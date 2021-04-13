Дизайнеры показали новый iPhone 13 с новой камерой и уменьшенной «челкой»

Первые сообщения об ожидаемых изменениях в новых смартфонах американской компании появляются задолго до их официальной премьеры.

На основе опубликованной в сети информации создают и рендерные изображения. Так, уже неоднократно сообщалось, что в смартфонах iPhone 13 должны уменьшить вырез вверху экрана, именуемый как «челка» или «монобровь».

С уменьшенным вырезом и показали аппарат, а еще впервые на рендерах продемонстрировали новую основную камеру аппарата.

Источник сообщает, что рендеры создавались на основе чертежей, которые уже есть в Сети. Известно, что iPhone 13 получит следующие габариты: 146,7 х 71,5 х 7,6 мм.

Все устройства линейки будут оснащены экранами LTPO с частотой обновления до 120 Гц, процессор Apple A15 Bionic и Wi-Fi 6E. Презентация флагманов ожидается в сентябре.