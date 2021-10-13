Windows 11 уже доступна, и если вам интересно, вы можете попробовать ее прямо сейчас. Если вы предпочитаете дождаться выпуска отлаженной общедоступной версии следующей операционной системы Microsoft, есть некоторые вещи, которые вам нужно проверить на своем ПК заранее, чтобы убедиться, что переход происходит плавно и без стресса. Итак, как обновиться до Windows 11 с Windows 10.

Как обновиться до Windows 11: подготовка

Проверьте системные требования

Проверить системные требования для Windows 11, возможно, сложнее, чем следовало бы, потому что Microsoft опубликовала минимальную спецификацию, затем доработала ее, а затем отказалась от некоторых ее частей на период тестирования, оставив нас всех в полном недоумении относительно того, какие компьютеры смогут запустить новую операционную систему, а какая нет.

Прямо сейчас список системных требований включает ЦП с тактовой частотой 1 ГГц или выше, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Вам также понадобится доверенный платформенный модуль (TPM) версии 2.0, который берет на себя различные обязанности, связанные с безопасностью — TPM включены в большинство современных материнских плат, так что, возможно, он у вас уже есть.

Если ваш настольный компьютер или ноутбук не соответствует базовым требованиям, Microsoft заявляет, что «возможно, вы не сможете установить Windows 11», хотя на данный момент неясно, позволит ли компания вам все равно попробовать. Список спецификаций на самом деле относительно основной, и если ваша машина не соответствует стандартам, мы можем предложить обновить ваш компьютер.

Существуют некоторые дополнительные требования к функциям помимо основных спецификаций, охватывающие такие части операционной системы, как двухфакторная аутентификация (для этого вам понадобится PIN-код, биометрический метод ввода или смартфон).

Если вы хотите воспользоваться преимуществами новой системы DirectStorage для игр, вам понадобится твердотельный накопитель NVMe в качестве одного из накопителей.

Проверьте свои файлы и резервные копии

После завершения процесса обновления до Windows 11 все ваши приложения, файлы и папки останутся нетронутыми после завершения. Вот что должно произойти … и это то, что будет происходить с большинством пользователей.

Но у вас всегда должно быть где-нибудь резервная копия ваших самых важных файлов и папок, независимо от того, обновляете ли вы новую операционную систему или нет.

Если вы выполняли свои ежедневные вычисления без резервных копий, сейчас самое время это изменить. Используйте инструмент «История файлов», входящий в состав Windows: в меню «Настройки» выберите «Обновление и безопасность», затем «Резервное копирование», затем нажмите «Добавить диск», чтобы выбрать место для сохранения копий файлов.

Многие люди теперь обращаются к службам облачного хранения, чтобы хранить резервные копии важных файлов в Интернете и синхронизировать их с несколькими устройствами одновременно. Google Диск, Dropbox или OneDrive (очевидный выбор для Windows, поскольку он встроен) — все это хорошие варианты. Вам нужно будет платить ежемесячную абонентскую плату, чтобы хранить большое количество файлов, но обычно это хорошее соотношение цены и качества.

Программное обеспечение Google Диска для настольных компьютеров было только что обновлено, чтобы упростить его использование в качестве решения для резервного копирования в Windows.

Даже если все ваши ключевые файлы хранятся в Интернете, мы также рекомендуем хранить локальную копию на внешнем жестком диске и обновлять ее примерно раз в неделю.

Это не только дает вам другой вариант, если с вашим облачным хранилищем (или вашим подключением к Интернету) произойдет что-то катастрофическое, но обычно гораздо быстрее восстановить файлы с локального диска, чем загружать терабайты данных через широкополосное соединение.

Проверьте установленное программное обеспечение

Стоит отметить, что не все функции и собственные инструменты Windows 10 дойдут до Windows 11 — если в этом списке есть что-то, что вы полюбите и на что положитесь, то вы можете отложить обновление. к следующей операционной системе, пока вы не найдете подходящую замену или обходной путь.

Когда дело доходит до проверки всего, что в настоящее время установлено в вашей системе, просто щелкните запись «Приложения» на главной панели настроек Windows, чтобы просмотреть список.

Вы можете отсортировать его по размеру файла и дате установки поэтому если есть какие-либо программы, которые вы на самом деле больше не используете, вы можете избавиться от них, особенно если они занимают много места — Чем больше у вас места для установки Windows 11, тем лучше.

Как и в случае с вашими файлами, установка Windows 11 не должна мешать работе ваших приложений, но в любом случае лучше подготовиться к худшему. Убедитесь, что вы знаете, как повторно загрузить и переустановить все ваши наиболее важные программные пакеты (дважды проверьте коды лицензий, места загрузки и т. Д.),

На всякий случай, если вам нужно начать заново с нуля — и убедитесь, что все где-то хранятся резервные копии ваших проектов, сохраненных игр и т.п.

