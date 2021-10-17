Windows 11 (версия 21H2) была выпущена 5 октября 2021 года и представляет собой следующее поколение Windows, в котором представлены новые функции и улучшения для повышения безопасности, производительности и модернизации всего опыта. Windows 11 что нового представляет из себя новая ОС от Microsoft.

В этой ОС вы обнаружите значительные изменения пользовательского интерфейса для меню «Пуск», панели задач, настроек и проводника, включая закругленные углы, обновленные шрифты и согласованный дизайн всех компонентов.

Хотя это новая версия, она по-прежнему основана на технологии Windows 10, что означает, что она поддерживает такую ​​же совместимость для приложений и драйверов. Однако на этот раз Windows 11 повышает системные требования, оставляя многие устройства без возможности обновления.

5 октября Microsoft начала предлагать Windows 11 в качестве бесплатного обновления для новых устройств, уже работающих под управлением Windows 10, которые, как известно, легко обновляются. Со временем ОС будет расширяться на большее количество компьютеров в зависимости от соответствия требованиям оборудования, показателей надежности, возраста оборудования и других факторов.

Затем примерно во второй половине 2022 года Windows 11 будет полностью доступна для совместимых устройств.

Как и в предыдущих выпусках, вы получите уведомление о необходимости загрузить новую версию вручную через Центр обновления Windows. Если вы «ищущий», вы можете принудительно выполнить обновление, нажав кнопку «Проверить наличие обновлений» в настройках Центра обновления Windows, а затем кнопку «Загрузить и установить».

Кроме того, вы также можете установить новое обновление с помощью Media Creation Tool, чтобы выполнить обновление на месте или чистую установку. Кроме того, вы можете использовать Помощник по установке или даже загрузить файл ISO, чтобы создать загрузочный USB-носитель , который можно использовать для обновления.

Что нового в Windows 11

Здесь представлены все новые доступные функции Windows 11: от обновленного меню «Пуск» до центрированной панели задач и центра действий до новых виджетов, рабочих столов, проводника, обновленного приложения «Настройки», внутренних улучшений и многого другого.

Новое меню «Пуск» в Windows 11

Windows 11 поставляется с обновленным меню «Пуск», в котором живые плитки заменены традиционными значками и новым минималистичным дизайном. Меню основано на дизайне, над которым компания работала для Windows 10X. Он плавает над панелью задач и соответствует новому дизайну в стиле ОС с закругленными углами и полупрозрачными материалами.

Меню разделено на четыре раздела. Вверху находится поле поиска, которое при нажатии переключается на поиск Windows, аналогичный таковому в Windows 10, но с небольшими изменениями.

Раздел «Закрепленные» включает в себя все ваши любимые приложения и содержит несколько страниц по мере добавления дополнительных приложений. В правом верхнем углу вы найдете кнопку для доступа к списку «Все приложения», который работает как список приложений в меню для Windows 10.

В меню «Пуск» теперь есть раздел «Рекомендуемые», который работает как «Временная шкала» и отображает наиболее часто используемые элементы, включая документы и расположение папок.

Наконец, внизу вы найдете меню профиля, которое включает в себя параметры для изменения настроек учетной записи, блокировки, выхода и переключения пользователей. Справа находится меню питания, но параметры будут разными в зависимости от возможностей устройства. В оставшемся пространстве вы можете разместить быстрый доступ к папкам, включая Документы, Загрузки, Настройки и т. д.

Начиная с Windows 11, меню «Пуск» выравнивается по центру экрана, но вы можете выровнять его по левому краю с помощью приложения «Настройки».

Вы также можете настроить различные аспекты работы в меню, чтобы упростить поиск и запуск приложений. Например, вы все равно можете щелкнуть приложение правой кнопкой мыши, чтобы сделать его доступным в разделе «Закрепленные».

Вы можете перетаскивать элементы в нужное место, даже на другую страницу. Или вы можете щелкнуть элемент правой кнопкой мыши и выбрать параметр «В начало». Кроме того, можно открепить приложение от Пуск или панели задач из контекстного меню.

Если вам нужно удалить приложение, в контекстном меню появится возможность удалить его с новым дизайном диалогового окна.

Поскольку в разделе «Прикреплено» несколько страниц, вы можете использовать колесико мыши для прокрутки или использовать точки с правой стороны.

В разделе «Рекомендованные» показаны самые последние установленные приложения, часто используемые приложения и недавно открытые файлы. Вы можете выбрать, что будет отображаться в этом разделе меню, на странице начальных настроек.

Или вы всегда можете щелкнуть элемент правой кнопкой мыши и выбрать вариант удаления его из списка. Если в системе есть другие рекомендации, вы увидите кнопку «Еще», чтобы увидеть список со всеми файлами и приложениями, которые вы использовали в последнее время.

Хотя вы можете удалить элементы в этом разделе, если вы попытаетесь удалить все элементы, область будет казаться пустой вместо того, чтобы расширять раздел «Закрепленные» для просмотра других закрепленных приложений.

Если элемент закреплен в меню «Пуск», но не установлен, как и в классическом меню, при щелчке по нему будет отображаться панель загрузки, пока приложение не будет установлено из Microsoft Store.

Хотя в новом меню «Пуск» есть много хороших качеств, в меню отсутствуют многие функции и возможности классического интерфейса. Например, одним из наиболее значительных изменений в новом дизайне является то, что живые плитки больше не доступны. В результате больше не будет возможности изменять размер.

У вас больше нет возможности использовать меню «Пуск» в полноэкранном режиме. Вы не можете изменить размер меню с помощью мыши, а также нет возможности изменить размер в приложении «Настройки». Возможность группировать приложения в папки больше не существует, и по умолчанию он поставляется с несколькими приложениями, похожими на рекламу, которые трудно отличить от установленных приложений.

Кроме того, в списке «Все приложения» папка «Инструменты администрирования Windows» была заменена опцией «Инструменты Windows», которая открывает страницу «Инструменты Windows» в Панели управления. На странице собраны все параметры, доступные в папках «Инструменты администрирования Windows», «Стандартные Windows», Windows PowerShell и системные папки Windows.

Новая панель задач

Панель задач новая, хотя она может выглядеть похожей. Первое, что вы заметите, это то, что панель задач теперь выровнена по центру экрана. Обновленный интерфейс также включает новую кнопку «Пуск» и новые кнопки для доступа к нескольким функциям, включая поиск, представление задач, виджеты и чат.

Вы не можете удалить кнопки на панели задач, но можете скрыть их на странице настроек панели задач.

В дополнение к новому дизайну на панели задач появилась новая анимация для многих действий, в том числе при установке, развертывании, свертывании и запуске приложения. И есть новая анимация подпрыгивания для приложений, когда учетная запись загружается во время запуска. Под кнопкой приложения вы увидите индикатор в форме таблетки, который изменяет размер запущенных приложений, чтобы указать, где они свернуты или развернуты.

В Windows 11 на панели задач есть отличные и не очень хорошие изменения. Например, интерфейс по умолчанию теперь выровнен по центру, но можно изменить выравнивание по левому краю , изменив настройки.

Интерфейс стал немного выше, чем раньше, а такие элементы, как всплывающие подсказки, предварительный просмотр, дополнительное меню и кнопки при наведении курсора, теперь соответствуют новому стилю дизайна с закругленными углами и материалами.

Если приложение требует внимания, мигание будет более тонким, оно прекратится, и появится новая задняя панель со светло-красным цветом и красным значком таблетки, информирующая о том, что приложение требует внимания.

Группы привязок

Windows 11 также включает новые улучшения многозадачности, в том числе «Группы привязок», которые представляют собой функцию, которая позволяет наводить курсор на приложение, принадлежащее набору окон, привязанных к экрану, для переключения на группу привязок без необходимости быстро повторно привязать что-либо. Эта функция удобна, когда вы работаете с несколькими окнами, а затем внезапно переключаетесь на другое приложение, а затем хотите вернуться к группе привязанных окон.

