Серия Apple iPhone 13 будет иметь батареи большего размера

В преддверии запуска Apple iPhone 13 в сентябре или октябре этого года в сети продолжают появляться утечки, связанные с грядущим смартфоном. Теперь в новом прогнозе TrendMicro говорится о емкости аккумулятора и ценах на грядущую линейку iPhone 13.

В отчете, поступившем от тайваньской компании TrendMicro, говорится, что в грядущей серии флагманских смартфонов от Apple будут существенные обновления оборудования. Он указывает на более быстрый и энергоэффективный набор микросхем, изготовленный по технологии 5 нм +, предположительно грядущий Apple A15 Bionic.

Он также заявляет о поддержке mmWave 5G для стран за пределами США. Говорят, что телефоны поставляются с компактной внутренней схемой, которая должна позволить компании предложить большую батарею внутри устройства. Все, что TrendMicro указала в своем отчете, уже было раскрыто ранее.

В отчете утверждается, что новые iPhone будут поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 25 Вт, что является небольшим улучшением по сравнению с нынешней зарядкой на 22 Вт. Также ожидается, что он будет оснащен сканером LiDAR.

Что касается дизайна, ожидается, что серия будет иметь немного меньшую выемку и будет иметь частоту обновления 120 Гц. Примечательно, что более высокая частота обновления ожидается только в вариантах Pro. Есть вероятность, что на этот раз компания предложит модель хранилища емкостью 1 ТБ.

Что касается цены, заявлено, что серия iPhone 13 будет иметь такую ​​же цену, как и серия iPhone 12 текущего поколения. Ожидается, что Apple будет идти в ногу с обычным графиком запуска, чтобы объявить о предстоящей линейке iPhone 13 в сентябре этого года. Серия iPhone 12 была анонсирована в октябре прошлого года, на месяц позже обычного срока, из-за проблем, связанных с пандемией COVID-19.

Источник — Astera.