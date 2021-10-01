Как настроить меню «Пуск» в Windows 11?

У вас есть следующие способы настроить меню «Пуск» в Windows 11 и изменить его внешний вид:

Переместите меню «Пуск» влево.

Изменить цвет меню «Пуск»

Закрепление или открепление приложений

Удалите приложения из списка рекомендуемых

Скрыть недавно открытые элементы / приложения в меню «Пуск»

Показать или скрыть папки библиотеки

Чтобы узнать больше об этих шагах, продолжайте читать.

Переместите меню «Пуск» влево

По умолчанию Windows 11 отображает элементы панели задач, включая меню «Пуск», поле поиска на панели задач и т. д., в центре. Однако, если вам это не нравится, вы можете переместить меню «Пуск» влево — как в Windows 10. Для этого выполните следующие действия:

Откройте настройки Windows. Перейдите в Персонализация> Панель задач . Найдите параметр выравнивания панели задач в поведении панели задач . В раскрывающемся списке выберите « Слева» . Теперь вы можете увидеть меню «Пуск» слева, а не в центре.

Изменить цвет меню «Пуск»

Если вы выберете темный цветовой режим, вы можете изменить цвет фона меню «Пуск» в Windows 11. Вместо того чтобы показывать белый или любой другой цвет по умолчанию, вы можете выбрать любой другой цвет, который вам нравится. Для этого сделайте следующее:

Нажмите Win + I, чтобы открыть настройки Windows. Перейдите в Персонализация> Цвета . В списке « Выберите режим» выберите « Темный» . Переключите цвет Показать акцент на Start и панели задач кнопку , чтобы включить его. Выберите любой цвет из списка выше на той же странице.

Теперь вы можете найти выбранный цвет в меню «Пуск» и на панели задач.

Закрепление или открепление приложений

По умолчанию вы можете найти множество предустановленных приложений, закрепленных в меню «Пуск». От настроек Windows до Spotify, Netflix и т. Д. Закрепляются автоматически. Если вам не нравится показывать их там, а вместо этого вы хотите показать некоторые из наиболее часто используемых приложений, вы можете изменить это с помощью этого руководства. Для этого выполните следующие действия:

Щелкните меню «Пуск» и выберите приложение. Щелкните правой кнопкой мыши приложение, которое хотите открепить. Выберите параметр « Открепить от начала» .

Однако, если вы хотите закрепить приложение, выполните следующие действия:

Щелкните меню «Пуск» и нажмите кнопку « Приложения» . Щелкните правой кнопкой мыши приложение, которое хотите закрепить. Выберите параметр « Закрепить в начале» . Если вы хотите переместить приложение или изменить его положение, вы можете щелкнуть по нему и удерживать щелчок при перемещении в нужное место.

Удалите приложения из списка рекомендуемых

По умолчанию в меню «Пуск» Windows 11 недавно открытые приложения и файлы отображаются вместе в разделе «Рекомендуемые». Однако, если вы хотите отображать только файлы, а не приложения, вы можете скрыть их следующим образом:

Нажмите Win + I, чтобы открыть настройки Windows. Перейдите в « Персонализация»> «Пуск» . Переключите кнопку Показать недавно добавленные приложения , чтобы отключить ее.

Однако, если вы хотите скрыть конкретное приложение из раздела «Рекомендуемые», вы можете щелкнуть его правой кнопкой мыши и выбрать параметр « Удалить из списка» .

Скрыть недавно открытые элементы в меню «Пуск»

В меню «Пуск» Windows 11 отображаются все недавно открытые элементы или файлы в разделе « Рекомендуемые ». Если вы не хотите их показывать, вы можете скрыть их следующим образом:

Щелкните меню «Пуск» на панели задач. Щелкните правой кнопкой мыши элемент, который хотите удалить из списка. Выберите опцию Удалить из списка .

Он будет немедленно скрыт. Однако, если вы хотите навсегда отключить раздел « Рекомендуемые », вы можете открыть « Параметры Windows»> «Персонализация»> «Пуск» и переключить кнопки « Показывать недавно открытые элементы в меню« Пуск »,« Списки переходов »и« Проводник» , чтобы отключить его.

Показать или скрыть папки библиотеки

По умолчанию в меню «Пуск» Windows 11 отображаются только параметры электропитания для выключения, перезагрузки или перехода компьютера в спящий режим. Однако можно отображать другие элементы, такие как документы, изображения, музыка, загрузки, настройки Windows, проводник и т. Д. Чтобы отобразить их, выполните следующие действия:

Откройте настройки Windows. Перейдите в « Персонализация»> «Пуск»> «Папки» . Переключите соответствующую кнопку, которую хотите отобразить в меню «Пуск».

Как настроить меню «Пуск» в Windows 11?

Вы можете настроить меню «Пуск» в Windows 11, используя настройки Windows и некоторые другие параметры. Можно добавлять или удалять закрепленные приложения, отображать или скрывать элементы из списка рекомендуемых, выравнивать меню «Пуск» по левому краю и т. Д. Вы можете следовать полному руководству, чтобы узнать больше о некоторых других советах и ​​приемах по настройке меню «Пуск» в Windows 11.

Работает ли классическое меню «Пуск» с Windows 11?

В более ранних сборках можно было переключиться на классическое меню «Пуск» в Windows 11. Однако теперь метод REGEDIT, похоже, не работает. Однако вы можете использовать стороннее программное обеспечение, такое как Open Shell, чтобы вернуть меню Пуск, подобное Windows 10, в Windows 11.