Кроме того, на панели задач больше нет поля поиска. Вместо этого вы найдете кнопку поиска, чтобы открыть интерфейс поиска Windows, который остается таким же, как и доступный в Windows 10.

Обновленный системный трей

Панель задач также имеет переработанный системный лоток, который объединяет связанные значки в одну кнопку, чтобы открыть новый «Центр уведомлений» и «Быстрые настройки». Например, если щелкнуть группу, в которую входят значки сети, громкости и аккумулятора, откроется всплывающее меню «Быстрые настройки».

При щелчке значков времени, даты и уведомлений откроется всплывающее меню «Центр уведомлений».

Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши каждый элемент, чтобы открыть его контекстное меню и получить доступ к различным доступным параметрам.

Главное контекстное меню панели задач было удалено из Windows 11 и заменено единственным параметром, открывающим страницу настроек панели задач, где вы можете настраивать различные аспекты взаимодействия.

Вы можете отображать или скрывать кнопки на странице настроек, управлять значками, которые появляются в области уведомлений и переполнением углов, изменять выравнивание панели задач и включать или отключать автоматическое скрытие панели задач. И есть даже возможность скрыть кнопку «Показать рабочий стол».

Проблемы дизайна

Пытаясь упростить работу, похоже, что Microsoft делает панель задач менее гибкой. Например, интерфейс теперь заблокирован внизу, и вы не можете переместить его в верхнюю, левую или правую часть экрана.

Вы больше не можете отбрасывать приложения или файлы, чтобы закрепить элементы на панели задач.

Возможность отображать ярлыки для приложений исчезла, и теперь у вас остался только вид значков.

Больше невозможно изменить размер значков, равно как и высоту панели задач.

Возможность скрыть дату и время исчезла, и при открытии Центра уведомлений время больше не отображается с секундами. Кроме того, время будет отображаться только на основном дисплее.

Наконец, вы больше не можете скрывать системные значки на панели задач, такие как сеть, громкость, питание и т. д.

Новый центр уведомлений и быстрые настройки

Центр уведомлений больше не является частью Windows 11. Вместо этого теперь у вас есть два новых интерфейса, включая «Центр уведомлений» и «Быстрые настройки».

Центр уведомлений

Щелкнув группу значков с датой и временем и уведомлениями, или используя сочетание клавиш Windows + N, вы откроете Центр уведомлений .

Интерфейс состоит из двух составных групп, которые используют новый стиль дизайна с закругленными углами и полупрозрачными материалами.

Вверху вы найдете все свои уведомления. Интерфейс может выглядеть по-другому, но он работает так же, как в Windows 10. Если у вас есть несколько уведомлений от одного и того же приложения, система покажет только самое последнее, скроет сброс и сообщит вам номер. сообщений, которые вы не видели.

Внизу вы найдете календарь с текущей датой вверху, но без времени. В отличие от календаря в предыдущих версиях, в этом календаре не будут отображаться предстоящие события, и вы не сможете создавать новые события непосредственно из этого интерфейса.

Если вам нужно получить доступ к настройкам уведомлений, вы всегда можете щелкнуть правой кнопкой мыши значок уведомления и выбрать параметр «Настройки уведомлений». Или вы можете щелкнуть опцию настроек помощи при фокусировке вверху.

Быстрые настройки

В Windows 11 вы можете открыть быстрые настройки, щелкнув группу значков сети, громкости и питания или используя сочетание клавиш Windows + A.

Всплывающее меню позволяет вам управлять быстрыми настройками, такими как Wi-Fi, Bluetooth, режим полета, экономия заряда батареи, помощь при фокусировке, специальные возможности, ночник, трансляция, раскладка клавиатуры, мобильная точка доступа, совместное использование поблизости и проект. Кроме того, в зависимости от функции, вы можете открыть подменю с возможностью дальнейшего управления впечатлениями. Например, нажатие кнопки рядом с Accessibility позволит вам включить или отключить лупу, цветные фильтры, экранный диктор, монофонический звук и залипание клавиш.

Если эта функция доступна, вы также можете управлять яркостью и регулировать громкость системы.

В интерфейсе вы также найдете уровень заряда батареи, возможность редактировать элементы, которые вы хотите видеть в макете, и быстрый доступ к приложению «Настройки».

В Windows 11 над всплывающими окнами быстрых настроек вы также найдете элементы управления мультимедиа при воспроизведении видео в Google Chrome, Microsoft Edge или поддерживаемых мультимедийных приложениях.

Функция виджетов Windows 11

Windows 11 включает в себя функцию под названием «Виджеты», новый интерфейс, который выдвигается с левой стороны экрана и предоставляет различные типы информации, такие как погода, новости, отслеживание, спорт, развлечения и многое другое.

Если этот опыт кажется вам знакомым, это потому, что это эволюция «новостей и интересов», доступных в Windows 10 .

Вы можете открывать виджеты с помощью специальной кнопки на панели задач или сочетания клавиш Windows + W. На устройствах с сенсорным экраном вы можете провести пальцем от левого края, чтобы открыть интерфейс.

Интерфейс занимает часть экрана и включает в себя время, поле поиска (на базе Bing и Edge), а затем вы получаете две области: ту, в которой отображаются ваши виджеты с личными данными, и персонализированный канал.

В личном разделе у вас могут быть виджеты для просмотра погоды, отслеживания списков дел Microsoft, получения информации о пробках, календаря Outlook, спорта и т. Д.

Единственное предостережение: вы найдете только виджеты, созданные Microsoft.

Вы всегда можете добавить или удалить виджеты, нажав кнопку «Настройки» в правом верхнем углу и выбрав элементы, которые хотите просмотреть.

Кроме того, есть раздел новостей, созданный на основе искусственного интеллекта и настроенный в соответствии с вашими предпочтениями. Вы не можете переставить карточки, но вы можете скрыть, поставить лайк и сохранить на потом, нажав кнопку меню в правом нижнем углу. Если вам не нравится история, вы можете нажать кнопку «Скрыть эту историю» в правом верхнем углу, чтобы удалить ее.

Хотя вы не можете изменить многие настройки виджетов новостей, вы можете открыть настройки виджетов и настроить ленту новостей, чтобы настроить интересы.

Поскольку это облачная функция, она будет работать только при входе в систему с учетной записью Microsoft. Если вы выйдете из системы, интерфейс виджетов будет пустым.

Улучшения рабочих столов Windows 11

В Windows 11 «Рабочие столы» — это то, что ранее называлось «Виртуальные рабочие столы», и это функция, позволяющая создавать несколько виртуальных рабочих столов для разделения различных задач, таких как игры, учеба и работа.

Функция работает практически так же, как и раньше, но интерфейс был переработан. Например, если вы нажмете кнопку «Просмотр задач» на панели задач или воспользуетесь сочетанием клавиш Windows + Tab , вы обнаружите, что рабочие столы теперь доступны в нижней части экрана. Как и раньше, вы по-прежнему будете видеть список запущенных приложений, но шкала времени больше не будет доступна, так как она была удалена.

Как и остальные элементы системы, интерфейс соответствует новому стилю Windows 11 с закругленными углами и полупрозрачными материалами.

На рабочих столах вы можете реорганизовывать, создавать и настраивать столько виртуальных рабочих столов, сколько вам нужно, и каждый из них может иметь различный фон, чтобы лучше различать каждое пространство.

Чтобы изменить фоновое изображение, щелкните рабочий стол правой кнопкой мыши и выберите параметр «Выбрать фон», чтобы открыть настройки «Фон» и выбрать другой файл изображения.

Контекстное меню для рабочих столов также включает параметры для изменения положения рабочего стола влево или вправо.

Новые макеты Snap и группы Snap

В рамках функции «Вспомогательная привязка» в Windows 11 представлены два новых улучшения, в том числе «Макеты привязки» и «Группы привязки», чтобы упростить организацию и работу с несколькими окнами на экране.

Макеты Snap

«Макеты привязки» — это функция, которая при наведении курсора на кнопку развертывания в проводнике или других приложениях дает вам визуальную помощь для быстрой привязки окон на экране с использованием различных сеток.

