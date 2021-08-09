Согласно новому опросу SellCell, 44 процента пользователей iPhone намерены перейти на модель iPhone 13, и дисплеи с частотой обновления 120 Гц являются наиболее ожидаемой новой функцией.

Из 44 процентов респондентов, которые намереваются перейти на модель «iPhone 13», 38,2 процента намерены купить 6,1-дюймовый iPhone 13, 30,8 процента намерены купить 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max и 24 процента намерены купить 6,1-дюймовый iPhone 13 Pro.

Поразительно, но лишь семь процентов респондентов интересуются iPhone 13‌ mini. Ожидается, что Apple прекратит выпуск модели с форм-фактором 5,4 дюйма в следующем году из-за плохих продаж.

По слухам, по мнению 22 процентов респондентов, наиболее востребованной функцией линейки iPhone 13 является дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц. 18,2% респондентов надеются на то, что Touch ID будет отображаться под дисплеем, но могут быть разочарованы, поскольку в новых моделях iPhone он появится не раньше 2023 года. 16% ожидают, что дисплей будет постоянно активен, а 10,9% взволнованы перспективой меньшего размера.

Ответы также показали, что клиенты меньше всего заинтересованы в новых цветовых решениях, более быстром процессоре, обратной беспроводной зарядке и подключении к Wi-Fi 6E, причем эти потенциальные функции были одобрены менее чем в пяти процентах ответов на опрос.

Некоторые другие предстоящие продукты Apple, такие как Apple Watch Series 7 и AirPods третьего поколения, не вызвали особого интереса у респондентов. 72,7 процента респондентов заявили, что они не заинтересованы в покупке Apple Watch Series 7, а 87,1 процента респондентов заявили, что они не заинтересованы в покупке «AirPods» третьего поколения.

По сравнению с высоким уровнем интереса к обновлению до «iPhone 13», Apple Watch Series 7 и «AirPods» третьего поколения кажутся значительно менее привлекательными для потенциальных клиентов.

Выводы SellCell были основаны на опросах более 3000 владельцев iPhone в возрасте 18 лет и старше, проживающих в США, в период с 28 июля по 6 августа.

Источник — Astera.