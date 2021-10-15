Как настроить и использовать родительский контроль в Windows 11

Вот полное руководство по настройке и использованию функции Родительский контроль в Windows 11. Windows 11, как правило, доступна для всех с множеством улучшенных функций. Это также упростило настройку различных параметров родительского контроля.

Встроенные функции родительского контроля в Windows 11 позволяют ограничить действия в учетной записи вашего ребенка. Это включает в себя настройку экранного времени, ограничение доступа к веб-сайтам, приложениям и играм, а также наложение ограничений на совершение покупок. Для тех, кто задается вопросом, с чего начать, это руководство для вас. В этом материале мы подробно рассмотрим процедуру использования родительского контроля в Windows 11.

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Как мне ограничить доступ к моему компьютеру моему ребенку?

Чтобы ограничить доступ к компьютеру для вашего ребенка, создайте учетную запись ребенка, а затем установите различные ограничения, используя специальные параметры.

Вот два основных шага по настройке родительского контроля на вашем ПК с Windows 11:

Создайте дочернюю учетную запись

Во-первых, вам необходимо создать дочернюю учетную запись для вашего ребенка, для которого вы хотите настроить родительский контроль в Windows 11. Обратите внимание, что и родительская, и дочерняя учетные записи должны иметь отдельную учетную запись Microsoft. При создании новой дочерней учетной записи вам будет предложено создать новую учетную запись Microsoft, чтобы связать ее с учетной записью ребенка. Теперь вот основные шаги по созданию дочерней учетной записи в Windows 11:

Откройте приложение «Настройки» в Windows 11. Нажмите на свою учетную запись сверху или перейдите на вкладку «Учетные записи». Нажмите на опцию Семья и другие пользователи. Нажмите кнопку «Добавить учетную запись» рядом с «Добавить члена семьи». Выберите вариант «Создать для ребенка». Введите адрес электронной почты для учетной записи ребенка и нажмите Далее. Введите пароль и нажмите Далее. Введите имя и нажмите Далее. Выберите страну ребенка, введите дату рождения и нажмите Далее.

Во-первых, откройте приложение «Настройки», нажав горячую клавишу Windows + I. Затем нажмите на имя своей учетной записи в верхнем левом углу или просто выберите вкладку «Учетная запись» на левой панели, чтобы открыть настройки учетной записи.

В настройках учетной записи выберите вариант Семья и другие пользователи, чтобы создать дочернюю учетную запись. Затем вам нужно нажать кнопку « Добавить учетную запись», которая находится рядом с кнопкой « Добавить члена семьи» . Откроется диалоговое окно учетной записи Microsoft.

В диалоговом окне учетной записи Microsoft нажмите на параметр « Создать учетную запись для ребенка», выделенный на снимке экрана ниже.

После этого создайте для своего ребенка новую учетную запись Microsoft. Просто введите идентификатор электронной почты, который вы хотите создать и использовать, и нажмите кнопку «Далее».

Затем вам нужно ввести пароль, который вы хотите связать с новой учетной записью. Просто введите свой пароль и нажмите кнопку «Далее».

Теперь вам нужно ввести имя ребенка, для которого создается учетная запись.

Затем выберите страну / регион и введите дату рождения ребенка. дата рождения в основном позволяет Windows 11 устанавливать автоматические ограничения в зависимости от возраста.

Наконец, нажмите кнопку «Далее», и дочерняя учетная запись будет создана и связана с вашей учетной записью.

Если вы хотите, вы можете изменить тип учетной записи или заблокировать вход для созданной дочерней учетной записи в будущем, перейдя в настройки своей учетной записи.

Установите и настройте родительский контроль для ограничения доступа

После создания дочерней учетной записи вам необходимо настроить конфигурации родительского контроля для блокировки определенных веб-сайтов и другого контента. Вот основные шаги по настройке родительского контроля в Windows 11:

Откройте «Настройки»> «Учетные записи»> «Семья и другие пользователи». Нажмите на опцию Управление семейными настройками онлайн или удалите учетную запись. Выберите дочернюю учетную запись, для которой вы хотите настроить родительский контроль. Установите ограничение времени экрана. Настройте фильтры содержимого, чтобы ограничить количество веб-сайтов, приложений и игр. Включите отчеты о расходах и другие ограничения на расходы.

Во-первых, перейдите в раздел « Настройки»> «Учетные записи»> «Семья и другие пользователи», как мы это делали в первой части. После этого выберите опцию Управление семейными настройками онлайн или удаление учетной записи .

Вы попадете на страницу семейной безопасности Microsoft в своем веб-браузере по умолчанию. На этой странице выберите дочернюю учетную запись, для которой вы хотите настроить родительский контроль.