На экранах меньшего размера вы увидите набор из четырех макетов привязки или шесть макетов на экранах большего размера. Вы также можете открыть всплывающее окно макетов привязки с помощью сочетания клавиш Windows + Z.

В портретном режиме при привязке окон вправо и влево помощник по привязке теперь будет располагать одно окно вверху, а другое — внизу.

Группы привязок

«Группы привязок» — это способ быстро вернуться к группе привязанных окон при переключении на другое приложение. Например, вы можете соединить как минимум два приложения. Затем, если вы внезапно переключитесь на другое приложение, вы можете навести курсор на одно из этих открытых приложений на панели задач, чтобы найти группу привязок, и щелкнуть, чтобы переключиться обратно.

Новое приложение для голосового ввода

В Windows 11 также есть новое приложение для голосового набора, которое поможет вам печатать голосом. По умолчанию он отключен, но вы можете открыть его в настройках голосового набора или с помощью сочетания клавиш Windows + H.

Новое приложение имеет современный интерфейс и простое в использовании. На нем есть кнопка микрофона, чтобы начать печатать. А меню настроек позволяет настроить некоторые параметры, в том числе возможность включить опцию для более быстрого запуска и использования автоматической пунктуации.

Новое приложение Windows 11 File Explorer

Эта новая версия Windows поставляется с обновленным проводником. Однако это не совсем новое приложение. Вместо этого это то же приложение, но с обновленным интерфейсом.

Дизайн был выполнен с использованием библиотеки пользовательского интерфейса Windows (WinUI), которая включает новые визуальные элементы, анимацию и элементы управления, соответствующие стилю, который Microsoft продвигает в Windows 11.

Панель команд

Новый проводник отказался от меню в стиле ленты в пользу нового минималистичного заголовка, который объединяет строку заголовка и меню в единый интерфейс, включающий новую панель команд.

Панель команд включает в себя все новые команды для выполнения различных действий, включая «Вырезать», «Копировать», «Вставить», «Переименовать», «Поделиться» и «Удалить». И на этот раз значки больше не имеют ярлыков, а это означает, что вам придется полагаться на их форму, чтобы знать, какое действие вы хотите предпринять.

Вы также заметите меню «Создать», которое включает в себя все стандартные параметры для создания новых папок, ярлыков или документов, что означает, что у вас больше нет специальной опции для создания папок. Однако вы все равно можете использовать сочетание клавиш «Ctrl + Shift + N», чтобы быстро создать новую папку.

Панель команд также включает три новых меню, в том числе «Параметры сортировки и группировки», «Параметры макета и просмотра» и «Подробнее».

В меню «Сортировка» находятся параметры для сортировки содержимого по имени, дате изменения, типу и т. Д.

В меню «Просмотр» можно отображать файлы и папки разных размеров, например очень большие, большие, маленькие, список, детали, плитки и содержимое. Здесь также находится опция включения компактного просмотра. В меню также есть подменю «Показать», в котором есть параметры для управления видом левой панели, отображать расширения или отображать скрытые элементы.

Затем из трех точек отображается меню «Узнать больше», которое включает параметры для выбора, сжатие в ZIP-файл и параметры для управления настройками приложения.

В этих меню также будут отображаться различные команды в зависимости от просматриваемого контента. Например, если вы находитесь на странице «Этот компьютер», меню «Подробнее» также будет включать параметры для подключения сетевого диска, но меню «Новый» будет неактивным.

Кроме того, если вы выберете медиафайл в виде изображения, вы получите дополнительные команды, как в устаревшей версии приложения.

Контекстное меню

Проводник для Windows 11 также представляет новый стиль контекстного меню. Вы увидите это меню, щелкнув правой кнопкой мыши файл или папку. Контекстное меню включает строку с общими командами, такими как «Вырезать», «Копировать», «Переименовать», «Поделиться» и «Удалить», а ниже вы найдете параметры, которые можно использовать с этим конкретным файлом.

Как и другие элементы в Windows 11, контекстное меню следует новому языку дизайна с полупрозрачными материалами и закругленными углами. Устаревшее меню по-прежнему доступно, если вам нужны некоторые из старых параметров, которых нет в новом меню. Вы можете получить доступ к устаревшему представлению, щелкнув Показать дополнительные параметры или используя сочетание клавиш Shift + F10 .

Новое контекстное меню также доступно в Windows 11, в том числе для контекстного меню рабочего стола.

Полоса прокрутки

В проводнике появилась новая полоса прокрутки, которая работает так же, как и раньше, но имеет более тонкий дизайн. На левой панели вы также найдете новую опцию Linux. Эта запись была разработана, чтобы предоставить вам быстрый доступ к файлам Linux внутри дистрибутивов, установленных с подсистемой Windows для Linux.

Поделиться

В этой новой версии интерфейс «Поделиться» обновляется. В Windows 11, когда вы нажимаете кнопку «Поделиться» , вы получаете новый интерфейс с несколькими улучшениями. Например, теперь вы увидите предварительный просмотр элементов вместе с опцией включения «Совместное использование поблизости», если она не включена. Если контакт, которому вы хотите отправить файл, или приложение отсутствует в списке, теперь у вас есть возможность выбрать другое приложение или найти свои контакты.

Новые значки

Наряду с новым интерфейсом проводник также представляет новые значки по умолчанию с новыми стилями, ориентациями и цветами.

Windows 11 включает новые значки практически для каждого элемента в проводнике, но те, которые вы сразу заметите, относятся к папкам по умолчанию (Рабочий стол, Документы, Загрузки, Музыка и Изображения). Существует три версии значка папки по умолчанию. Один показывает, когда папка пуста, другой немного отличается, что указывает на то, что в папке есть файлы, и вы даже найдете обновленную версию значка zip-папки.

Microsoft также сделала значки для других элементов, таких как установочный диск, вторичное и сетевое хранилище, Этот компьютер, Сеть, и есть новые значки в настройках «Параметры папки».

Хотя новый проводник включает в себя множество новых визуальных изменений, многие элементы остаются практически неизменными. Вы увидите это при изменении настроек, использовании инструмента «Формат» или при попытке смонтировать сетевую папку.

Другие изменения в проводнике для Windows 11 включают параметр «Запускать с помощью PowerShell» в контекстном меню для сценариев PowerShell. Теперь вы сможете извлекать все файлы из ZIP-папки, для которой ранее в OneDrive было настроено только онлайн-содержимое. И когда остается содержимое, теперь можно использовать CTRL + Delete и CTRL + Backspace для удаления слов за раз и CTRL + стрелки влево и вправо для перемещения курсора между словами в имени.

Изменения и особенности буфера обмена

В Windows 11 представлена ​​новая версия средства выбора эмодзи, которая интегрируется с историей буфера обмена и поддерживает анимированные GIF-файлы. Это, в дополнение, для поддержки дополнительных языков, каомодзи и символов.

Новый интерфейс имеет современный дизайн с использованием визуальных элементов Fluent Design, таких как размытие и прозрачность, и включает встроенное поле поиска, чтобы упростить поиск смайликов и анимированных GIF-файлов.

Поскольку средство выбора эмодзи объединяет интерфейс истории буфера обмена, теперь вы можете вставлять смайлики и копии из одного интерфейса с помощью «клавиши Windows +». или «Клавиша Windows +;» или сочетания клавиш «Windows key + V».

Начиная с этой версии, вы также найдете поддержку Emoji версий 12.1 и 13.0, в которых добавлено более 200 новых символов, а теперь появились нейтральные в гендерном отношении дизайны смайликов.

Кроме того, интерфейс истории буфера обмена включает опции для закрепления, открепления, удаления, вставки в виде текста и отдельных записей синхронизации.

Наконец, если вы используете Snipping Tool, при использовании сочетания клавиш Windows + Shift + S снимок теперь будет сохранен в буфере обмена, чтобы вставить его в любую папку и сохранить снимок экрана как файл .png.

