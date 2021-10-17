Хотя Microsoft подтвердила, что Windows 11 будет бесплатным обновлением для устройств с Windows 10, новая ОС будет иметь другие требования к оборудованию, а это означает, что не все системы будут совместимы. Разберемся в вопросе — Windows 11 проверка совместимости.

Согласно документации компании, для Windows 11 потребуется как минимум двухъядерный 64-разрядный процессор, как минимум 4 ГБ оперативной памяти и как минимум 64 ГБ дискового пространства. Если вы хотите проверить, соответствует ли конфигурация вашего оборудования минимальным требованиям, вы можете загрузить приложение PC Health Check, чтобы проверить, совместим ли ваш компьютер.

В этом руководстве вы узнаете, как определить, совместим ли ваш компьютер с Windows 11.

Проверка совместимости с Windows 11 при помощи приложения PC Health Check

Чтобы проверить, совместимо ли оборудование вашего ПК с установкой Windows 11, выполните следующие действия:

Откройте страницу загрузки PC Health Check . В разделе «Проверить совместимость» нажмите кнопку «Загрузить приложение для проверки работоспособности ПК» . Дважды щелкните файл WindowsPCHealthCheckSetup.msi . Щелкните вариант Я принимаю условия лицензионного соглашения . Нажмите кнопку « Установить» . Установите флажок «Открыть проверку работоспособности ПК с Windows» . Щелкните кнопку Готово. В разделе «Знакомство с Windows 11» нажмите кнопку Проверить сейчас. (Необязательно) Нажмите кнопку « Просмотреть все результаты» , чтобы просмотреть список компонентов, прошедших совместимость.

(Необязательно) Нажмите кнопку « Характеристики Deice» , чтобы лучше понять системные требования.

Windows 11 проверка совместимости: итоги

После выполнения этих шагов, если оборудование совместимо, вы получите сообщение, подтверждающее, что вы можете перейти на новую версию. Если оборудование несовместимо, вы получите сообщение с подробным описанием причины, по которой устройство может работать с Windows 11.

Если устройство не поддерживается, вы все равно сможете обновить его. Однако вам нужно будет сделать это на свой страх и риск, поскольку совместимость, стабильность и обновления не будут гарантированы. Кроме того, компьютеру по-прежнему потребуется как минимум два ядра, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти и TPM 1.2. Система также сообщит вам, что этот метод установит ОС в неподдерживаемом состоянии.