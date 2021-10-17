Windows 11 (версия 21H2) официально доступна для загрузки в качестве бесплатного обновления для соответствующих устройств с 5 октября 2021 года. Этот запуск знаменует собой первый выпуск новой версии ОС, в которой представлен обновленный интерфейс и несколько новых функций, ориентированных на безопасность. и продуктивность. В этой статье — все способы скачать Windows 11.

Хотя Microsoft уже выпускает новую версию через Центр обновления Windows, не все устройства получат ее сразу, поскольку до полной доступности Windows 11 потребуются месяцы .

Однако, если ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям, существует множество других способов загрузить Windows 11 для обновления или выполнить обновление на месте.

В этом руководстве вы узнаете о различных способах загрузки Windows 11 для выполнения локальной или чистой установки.

Помощник по установке

Помощник по установке – это инструмент , предназначенный для выполнения обновления на месте на компьютерах, работающих под управлением ОС Windows 10. Инструмент работает точно так же, как Windows Update, с той разницей, что вам не придется ждать. После запуска установки Помощник по установке проверит совместимость системы. Если компьютер соответствует всем требованиям, вы можете нажать кнопку установки, чтобы продолжить обновление с сохранением ваших файлов, настроек и приложений.

Файл ISO для Windows 11

Раньше вам приходилось использовать обходные пути для получения файла ISO для Windows, но теперь Microsoft предоставляет прямую ссылку для получения образа с установочными файлами Windows 11. После загрузки файла ISO вы можете смонтировать его в проводнике, чтобы начать процесс обновления, или вы можете использовать его для установки Windows 11 на виртуальной машине.

Инструмент для создания медиа

Инструмент создания медиа является официальным инструментом для создания загрузочных носителей USB , чтобы выполнить чистую установку Windows 11.

Раньше в приложении была возможность выполнить обновление на месте, но теперь оно было обновлено и теперь является инструментом только для создания загрузочного USB-устройства или загрузки файла ISO.

Руфус

В дополнение к официальным инструментам вы можете использовать несколько других утилит для загрузки установочных файлов Windows 11 и создания загрузочного USB-носителя, самая популярная из которых называется Rufus.

Подобно официальному средству создания мультимедиа, Rufus не только позволяет создавать установочный USB-носитель, но и делает это быстрее, и вы даже можете подготовить USB-накопитель с более старой версией Windows 10 и Windows 8.1. Кроме того, начиная с версии 3.16, есть опция «Расширенный» для создания USB-накопителя, который обходит требования к безопасности и памяти.

Скрипт MediaCreationTool.bat

MediaCreationTool.bat — это сценарий-оболочка с открытым исходным кодом, который позволяет загружать от последней до самой старой версии Windows 11 или 10 для создания флэш-накопителя USB, файла ISO или использовать его для автоматического запуска процесса обновления.

Инструмент даже включает сценарий для изменения реестра, чтобы обойти TPM 2.0, безопасную загрузку, процессор и другие требования, которые могут помешать вам обновить ваш компьютер до Windows 11.

Пользовательский USB-накопитель Windows 11

Вы можете создать загрузочный USB-носитель Windows 11 с помощью множества инструментов, включая Media Creation Tool, Rufus и MediaCreationTool.bat, но вы также можете создать загрузочный носитель с помощью DiskPart из командной строки. Однако вам все равно нужно будет сначала загрузить файл ISO Windows 11 вручную.

Если вам нужно включить безопасную загрузку, но вам сначала нужно переключить режим прошивки с BIOS на UEFI, вам сначала нужно преобразовать диск из MBR в GPT . В противном случае устройство больше не загружается.