Улучшения диспетчера задач

В рамках улучшений диспетчера задач Windows 11 теперь классифицирует и отображает все процессы из Microsoft Edge. Классификация разделена на несколько элементов: вкладки, процессы браузера (браузер, процесс GPU, Crashpad), плагины служебных программ (служебные программы: расширения аудиоуслуг), а также выделенные и обслуживающие работники и многое другое.

Вы также увидите, что каждая классификация процесса описана значком, чтобы облегчить идентификацию. Если вы просматриваете вкладку веб-сайта в процессах, она будет содержать значок сайта.

Авто-HDR для игр и DirectStorage

Windows 11 также поставляется с «Авто HDR для игр», новой функцией, которая была разработана для улучшения игрового процесса путем автоматического преобразования совместимых заголовков из стандартного динамического диапазона (SDR) в расширенный динамический диапазон (HDR), чтобы разблокировать более яркие и насыщенные цвета доступны на совместимых дисплеях, использующих эту технологию для более реалистичного и полного погружения.

Включив эту функцию, вы получите более захватывающий и реалистичный игровой процесс с расширенным диапазоном цвета и яркости в более чем 1000 компьютерных игр с DirectX 11 и DirectX 12.

Хотя это одна из самых больших функций в Windows 11, она поддерживается только на определенном оборудовании, а это означает, что вам понадобится монитор, поддерживающий HDR.

DirectStorage — это новая технология, которая позволяет игровым ресурсам быстрее загружаться на видеокарту, не перегружая процессор. Другими словами, это означает более быстрое время загрузки и более детализированные игровые миры. (Для этой функции потребуются новейшие накопители NVMe и оптимизация со стороны разработчиков игры.)

Кроме того, Windows 11 теперь поддерживает DirectX 12 Ultimate. DirectX 12 — это технологический стандарт для создания и управления играми, изображениями и мультимедиа (например, визуальными эффектами и звуковыми эффектами), которые работают на устройствах под управлением Windows.

Новое приложение настроек Windows 11

Помимо новых функций и изменений, Windows 11 также включает новую версию приложения «Настройки». Новый интерфейс для настройки внешнего вида и настроек системы включает новый переработанный интерфейс, перегруппировку и интеграцию новых настроек, перенос дополнительных функций из панели управления, удаление домашней страницы и многое другое.

В рамках нового опыта приложение включает закругленные углы, полупрозрачный интерфейс и современные красочные значки.

Система навигации аналогична той, что доступна в Windows 10, но теперь есть больше опций, а настройки сгруппированы с использованием другой логики.

Когда вы откроете «Настройки», вы заметите, что попадаете прямо в раздел «Система», и это потому, что эта версия убирает домашнюю страницу.

Кроме того, когда вы открываете новый раздел, страницы будут отображаться с правой стороны, а не с левой.

По мере того, как вы просматриваете страницы, вверху вы найдете новые хлебные крошки, которые будут указывать ваше текущее местоположение в приложении. Вы можете щелкнуть каждую цепочку навигации, чтобы вернуться на предыдущую страницу. На страницах настроек также могут отображаться элементы управления героями для часто используемых настроек или определенных функций.

Наконец, новое приложение «Настройки» теперь может рекомендовать изменения настроек в зависимости от их текущего состояния.

Системные настройки

Раздел «Система» — это новая страница по умолчанию, когда вы открываете приложение «Настройки». Теперь он включает страницы для настройки многих параметров, в том числе дисплея, звука, уведомлений, помощи при фокусировке, питания, хранилища, совместного использования поблизости, а также многозадачности, активации, устранения неполадок, восстановления, проецирования на этот компьютер, удаленного рабочего стола, буфера обмена и сведений. .

Кроме того, основные элементы управления в этом разделе включают предварительный просмотр на рабочем столе, имя устройства и возможность переименовать систему , а также вы найдете значки со статусом OneDrive и Центра обновления Windows.

Дисплей

На странице «Дисплей» в разделе «Масштаб и макет» представлены новые настройки для запоминания расположения окон на основе подключения монитора и расположения окон на основе подключения монитора, чтобы улучшить работу при работе с более чем одним монитором.

Эти настройки являются частью нового опыта в Windows 11, который позволяет автоматически восстанавливать приложения в исходное расположение при повторном подключении внешнего монитора.

Вы заметите новую опцию «Автоматически регулировать контрастность на основе содержимого дисплея, чтобы улучшить заряд батареи» в разделе «Яркость», чтобы отключить адаптивное управление яркостью содержимого (CABC) в Windows 11.

На странице «Расширенный дисплей» есть новый параметр (Динамический), позволяющий включить новую функцию динамической частоты обновления (DRR) в настройке частоты обновления.

Если вы выберете этот вариант, Windows автоматически снизит или увеличит частоту обновления дисплея, чтобы снизить энергопотребление поддерживаемого оборудования.

Кроме того, если дисплей сертифицирован как HDR, вы будете знать эту информацию на этой странице.

На странице «Графика» появилось новое поле поиска и список приложений, которые вы, возможно, захотите настроить.

Кроме того, страница «Ночной свет» не получает новых настроек, но при включении или выключении ночника вручную через приложение «Настройки» или Центр действий функция теперь отключается немедленно, а не с использованием медленного перехода.

Звук

На странице «Звук» вы найдете параметр, позволяющий включить монофонический звук для людей с проблемами слуха, и возможность быстрого сопряжения устройств вывода.

В разделе «Дополнительно» вы найдете новую опцию для доступа ко всем звуковым устройствам, устранения неполадок и т. Д.

Страница «Настройки громкости приложения и устройств» теперь превратилась в «Микшер громкости». На странице все те же настройки, и она заменяет устаревшее меню микшера громкости на панели задач.

Страница свойств для устройств была переработана с добавлением высококачественных значков, информации о драйверах и новых настроек.

На странице «Динамики» теперь есть разрешения, позволяющие или запрещающие приложениям доступ к устройству вывода. Вы можете выбрать аудиоформат, отрегулировать громкость и включить пространственный звук. Кроме того, теперь вы можете переименовать устройство, просмотреть информацию о драйверах и проверить наличие обновлений драйверов.

Уведомления

На странице уведомлений у вас есть только три настройки, и есть возможность получить доступ к странице настроек «Помощь при фокусировке».

Настройки питания и батареи

На странице «Питание и аккумулятор» теперь отображается использование аккумулятора с течением времени.

Место хранения

Страница Хранилище была обновлена ​​новыми функциями, а информация о системном диске теперь находится на переднем плане и по центру.

Контроль хранилища теперь находится в разделе «Управление хранилищем». Единственное изменение на странице Контроль хранилища — это новая опция для автоматического запуска очистки временных файлов.

В Windows 11 Storage sense есть новая функция, известная как рекомендации по очистке, которая показывает, сколько больших файлов и использованных файлов, синхронизированных файлов с облаком, неиспользуемых приложений вы можете удалить, а также временных файлов, которые вы можете удалить, чтобы освободить место.

Функция проста. Вам нужно только выбрать элементы и нажать кнопку «Очистить» , чтобы освободить дополнительное место.

В разделе «Дополнительные параметры хранилища» на главной странице хранилища вы найдете новую функцию «Диски и тома», которая заменяет устаревшую систему управления дисками.

В Windows уже есть инструмент для управления дисками и томами, но это старая панель управления. Новый опыт был создан с нуля с учетом современных улучшений и доступности. Он также имеет лучшую интеграцию с такими функциями, как дисковые пространства и страница с разбивкой по хранилищу.

Как и устаревший инструмент (который все еще доступен), новый инструмент позволяет просматривать все диски, подключенные к устройству, а также создавать, изменять размер, форматировать и изменять буквы для разделов.

На странице инструмент для работы с дисками показывает все диски, подключенные к устройству, с базовой информацией, такой как номер диска, носитель (SSD или HDD), а также то, находится ли диск в оперативном или автономном режиме.

Вы можете выбрать диск и нажать кнопку «Свойства» , чтобы получить дополнительную информацию, такую ​​как имя, идентификация, модель, носитель, емкость и тип. Вы также увидите текущий статус и стиль раздела (например, таблица разделов GUID «GPT»).