Мы не слышали о какой-либо программе Windows 10, которая откажется работать в Windows 11, но всегда есть шанс с особенно старым программным обеспечением.

Если вы регулярно полагаетесь на программу, которая не обновлялась в течение нескольких лет, вы можете связаться с разработчиком, чтобы убедиться, что она будет работать с новой операционной системой, и, возможно, отложите установку Windows 11 до тех пор, пока подтвержденный.

Обновление до Windows 11

Убедитесь, что ваш компьютер официально поддерживается через приложение Microsoft PC Health Check. Создавайте резервные копии всех важных документов, приложений и данных. На ПК с Windows 10 зайдите в Настройки > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows . Проверить обновления. Если доступно бесплатное обновление Windows 11, вы увидите вариант загрузки и установки. Нажмите скачать и установить. Следуйте инструкциям на экране и настройте параметры Windows 11.

Все, что вы потеряете от Windows 10 при обновлении до Windows 11

Ожидайте нескольких дополнений и вычитаний с точки зрения функций в период с настоящего момента и до публичного развертывания Windows 11, но здесь все, что мы знаем на этом пути, будет потеряно.

Internet Explorer

Что это такое? Вы думали, его уже убили? На самом деле он все еще доступен в Windows 10, если вы достаточно глубоко покопаетесь, но все следы Internet Explorer будут удалены в Windows 11, а Microsoft Edge заменит его. Для действительно очень старых устаревших приложений и сайтов, к которым по какой-либо причине вам все еще нужен доступ, используйте режим IE в Edge.

Лента новостей

Возможно, вы никогда не использовали шкалу времени, что, возможно, является одной из причин ее исчезновения с появлением Windows 11.

Эта функция позволяет синхронизировать ваши действия на нескольких компьютерах с Windows за последние 30 дней (файлы, которые вы открывали, веб-сайты, которые вы открыли). побывали и т. д.), что упрощает переключение между устройствами, на которых выполнен вход с одной и той же учетной записью Microsoft.

Живая плитка

Разработчики на самом деле не использовали функцию Live Tiles в меню «Пуск» Windows 10, которая позволяет отображать и обновлять различные фрагменты информации в режиме реального времени. Если вы думаете, что это очень похоже на виджеты, вы правы. Но Microsoft собирается попробовать вернуть виджеты рабочего стола в Windows 11, так что будем надеяться, что они работают лучше, чем Live Tiles.

Группы меню «Пуск»

Еще одна функция, извлеченная из меню «Пуск», — это возможность для пользователей группировать плитки вместе и давать им имена: производительность, написание, игры или что-то еще. Макет меню «Пуск» также не будет изменен, поэтому похоже, что Microsoft хочет сделать меню «Пуск» одинаковым для всех (а также переместить его в центр экрана).

Быстрый статус

В Windows 10 приложения могут оставлять небольшие блоки информации на экране блокировки, чтобы напоминать вам о входящих сообщениях электронной почты, предстоящих встречах в календаре и т. д. Эта функция, называемая Quick Status, не будет доступна для программ после выхода Windows 11, хотя это возможно. эти виджеты (см. выше) возьмут на себя часть провисания.

Расположение панели задач

Говоря об отключении настроек, панель задач может быть только в одном месте в Windows 11: внизу экрана. Возможно, вы никогда этого не осознавали, но вы можете расположить панель задач слева, справа или даже вверху экрана в Windows 10. Если вам нравится вносить такие изменения в свою операционную систему, вы собираетесь быть неудачником.

Режим планшета

Windows 10 действительно неплохо работает как на планшетах, таких как Surface Pro, так и на полнофункциональных настольных или портативных компьютерах, но Windows 11 не будет включать в себя специальный режим для планшетных устройств. Вместо этого эта функция будет перенастроена, и некоторые из них будут происходить автоматически (например, когда вы присоединяете или отсоединяете клавиатуру Bluetooth).

Кортана

Цифровой помощник Microsoft не извлекается полностью из Windows 11, но он выйдет из процесса установки и больше не будет прикреплен к панели задач. Неясно, что Microsoft запланировала для Cortana, но, исходя из функций, которые были добавлены в нее за последний год или около того, она может быть репозиционирована как бизнес-инструмент.

Режим Windows S

Это еще одна функция, которая не исчезнет полностью, но вы увидите ее меньше: S Mode, который позволяет устанавливать приложения только из официального Microsoft Store для повышения производительности и безопасности, будет только вариант в Windows 11 Home edition. На данный момент вы можете получить Windows 10 Домашняя и Windows 10 Pro с включенным S-режимом.

Skype

Skype по-прежнему будет доступен в Windows 11, но новая и обновленная ОС не будет включать его в качестве интегрированного компонента, как это делает Windows 10. Это потому, что Microsoft теперь сосредоточена на Teams как на ответе на все ваши коммуникационные потребности, включая видео — будьте готовы к большому количеству тесных интеграций Teams в финальной версии Windows 11.

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