Как загрузить файл образа диска Windows 11 (ISO) с сайта Microsoft

Образ диска Windows 11 (ISO) доступен для загрузки с официального сайта Microsoft для всех пользователей. Если вы ждете стабильного выпуска Windows 11, вы можете следовать этому руководству, чтобы загрузить официальный ISO-образ последней сборки.

Спустя почти три месяца после анонса Windows 11 Microsoft наконец выпустила стабильную версию, которую вы можете установить как на поддерживаемое, так и на неподдерживаемое оборудование. Если вам нужно установить последнюю версию ОС на несколько компьютеров, виртуальную машину или один компьютер, у вас должен быть ISO.

Вот что Microsoft говорит о загрузке ISO:

Этот вариант предназначен для пользователей, которые хотят создать загрузочный установочный носитель (USB-накопитель, DVD) или виртуальную машину (файл .ISO) для установки Windows 11. Этот загружаемый файл представляет собой ISO-образ с несколькими выпусками, который использует ваш ключ продукта для разблокировки. правильное издание.

Прежде чем начать загрузку, вы должны знать о нескольких вещах:

Для установки Windows 11 рекомендуется иметь 64-битную архитектуру системы.

Это официальный ISO-образ Windows 11, и вы можете проверить это на странице загрузки.

Вы можете загрузить несколько файлов ISO на разных языках.

Загрузите файл образа диска Windows 11 (ISO) с сайта Microsoft

Чтобы загрузить файл образа диска Windows 11 (ISO) от Microsoft, выполните следующие действия:

Посетите официальный сайт microsoft.com Найдите раздел Загрузить образ диска Windows 11 (ISO) . Раскройте раскрывающийся список и выберите Windows 11. Нажмите кнопку « Загрузить» . Выберите язык из списка и нажмите « Подтвердить» . Нажмите кнопку 64-битной загрузки .

Для начала вам необходимо посетить официальную страницу загрузки ISO на microsoft.com. Найдите заголовок Загрузить образ диска Windows 11 (ISO). Под этим заголовком вы можете увидеть раскрывающийся список.

Вам нужно развернуть этот список и выбрать Windows 11. Затем нажмите кнопку «Загрузить».

После этого разверните следующий раскрывающийся список, выберите язык и нажмите кнопку «Подтвердить». Поскольку для Windows 11 требуется 64-разрядная архитектура, вы можете найти только вариант загрузки 64-разрядной версии.

Чтобы начать загрузку, нажмите эту кнопку.

Как загрузить файл ISO в Windows 11?

Существует несколько способов загрузки файлов ISO в Windows 11. Вы можете использовать Windows 11 Media Creation Tool или вышеупомянутый метод. В любом случае ваш ISO-файл будет загружен с сайта Microsoft.

Прочтите: Как установить Windows 11 на неподдерживаемое оборудование .

Как я могу скачать Windows 11 бесплатно?

Вы можете бесплатно загрузить Windows 11 ISO с официального сайта Microsoft, упомянутого выше. Оттуда вы можете загрузить файл ISO напрямую или использовать Media Creation Tool. Однако для продолжения использования полнофункциональной Windows 11 у вас должен быть действующий ключ продукта.