Параметр «Дополнительные свойства диска» открывает свойства диска в Панели управления.

На главной странице, если вы развернете диск, вы увидите список разделов с подробной информацией, включая файловую систему, тип раздела, статус и многое другое.

Кроме того, опыт включает в себя функцию мониторинга работоспособности, позволяющую отслеживать состояние твердотельных накопителей (SSD) с энергонезависимой памятью Express (NVMe).

Если с диском возникла проблема, вы увидите уведомление, чтобы просмотреть дополнительные сведения и получить доступ к диску для резервного копирования данных, пока не стало слишком поздно. Уведомление откроет страницу диска, где вы можете найти дополнительную информацию, включая оставшийся срок службы диска, температуру и доступное пространство.

Вы можете выбрать каждый диск, и нажатие кнопки «Свойства» откроет другую страницу, где вы можете изменить метку или букву диска. Вы можете изменить размер раздела с помощью кнопки Изменить размер . Вы можете добавить путь к тому и даже включить BitLocker на диске.

Если вы имеете дело с внешним диском, страница свойств также будет включать параметры для удаления и форматирования раздела, и вы можете перевести диск в режим онлайн или офлайн.

Windows 11 также добавляет дисковые пространства в приложение «Настройки». Это означает, что теперь вы можете создавать пулы и пространства хранения и управлять ими, добавлять и удалять диски, а также оптимизировать пулы в приложении «Параметры», не открывая панель управления или PowerShell.

Многозадачность

В Windows 11 страница многозадачности содержит параметры для включения и отключения макетов привязки, групп привязки и т. д.

Кроме того, настройки «Виртуальные рабочие столы» были переименованы в «Рабочие столы», и все настройки остались прежними. А теперь в приложении «Настройки» есть возможность включить или отключить функцию встряхивания окна заголовка (Aero shake).

Настройки Bluetooth и устройств

Раздел Bluetooth и устройства также был обновлен, чтобы упростить подключение периферийных устройств к Windows 11. Этот раздел включает в себя настройки для управления Bluetooth, устройствами, принтерами и сканерами, вашим телефоном, камерами, мышью, сенсорным экраном, пером и чернилами Windows, автозапуском и USB.

Устройства

На странице «Устройства» вы увидите список устройств ввода, вывода и других устройств, подключенных к вашему компьютеру. И добавление устройства откроет мастер для установки новых периферийных устройств, как в Windows 10. Если вам больше не нужно устройство, вы можете удалить его, используя меню периферийного устройства с правой стороны.

Раньше это была страница «Bluetooth и другие устройства».

Камеры

Страница Камеры впервые появилась в Windows 11 и содержит настройки для управления веб-камерами и сетевыми камерами .

Вы можете управлять такими функциями, как яркость, контрастность, параметры поворота и даже включать или отключать видео HDR и зрительный контакт в настройках камеры. Функции видео HDR и зрительного контакта доступны только на поддерживаемом оборудовании.

Touch

Страница Touch также является новой, и она будет доступна на устройствах с сенсорными экранами.

Настройки сети и Интернета

В разделе «Сеть и Интернет» для элементов управления героями вы увидите активные сетевые подключения, свойства подключения и использование данных. Эта часть приложения «Настройки» включает в себя настройки для Ethernet, Wi-Fi, VPN, мобильной точки доступа, режима полета, прокси, удаленного доступа и дополнительных настроек сети.

Wi-Fi

Страница Wi-Fi не нова, но она была изменена с возможностью просмотра доступных беспроводных сетей в приложении.

Ethernet

На странице Ethernet теперь есть возможность настроить параметры сетевой аутентификации IEEE 802.1x. (В предыдущих версиях это нужно было делать в Панели управления.)

Теперь вы можете настроить систему доменных имен (DNS), не открывая страницу конфигурации Интернет-протокола (IP).

Наконец, начиная с Windows 11, вы можете настроить DNS через HTTPS (DoH) для шифрования DNS-запросов с использованием протокола HTTPS.

Расширенные настройки сети

Страница дополнительных сетевых параметров является новой и включает в себя параметры для включения или отключения, переименования и просмотра состояния сетевых адаптеров. (В предыдущих версиях это нужно было делать в Панели управления.)

Настройки персонализации

Хотя раздел «Персонализация » не нов, в нем много улучшений. Например, в разделе теперь показаны шесть новых тем по умолчанию и предварительный просмотр рабочего стола в качестве основных элементов управления, а также в нем находятся настройки для фона, цветов, тем, экрана блокировки, сенсорной клавиатуры, запуска, панели задач, шрифтов и использования устройства.

Темы

Страница Темы почти идентична предыдущей версии, с той разницей, что она включает шесть новых настроек по умолчанию.

На странице «Звуки» вы также обнаружите, что опция «Воспроизвести звук при запуске Windows» теперь включена по умолчанию , и это связано с тем, что Windows 11 также снова возвращает звук при запуске. Однако звук запуска Windows не будет воспроизводиться после автоматической перезагрузки компьютера для применения обновлений.

Кроме того, теперь вы найдете новые звуки по умолчанию практически для каждого действия в новой версии Windows. Microsoft создала немного другую звуковую тему при использовании темного режима.

Вы можете проверить новые звуки, выбрав каждое событие и нажав кнопку Test .

Сенсорная клавиатура

Страница сенсорной клавиатуры является новой и содержит настройки для настройки экранной клавиатуры, включая настройки для изменения размера клавиатуры, темы с возможностью отображения фона и изменения размера клавиш.

Стартовая страница

На начальной странице представлены новые параметры для настройки меню «Пуск». Например, теперь вы найдете параметры для отображения или скрытия недавно добавленных и наиболее часто используемых приложений. Вы также можете указать, следует ли отображать элементы в списке переходов и в разделе «Рекомендуемые» .

Кроме того, параметр «Папки» позволяет вам решить, какая папка (или быстрые ссылки для проводника, настроек и т. Д.) Будет отображаться рядом с меню профиля в меню «Пуск».

Панель задач

На странице панели задач больше нет параметров для изменения расположения , высоты или размера значка панели задач . Вместо этого настройки отражают новые функции, включая отображение или скрытие кнопок поиска, представления задач, виджетов и чата.

Вы можете показать или скрыть кнопки «Меню пера», «Сенсорная клавиатура» и «Виртуальная сенсорная панель», которые появляются на панели задач. Кроме того, вы можете контролировать, какие элементы отображаются в дополнительном меню.

Наконец, в настройках «Поведение панели задач» вы можете изменить выравнивание панели задач влево и по центру. Вы также можете включить автоматическое скрытие панели задач, отображать значки для невидимых сообщений, отключить кнопку отображения рабочего стола и управлять взаимодействием при настройке нескольких дисплеев.

Использование устройства

Использование устройства является новым и позволяет указать, как вы планируете использовать компьютер, чтобы Windows 11 могла адаптировать взаимодействие с рекламой.

Настройки приложений

Раздел Приложения включает в себя настройки для приложений и функций, по умолчанию, автономных карт, дополнительных функций, приложений для веб-сайтов, воспроизведения видео и запуска.

Приложения и функции

Страница «Приложения и функции» существенно не изменилась, но вы найдете новую функцию «Поделиться на разных устройствах», которая позволяет вам выбрать приложение с того места, на котором вы остановились, на другом устройстве.

Когда вы выберете «Дополнительные настройки», вы увидите новую функцию «Архивировать приложения» .

Эта функция предназначена для архивирования приложений, которые вы не часто используете, для экономии места и интернет-данных. В следующий раз, когда вы попытаетесь открыть приложение, оно подключится к Интернету и снова загрузит полную версию. Конечно, это если приложение все еще доступно в Microsoft Store.

Дополнительные особенности

Страница дополнительных функций раньше была частью страницы «Приложения и функции», но теперь это отдельная страница.

Настройки учетных записей

В разделе «Учетные записи » отображаются сведения о текущем пользователе, OneDrive и сведения о вознаграждениях Microsoft Bing для элементов управления героями. В рамках настроек в этом разделе вы найдете настройки для вашей информации, электронной почты и учетных записей, параметров входа, семьи и других пользователей, резервного копирования Windows и доступа для работы или учебы.

