Как установить Windows 11 без подключения к Интернету

Официальный запуск Windows 11 не за горами, но люди, похоже, устанавливают ее массово, хотя она еще не выпущена полностью. Однако одна загвоздка при установке новейшей операционной системы от Microsoft заключается в том, что вам нужно подключение к Интернету, но так ли это на самом деле? Похоже, что был обнаружен новый обходной путь, который позволяет обойти эту необходимость, поэтому теперь вы можете установить Windows 11 в автономном режиме, выполнив следующие относительно простые шаги, приведенные ниже.

Еще в июне, когда в сеть просочилась информация о Windows 11, пользователи обнаружили, что для «окон следующего поколения» требуется подключение к Интернету. чтобы получить Microsoft ID. Чтобы избежать этого, некоторые сообразительные пользователи нашли обходной путь, нажав «Alt + F4», чтобы остановить процесс, выполняющийся за страницей настройки «Давайте подключим вас к сети».

К сожалению, Microsoft быстро закрыла этот своего рода обходной путь, как только информация стала достоянием общественности, так что до сих пор мы вернулись к исходной точке. К счастью, некоторые программные сыщики обнаружили другой обходной путь, позволяющий обойти требования к интернет-соединению при установке Windows 11, которые мы продемонстрируем здесь, используя последнюю версию для разработчиков Windows 11 (22454):

Удаление программы с помощью диспетчера задач

Этот первый вариант обхода части подключения к Интернету в настройке Windows 11 немного проще, чем другой, поскольку он включает только одну короткую команду и использование диспетчера задач. Вы можете увидеть, как выглядит этот процесс, на видео выше, и выполните следующие действия:

Когда вы дойдете до страницы «Давайте подключим вас к сети», одновременно нажмите «Shift» и «F10» на клавиатуре. Это вызовет командную строку, в которой можно вводить различные команды для управления системой. В этом новом окне введите «taskmgr» и нажмите «Enter» на клавиатуре. Откроется окно диспетчера задач, в котором вы сможете увидеть все запущенные процессы. Разверните Диспетчер задач, нажав кнопку «Подробнее», а затем найдите «Поток сетевого подключения». Выберите этот процесс и нажмите кнопку «Завершить задачу».

Теперь вы можете закрыть эти недавно открытые окна и вернуться к настройке Windows 11, где вы введете информацию о локальной учетной записи.

Завершение программы с помощью командной строки

Если вы немного более технически подкованы или вам просто удобно вводить команды, то этот вариант для обхода части подключения к Интернету в настройке Windows 11 — лучший вариант. Опять же, вы можете посмотреть видео выше, как это будет выглядеть, или выполните следующие действия:

Когда вы дойдете до страницы «Давайте подключим вас к сети», одновременно нажмите «Shift» и «F10» на клавиатуре. Это вызовет командную строку, в которой можно вводить различные команды для управления системой. Введите следующую команду и после этого нажмите Enter на клавиатуре:

taskkill / F / IM oobenetworkconnectionflow.exe Теперь вы можете вернуться к настройке Windows 11, чтобы ввести информацию о локальной учетной записи.

Хотя второй вариант обхода требований Windows 11 к интернет-соединению может иметь меньше шагов, оба метода довольно просты в исполнении и просты. Хет-наконечник для сообщества в Neowin для демонстрации этого метода. Будем надеяться, что Microsoft потребуется немного больше времени, чтобы исправить это, поэтому люди не обязательно будут вынуждены использовать изначально подключенное к Интернету устройство Windows, если они не хотят.