Теперь на странице «Семейная безопасность» учетной записи вашего ребенка вы увидите различные вкладки на левой панели, включая « Время экрана» , « Фильтрация содержимого» и «Расходы» . Вы можете настроить каждый из этих параметров один за другим в соответствии с вашими требованиями.

Итак, сначала перейдите на вкладку Время экрана и включите переключатель Использовать одно расписание на всех устройствах, чтобы настроить ограничения времени экрана.

Теперь вы можете установить лимит экранного времени на каждый день. Если вы хотите придерживаться одного и того же расписания на каждый день, вы также можете сделать это, выбрав опцию «Каждый день».

Просто нажмите на конкретный день, а затем выберите срок. Он также позволяет вам редактировать или добавлять несколько расписаний, чтобы ребенок мог использовать учетную запись только в течение определенного интервала времени. Чтобы добавить новое расписание, нажмите кнопку « Добавить расписание» и укажите временной интервал для использования дочерней учетной записи. Таким образом, вы можете добавить несколько временных интервалов. Увеличьте время экрана и нажмите кнопку Готово.

Затем перейдите на вкладку « Фильтры содержимого » и в разделе « Интернет и поиск » включите переключатель « Фильтровать неприемлемые веб-сайты и поиск» . Это в основном включит безопасный поиск с помощью Bing и заблокирует любой контент для взрослых в учетной записи ребенка.

Кроме того, вы можете использовать параметр Использовать только разрешенные веб-сайты, если вы хотите разрешить использование только определенных веб-сайтов.

Вы можете нажать кнопку «Добавить веб-сайт» (+) в разделе « Разрешенные сайты» , чтобы добавить веб-сайты, которые вы хотите разрешить для дочерней учетной записи. Точно так же вы можете заблокировать доступ к определенным веб-сайтам, используя кнопку «Добавить веб-сайт (+)» в разделе « Заблокированные сайты» .

Кроме того, вы можете включить параметр « Включить отчеты об активности», чтобы просматривать и отслеживать поисковые запросы и действия в Интернете в учетной записи ребенка.

Затем перейдите в раздел « Приложения и игры » на той же вкладке «Фильтрация содержимого». Здесь вы можете выбрать возрастное ограничение, чтобы разрешить приложения и игры с возрастным ограничением только для учетной записи вашего ребенка.

Если ваш ребенок запрашивает доступ к определенному приложению, вам будет предложено сделать то же самое. Вы можете разрешить или запретить запрошенный доступ.

Если вы хотите разрешить доступ к автоматически заблокированному приложению, вы можете нажать кнопку « Удалить» в разделе « Заблокированные приложения ».

Теперь вы можете перейти на вкладку « Расходы », где вы можете включить отчет об активности для расходов вашего ребенка на устройство. Для этого включите переключатель Включить отчеты о действиях на этой вкладке.

Кроме того, вы также можете запретить ребенку совершать какие-либо покупки, установить лимиты расходов и включить уведомления о расходах. Вы также можете проверить способы оплаты здесь.

Microsoft также предлагает функцию « Найдите свою семью на карте», которая позволяет вам в реальном времени проверять местонахождение вашего ребенка или другого члена семьи с помощью мобильного приложения « Семейная безопасность» . Это приложение доступно бесплатно для iPhone и Android.

Как отключить родительский контроль в Windows 11/10?

Чтобы отключить родительский контроль, просто перейдите в раздел «Управление семейными настройками в Интернете» или удалите учетную запись в настройках (см. Методы выше). После этого выберите учетную запись ребенка, для которой вы хотите отключить родительский контроль, а затем отмените все ограничения, которые вы наложили ранее.

Как установить родительский контроль на моем компьютере?

Вы можете легко использовать родительский контроль на своем компьютере с Windows 11. Просто убедитесь, что вы находитесь в учетной записи администратора, и тогда вы сможете легко настроить родительский контроль на своем ПК. Создайте дочернюю учетную запись, а затем используйте Управление семейными настройками в Интернете или удалите функцию учетной записи из настроек, чтобы ограничить время экрана, веб-сайты, приложения, игры и расходы. Мы обсудили подробную процедуру ниже; давайте посмотрим. Вы также можете использовать бесплатное программное обеспечение для родительского контроля .

Как установить родительский контроль в Google Chrome?

Чтобы настроить родительский контроль в Google Chrome, вы можете использовать некоторые специальные расширения Chrome. Некоторые из хороших расширений родительского контроля для Chrome включают MetaCert , Blocksi и WebsiteBlocker . Вы можете добавить любое из этих расширений в свой браузер Chrome, а затем настроить родительский контроль. Вы также можете настроить родительский контроль в других веб-браузерах .

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