Резервное копирование Windows

Страница резервного копирования Windows является новой для Windows 11 и включает в себя настройки для управления синхронизацией папок OneDrive и приложение синхронизации, а также настройки системы с облаком.

Для героев управления вы увидите статус «Настройки», «Список приложений» и «Резервное копирование OneDrive».

Время и язык

Раздел «Время и язык» включает настройки для страниц «Дата и время», «Язык и регион», «Набор текста» и «Речь».

Печатать

Страница «Ввод» не нова в Windows 11, но раньше настройки располагались в разделе «Устройства».

Доступность

Раздел «Специальные возможности», ранее известный как «Легкость доступа», содержит параметры «Размер текста», «Визуальные эффекты», «Указатель мыши и касание», текстовый курсор, лупу, Цветовой фильтр, темы контраста, экранный диктор, звук, подписи, речь, клавиатура, мышь. , и Контроль глаз.

Визуальные эффекты

Страница настроек «Дисплей» теперь переименована в «Визуальные эффекты», а настройки остались прежними.

Указатель мыши и касание

Страница «Указатель мыши» была переименована в «Указатель мыши и касание», а настройки остались прежними.

Конфиденциальность и безопасность

В Windows 11 страница «Конфиденциальность» была переименована в «Конфиденциальность и безопасность». На этой странице находятся параметры «Общие», «Речь», «Персонализация рукописного ввода и ввода текста», «Диагностика и обратная связь» и «Журнал действий». Кроме того, в этой области вы теперь найдете страницы разрешений поиска и поиска Windows.

Поскольку этот раздел также включает в себя параметры безопасности, вы найдете страницы Безопасность Windows, Найти мое устройство, Шифрование устройства и Для разработчиков.

Границы снимка экрана

В Windows 11 страница границ снимка экрана является новой, и она позволяет вам контролировать, могут ли приложения выбирать доступ к границам снимка экрана.

Скриншот и приложения

Скриншот и приложение страница является новым для этой версии, и она включает в себя настройку , чтобы решить , какие приложения могут захватить скриншоты.

Центр обновления Windows

Раздел Центра обновления Windows — это новый раздел в Windows 11. На странице теперь есть красочные значки и улучшения, позволяющие лучше информировать о статусе обновлений. Кроме того, в этом разделе вы найдете настройки для просмотра истории обновлений, доступа к дополнительным параметрам и регистрации компьютера в программе предварительной оценки Windows.

Кроме того, когда для вашего устройства будет готово новое обновление, приложение «Настройки» сообщит вам, сколько времени потребуется, чтобы его применить. Однако эта функция доступна только для устройств с твердотельными накопителями (SSD).

Расширенные настройки

На странице «Дополнительные параметры» теперь есть страница «Настроенные политики обновления», на которой показаны все политики групповой политики, применяемые в настоящее время к устройству.

Кроме того, на этой странице вы найдете страницу для просмотра и установки дополнительных обновлений, доступных для вашего устройства.

Редактор метода ввода (IME)

Microsoft представляет новую версию всех доступных IME, которая включает в себя новый современный дизайн с использованием системы Fluent Design, включая акриловый фон, визуализацию выделения и поддержку темных тем.

В интерфейсе кандидата есть некоторые настройки шрифта, чтобы минимизировать навязчивость и обеспечить видимость. Кроме того, новый дизайн расширяется на большее количество языков.

Кроме того, в этой версии Windows интегрирует новый дизайн окон кандидатов IME для японских, традиционных китайских и индийских IME.

Подсистема Windows для Linux (WSL) — новые функции

Windows 11 поставляется с обновленной версией подсистемы Windows для Linux (WSL), которая поддерживает возможность установки приложений Linux GUI (графический пользовательский интерфейс), как если бы они были изначально установлены в Windows.

Другими словами, теперь вы можете использовать свои любимые редакторы, инструменты и приложения Linux в Windows 11 без необходимости переключать устройства или создавать виртуальную машину .

Эта функция предназначена для разработки и тестирования ваших приложений в Linux, но вы можете использовать эту реализацию в любой ситуации. Приложения с графическим интерфейсом пользователя Linux в Windows даже включают поддержку динамиков и микрофонов, что означает, что если вы установите мультимедийное приложение, периферийные устройства будут проходить через них и отображаться в приложении. 3D-графика с ускорением на GPU также поддерживается для запуска любого приложения, которое должно выполнять сложный 3D-рендеринг с использованием OpenGL.

При использовании этой функции вам не нужно запускать X-сервер вручную, поскольку WSL автоматически запускает новый «дистрибутив системы-компаньона», который включает Wayland, X-сервер, импульсный аудиосервер и все необходимые компоненты. После того, как вы закроете приложение и сеанс WSL, системный дистрибутив завершится автоматически.

Как только приложение Linux GUI установлено , оно будет зарегистрировано в меню «Пуск», что означает, что вы можете запустить приложение, набрав его имя в консоли Windows Subsystem for Linux (WSL), или вы можете запустить его, как если бы оно было любым другим. приложение с помощью меню Пуск.

Если вы запустите приложение из меню «Пуск», вы найдете запись в списке «Недавно добавленные» и найдете ее в папке (имя дистрибутива) под записью дистрибутива Linux.

Вы также заметите, что на панели задач будет отображаться значок с логотипом Linux, указывающий, что вы не запускаете приложение Windows 11.

Опыт использования графического приложения Linux в Windows 11 кажется естественным, но это не так. Приложение визуализирует все визуальные стили Linux для фрейма, меню и других элементов, и вокруг фрейма даже есть тень, и каждое окно работает независимо. Однако это подключение к удаленному рабочему столу, которое Microsoft, вероятно, использует с функцией RemoteApp, встроенной в операционную систему.

Проводник с интеграцией с Linux

Кроме того, в WSL путь по умолчанию был изменен на \\wsl.localhost\\ from \\wsl\\ для повышения надежности и производительности. Однако вы по-прежнему сможете использовать \\wsl\\ путь для доступа к файлам.

Новая установка WSL и другие изменения

Подсистема Windows для Linux также получает несколько дополнительных функций, в том числе вычисления, wsl --install команды и wsl --update команды GPU .

Вычисления на графическом процессоре — это функция, которая позволяет двоичным файлам Linux использовать видеокарты, что позволяет выполнять больше рабочих процессов разработки машинного обучения и обработки данных непосредственно в WSL.

Команда wsl --install позволяет вам установить компоненты WSL звездочкой, а wsl --update команда дает вам возможность управлять версией ядра Linux, используемой дистрибутивами WSL 2.

Пользовательское ядро ​​Linux из образа системы Windows было удалено, и теперь оно доступно в Microsoft Store.

В Windows 11 теперь вы можете подключать и монтировать физические диски внутри подсистемы Windows для дистрибутивов Linux. Эта функция позволяет получить доступ к файловым системам, которые изначально не поддерживаются (например, ext4). Это означает, что если у вас есть система с двойной загрузкой с Windows 11 и Linux и вы используете разные диски, теперь вы можете получить доступ к файлам Linux из Windows 11.

Кроме того, появилась новая возможность запускать команды Linux при запуске дистрибутива подсистемы Windows для Linux (WSL).

Если вы хотите использовать эту функцию, вам нужно будет отредактировать /etc/wsl.config файл в дистрибутиве и добавить параметр с именем «команда» в раздел «загрузка».

Оптимизация и улучшения новой системы Windows 11

Да, Windows 11 делает ноутбуки и настольные компьютеры намного быстрее. Наряду с переработанным интерфейсом и новыми функциями в новой версии также представлены несколько внутренних улучшений, позволяющих лучше использовать ресурсы и повышать скорость реагирования системы.

Более быстрый и отзывчивый

Согласно новому видео, опубликованному на канале компании на YouTube , после обновления Windows 11 станет более быстрой и отзывчивой. Причина в том, что работа, выполняемая в управлении ресурсами, определяет приоритеты приложений, работающих в сфокусированном (переднем плане), путем предоставления им большего количества ресурсов процессора, памяти и других системных ресурсов.

