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Новые макеты привязки и группы привязки

Новые макеты привязки и группы привязки
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В рамках функции «Вспомогательная привязка» в Windows 11 представлены два новых улучшения, в том числе «Макеты привязки» и «Группы привязки», чтобы упростить организацию и работу с несколькими окнами на экране.

Макеты Snap

«Макеты привязки» — это функция, которая при наведении курсора на кнопку развертывания в проводнике или других приложениях дает вам визуальную помощь для быстрой привязки окон на экране с использованием различных сеток.

Макеты Windows 11 Snap

На экранах меньшего размера вы увидите набор из четырех макетов привязки или шесть макетов на экранах большего размера. Вы также можете открыть всплывающее окно макетов привязки с помощью сочетания клавиш Windows + Z.

В портретном режиме при привязке окон вправо и влево помощник по привязке теперь будет располагать одно окно вверху, а другое — внизу.

Группы привязок

«Группы привязок» — это способ быстро вернуться к группе привязанных окон при переключении на другое приложение. Например, вы можете соединить как минимум два приложения. Затем, если вы внезапно переключитесь на другое приложение, вы можете навести курсор на одно из этих открытых приложений на панели задач, чтобы найти группу привязок, и щелкнуть, чтобы переключиться обратно.

Группы привязок
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