPhone.

Через пару дней после презентации смартфоны станут доступны для заказа, 24 сентября их можно будет купить в розничных магазинах.

Ранее сообщалось, что в Китае iPhone 13 будет предлагаться по цене от 50 тыс. рублей за самую маленькую версию, и от 114 тыс. рублей за самую большую модификацию смартфона.

Но эти цены источник указал для китайского рыка, а в РФ аппараты могут стоить еще дороже.