Например, при большой нагрузке (даже на 90 или 95 процентов) Windows 11 будет перераспределять вычислительные ресурсы для запуска без каких-либо задержек при запуске приложения.

Этот метод также применим к самой оболочке Windows, браузеру и вашим открытым вкладкам, но с использованием вкладок сна , сокращая примерно 32 процента памяти и 37 процентов использования процессора.

Когда вы объедините все эти новые улучшения, вы увеличите время автономной работы и повысите производительность.

Более быстрый выход из спящего режима

Microsoft также работает над ускорением выхода из спящего режима. Это стало возможным благодаря оптимизации, выполненной для вызова аппаратных компонентов, которые должны включаться для выхода из спящего режима, чтобы улучшить управление памятью.

Кроме того, на программном уровне Windows 11 вносит изменения в код, которые сокращают время возобновления работы примерно на 25 процентов. Используя эти новые методы, Microsoft утверждает, что большинство пользователей будут выводить свои устройства из спящего режима «почти мгновенно», и устройство может «оставаться в спящем состоянии дольше и реже переходить в спящий режим».

Более быстрый вход в Windows Hello

Windows 11 также поставляется с «оптимизацией кода», которая ускоряет процесс входа в Windows Hello до 30 процентов в рамках повышения производительности.

Уменьшение занимаемой системы

Кроме того, Windows 11 снижает общую занимаемую площадь. Это было сделано за счет расширения использования технологий сжатия. Кроме того, некритичные встроенные приложения и другие компоненты (такие как Microsoft To Do, Sticky Notes, Power Automate) теперь имеют состояние по умолчанию «заглушка», что также уменьшает пространство на жестком диске, активность загрузки в фоновом режиме и трафик загрузки. .

Кроме того, Windows 11 снижает потребление памяти из-за кеширования системы и браузера.

Меньшие и более быстрые обновления

После установки Windows 11 вы заметите, что обновления будут загружаться и устанавливаться быстрее. Это связано с тем, что Windows включает несколько оптимизаций в ядро ​​обновлений, что улучшает способ упаковки обновлений.

Например, когда выпускается новое обновление, Windows 11 сравнивает компоненты, доступные на компьютере, а затем извлекает только необходимые изменения, уменьшая размер обновлений до 40 процентов.

Кроме того, вместо двух теперь Microsoft планирует выпускать только одно обновление функции в год.

Первый опыт работы

Новая ОС представляет новый опыт первого запуска с использованием обновленного приложения «Советы», чтобы выделить наиболее важные изменения после установки основного обновления функции на устройство. (Эта функция заменяет страницу приветствия Microsoft Edge после установки нового обновления функции, чтобы помочь пользователям лучше понять функции и изменения, а также способы их использования.)

Реестр

Реестр не претерпевает значительных изменений, но приложение теперь поддерживает CTRL + Backspace для удаления слов за раз в окне поиска, переименования ключа и других мест.

Планшетный опыт

Microsoft удаляет кнопку быстрого действия в режиме планшета с устройств без сенсорного экрана, чтобы избежать путаницы. Другими словами, только устройства с сенсорным экраном смогут переключаться на сенсорный интерфейс.

Для устройств с сенсорным экраном существует новая логика, позволяющая пользователям загружаться в соответствующем режиме в соответствии с их режимом и подключенной клавиатурой.

Windows 11 меняет логику положения планшета для конвертируемых устройств, чтобы использовать только один экран.

Кроме того, при снятии клавиатуры вы заметите большее разделение между значками, что упрощает касание. Кнопки и другие мишени в окнах теперь больше. Второе окно будет закреплено поверх другого окна, когда вы сделаете два окна в портретном режиме. Windows 11 теперь поддерживает те же сенсорные жесты при использовании трекпада. Например, теперь вы можете провести тремя пальцами вниз, чтобы свернуть окна на экране.

Microsoft также представляет новые сенсорные жесты для плавного переключения между приложениями и рабочими столами.

Жесты похожи на жесты сенсорной панели, но имеют продуманные улучшения, специально предназначенные для сенсорного управления. Вот список, который вы можете попробовать:

Жесты тремя пальцами:

Смахивание влево / вправо — быстрый переход к окну последнего использованного приложения.

Смахивание вниз — вернуться на рабочий стол (если вы проведете пальцем вверх, вы сможете восстановить окна приложений).

Смахивание вверх — откройте представление задач, чтобы просмотреть все окна приложений и рабочие столы.

Жесты четырьмя пальцами:

Смахивание влево / вправо — переход к предыдущему / следующему рабочему столу

Смахивание вверх / вниз — (то же самое с тремя пальцами).

Кроме того, есть новое меню пера, которое можно открыть, щелкнув значок пера в правом нижнем углу панели задач.

Если вы используете перо, теперь есть поддержка тактильной обратной связи, а в Windows 11 есть новая сенсорная клавиатура с поддержкой тем и других настроек, как упоминалось ранее в этом руководстве.

Эмулятор Windows 11 x64

В Windows 11 также представлен новый эмулятор x64, который позволяет устройствам на базе ARM устанавливать и запускать приложения x64 из Microsoft Store или внешних источников.

Сброс приложений с помощью PowerShell

Эта новая версия Windows включает возможность сброса приложений универсальной платформы Windows (UWP) с помощью команды PowerShell. Это дополнение к возможности сбросить настройки приложений из приложения «Настройки». Например, эта команда сбрасывает приложение Калькулятор: Get-AppxPackage *calculator* | Reset-AppxPackage .

Эта новая опция станет удобной для сброса определенных системных компонентов, которые недоступны в настройках, таких как меню «Пуск».

Wi-Fi

В рамках улучшений сети Windows 11 теперь поддерживает Wi-Fi 6E .

Сжатие SMB

В Windows 11 «сжатие SMB» — это функция, предназначенная для запроса сжатия файла во время передачи по сети. Идея этой функции состоит в том, чтобы ускорить передачу файлов и уменьшить пропускную способность для больших файлов без необходимости сжимать файлы в источнике, а затем распаковывать содержимое в месте назначения.

Вы увидите преимущества этого типа сжатия в сетях с меньшей пропускной способностью, например, на компьютерах или серверах с адаптерами Ethernet или Wi-Fi 1 Гбит / с. Однако, если у вас есть два сервера с сетевыми адаптерами 100 Гбит / с с твердотельными накопителями (SSD), вы можете не увидеть преимущества. На практике это может занять больше времени.

Сжатие с помощью SMB в Windows 11 поддерживает алгоритмы XPRESS (LZ77), XPRESS Huffman (LZ77 + Huffman), LZNT1 или PATTERN_V1 *. XPRESS используется автоматически, подписывание SMB и шифрование SMB, подписывание SMB и шифрование SMB, а также многоканальный SMB, но он не поддерживает SMB Direct через RDMA.

Командный инструмент Windows 11 DiskUsage

Windows 11 также поставляется с DiskUsage, новым инструментом командной строки, который позволяет быстро анализировать содержимое данной папки (или всего диска), чтобы понять, как используется пространство, и выяснить, какие файлы занимают больше всего места. что может пригодиться при попытке освободить место.

Инструмент включает множество опций для настройки деталей отчета. Например, /minFileSize команда может помочь найти файлы, размер которых равен или больше указанного вами размера. Кнопки /u и /t позволяют просматривать самые популярные файлы для определенного местоположения и многие другие параметры.

Переработанный внешний вид (OOBE) для Windows 11

Windows 11 представляет новые возможности «из коробки» (OOBE) . Это опыт, через который вы обычно проходите, чтобы завершить первоначальную настройку операционной системы с новой учетной записью, настройками конфиденциальности и пользовательскими предпочтениями при настройке нового устройства или после чистой установки.

Новый интерфейс отходит от синего и темного цветов в пользу белого и серого цветов с более интуитивно понятным и дружелюбным интерфейсом, который соответствует новому современному языку дизайна Windows 11.

Вы также найдете новые анимации при перемещении по каждой странице. Microsoft даже добавляет возможность задать имя компьютера после завершения установки в этой новой версии. Возможность создания онлайн-учетной записи теперь скрыта на странице «Параметры входа», и при настройке Windows 11 Home пользователям потребуется подключение к Интернету, и они будут вынуждены создать учетную запись с учетной записью Microsoft. Однако есть обходной путь, позволяющий пропустить это требование и продолжить работу с автономной учетной записью.

Обновленные и новые встроенные приложения для Windows 11

В рамках нового капитального ремонта Windows 11 Microsoft также обновляет многие свои приложения для входящих сообщений, такие как Microsoft Store, Paint, Calculator, Clock, Tips и Snipping Tool, и представляет еще несколько новых приложений, таких как Power Automate и Chat from Команды Microsoft.

Магазин Microsoft

Возможно, одним из самых больших улучшений в Windows 11 является добавление нового приложения Microsoft Store. Приложение было переработано с новым интерфейсом и анимацией, что упростило поиск и обнаружение контента. Когда вы впервые откроете приложение, вы заметите, что поле поиска расположено по центру вверху, а навигация теперь отображается с левой стороны.

У вас по-прежнему есть большинство тех же категорий, в том числе «Дом», «Игры», «Кино и ТВ», «Библиотека» и «Справка», но вкладка «Сделка» исчезла.

Страница продукта для приложений также была обновлена ​​с новым макетом, который упрощает загрузку и установку с левой стороны, в то время как страницы для игр, фильмов и шоу будут иметь вертикальную ориентацию.

Вкладка «Библиотека», куда вы можете перейти, чтобы проверить наличие обновлений. В этом разделе вы также найдете список всех приложений и другого контента, которым вы владеете на разных устройствах.

Наконец, Microsoft Store теперь позволяет разработчикам делать доступные приложения любого типа, включая традиционные Win32, .NET и веб-приложения. Кроме того, у разработчиков теперь есть возможность создать свою собственную платформу монетизации, чтобы сохранить весь доход, но возможность использования службы Microsoft Commerce по-прежнему будет доступна.

Начать

В этой новой версии Get Started — новое приложение, которое поможет новичкам быстро настроить. Приложение является базовым, и оно показывает, как начать работу с проводником, загружать приложения, перемещаться по интерфейсу и выполнять некоторые основные функции.

Советы

Приложение «Советы» также было обновлено, оно похоже на «Начало работы», но содержит советы по использованию Windows 11. Приложение было доступно в предыдущих версиях, но теперь предлагает интерфейс, соответствующий новому языку дизайна. и содержит более ста новых советов.

Калькулятор

Приложение «Калькулятор» также получает обновление. Новая версия была переписана на C # и имеет свежий вид, соответствующий новому языку дизайна Microsoft, с закругленными углами и новыми материалами.

Компания сосредоточилась на том, чтобы упростить приложение для стандартного калькулятора и мощного научного калькулятора в этой версии.

Кроме того, режим программиста предлагает богатые функциональные возможности, необходимые для программирования и разработки. Постройте одно или несколько уравнений в режиме построения графика, а затем проанализируйте график, чтобы определить ключевые особенности графика, такие как точки пересечения «x-» и «y-». И теперь вы можете конвертировать более чем в 100 различных единиц и валют.

Часы

В Windows 11 приложение «Alarms & Clock» становится просто «Clock», и вместе с новым названием приложение получает новый интерфейс с закругленными углами и полупрозрачными материалами. Кроме того, эта новая версия поставляется с Focus Sessions, который призван дать пользователям новый способ сосредоточиться на задачах и работе.

Focus Sessions интегрируется со Spotify, позволяя создавать сеансы во время воспроизведения вашего любимого музыкального плейлиста, чтобы сосредоточиться и выполнить работу.

Как это работает, вы открываете приложение Alarms & Clock и выбираете Focus Sessions на левой панели. Затем вы должны выбрать задачу «Microsoft To-Do», выбрать плейлист Spotify, установить таймер и нажать кнопку «Начать сеанс фокусировки».

Кроме того, в зависимости от выбранного диапазона времени вы получите несколько автоматических перерывов, и все ваши фокус-сессии будут отслеживаться в разделе «Ежедневный прогресс» с правой стороны.

Фото

Новое приложение Photos имеет современный интерфейс, который следует тому же языку дизайна, который компания продвигает с ОС с помощью WinUI.

Приложение сохраняет тот же классический вид, но включает изменения, которые упрощают пользователям организацию и редактирование своих изображений.

«Фотографии» по-прежнему имеют те же пять категорий: Коллекция, Альбомы, Люди, Папка и Видеоредактор. После выбора изображения откроется весь холст приложения, а плавающие элементы предоставят вам доступ к командам. А в нижнем лотке появятся дополнительные изображения, которые вы можете выбрать для просмотра и редактирования группы изображений.

Панель команд теперь включает инструмент «Разметка», который позволяет добавлять аннотации к изображению.

Ножницы

Вместо того, чтобы удалять устаревшее приложение, Microsoft объединяет современное приложение Snip & Sketch с устаревшим Snipping Tool, чтобы создать новое единое приложение для создания снимков экрана в Windows 11 .

Новый Snipping Tool сохраняет тот же знакомый вид, что и унаследованная версия, но интерфейс был модернизирован, чтобы соответствовать языку визуального дизайна Windows.

Кроме того, приложение предлагает лучшие функции, доступные в приложении Snip & Sketch. Например, когда вы откроете новое приложение, вы получите тот же знакомый дизайн, но с визуальными элементами Windows 11, а при создании снимка экрана вы получите инструменты Snip & Sketch для редактирования и аннотации снимка экрана.

Почта и Календарь

Windows 11 включает новые приложения «Почта и Календарь» . Новые приложения включают только закругленные углы и другие визуальные изменения, но они остаются практически такими же, как и в предыдущих версиях.

Чат из Microsoft Teams

Microsoft также интегрирует Teams в Windows 11, но это не полная версия. Вместо этого эта функция известна как чат от Microsoft Teams .

Эта функция позволяет совершать индивидуальные или групповые аудио- и видеозвонки. Вы можете создавать собрания и присоединяться к ним. Вы можете включить или выключить микрофон и камеру. Вы можете выбрать предпочтительные динамики, микрофон и камеру. Вы можете поделиться своим экраном. Вы можете управлять настройками собраний, просматривать список участников, допускать участников собрания из холла, общаться в чате и просматривать видео людей в виде галереи.

Эта функция доступна на панели задач, и вы можете подключиться к ней независимо от платформы, включая Windows, iOS или Android.

Power Automate

Power Automate — это новое приложение, которое позволяет автоматизировать веб-приложения и настольные приложения , имитируя действия пользовательского интерфейса, такие как щелчки и ввод с клавиатуры, для автоматизации повторяющихся задач.

Заключение: Windows 11 что нового?

В целом Windows 11 — отличная новая операционная система, в которой реализован столь необходимый интерфейс и множество новых функций и улучшений. Новая версия кажется очень стабильной, и, поскольку она основана на Windows 10, большинство драйверов и приложений должны работать с этой новой версией.

Однако в этом выпуске есть некоторые предостережения. Например, вы по-прежнему обнаружите множество несоответствий интерфейса на протяжении всего опыта, например, меню и элементы, которые не были обновлены до нового языка дизайна. Кроме того, по-прежнему существует множество устаревших инструментов, таких как панель управления и другие, которые не были обновлены, например диспетчер задач и диспетчер устройств.

При навигации и выполнении задач Windows кажется более быстрой и стабильной, но все еще есть много ошибок дизайна или неполных вещей. Кроме того, на начальном этапе развертывания многие функции, такие как поддержка приложений Android, не будут частью Windows 11.

Одной из основных проблем с этим выпуском является повышение требований к системе, что требует значительно более новых процессоров и функций безопасности, таких как TPM 2.0 и Secure Boot , в результате чего многие исправно работающие компьютеры останутся без возможности обновления.

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