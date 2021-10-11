Как работать с панелью виджетов Windows 11?

Windows 11 представила новую панель виджетов, где вы можете получить доступ к разнообразной обновленной информации с помощью настраиваемых блоков тем (то, что Microsoft называет информационными карточками). Он состоит из двух разделов: верхнего раздела, который предлагает виджеты для погоды, спорта, ваших последних фотографий и других персонализированных тем, и раздела новостей, который предлагает интерактивные заголовки из различных источников.

Вот как максимально эффективно использовать текущие виджеты Windows 11.

Доступ к вашим виджетам

Чтобы получить доступ к виджетам, выберите значок «Виджеты» на панели задач (он выглядит как квадрат, разделенный на белую и синюю части). Вы также можете нажать клавиши Window + W или, если у вас сенсорный экран, провести пальцем слева направо.

Вы, вероятно, увидите множество начальных виджетов вверху, которые предоставят вам информацию о спортивных результатах, погоде, ценах на акции и любых изображениях, которые могут быть в вашей учетной записи OneDrive. Также есть поле поиска и кнопка, позволяющая добавлять новые виджеты. Под ним вы можете прокрутить вниз, чтобы найти ряд источников новостей.

Настройте свои виджеты

Есть множество способов настроить панель виджетов.

Чтобы переместить виджеты, нажмите и удерживайте верхнюю часть виджета, пока не увидите раскрытую руку. (Это в отличие от «указывающей» руки, которая позволяет вам щелкнуть ссылку.) Затем вы можете изменить ее положение на панели.

Чтобы изменить размер виджета, удалить его с панели или настроить, щелкните три точки в правом верхнем углу. Выбор, который вы видите, будет зависеть от виджета; например, виджет Погода может быть маленьким, средним или большим, и вы можете настроить его, чтобы установить местоположение по умолчанию и работать в градусах Фаренгейта или Цельсия. В то же время приложение «Фотографии» поддерживает только средний или большой размер и не имеет других настроек.

Нажмите на название виджета в верхнем левом углу, и вы попадете на отдельную страницу, где сможете получить доступ к дополнительной информации — например, к более подробной информации о погоде или к другим последним спортивным результатам.

Если вы хотите увидеть текущий набор доступных виджетов, нажмите кнопку «Добавить виджеты», которая находится между вашими виджетами и лентами новостей. На данный момент это небольшой список — я насчитал 11, все доступные — производства Microsoft. Надеюсь, однако, что появятся дополнительные сторонние записи.

Новостная лента в Windows 11

Раздел новостей находится под кнопкой «Добавить виджеты». Он возглавляется разделом «Главные новости», в котором выделяются несколько заголовков, за которыми следуют отдельные статьи. Оба имеют значки, похожие на Facebook, которые вы можете прикрепить к каждой истории (включая большой палец вверх, сердце, «удивлен», «задумался», грустный или сердитый).

Выберите три точки рядом с каждым заголовком, и вы сможете увидеть больше или меньше подобных историй, скрыть истории из этого источника, сохранить их на потом (другими словами, добавить в закладки) или сообщить об этом. Все истории, отмеченные закладками, будут отмечены серым квадратом вокруг этих трех точек.

Персонализируйте свои интересы

Кнопка «Добавить виджеты» также предлагает ссылку (в нижнем левом углу), которая позволяет вам сообщить приложению Widget, что вас интересует, а что не интересует. (Вы можете попасть в то же место, нажав на три точки рядом с новость и выберите «Управление интересами».)

В любом случае вы попадете на стартовую страницу Microsoft — по сути, страницу настроек для браузера Edge. На вкладке «Мои интересы» вы можете указать Windows, какие типы новостей вы хотите или не хотите. В левой части страницы вы можете выбрать одну из категорий, таких как Новости, Спорт, Путешествия, Здоровье и т. Д .; когда вы нажимаете на каждую из этих категорий, вы получаете список конкретных тем в главном окне. Например, если вы выбираете «Развлечения», вы можете выбирать из таких тем, как «Знаменитости», «Музыка» или «Книги» и другие.

Другие вкладки, которые вы можете выбрать, включают «Профиль» (который знакомит вас с тем, что называется «Сообщество Microsoft News»), «Мои сохранения» (любые сохраненные вами истории), «История» (список историй, которые вы читали в последние 48 часов) и «Настройки опыта». Возможно, вы захотите посетить этот последний: он позволяет вам выбирать язык вашей ленты (по умолчанию английский) или включать и выключать несколько функций, включая значки реакции в стиле Facebook. Вы также можете отключить некоторые основные информационные карточки, такие как финансы или погода.

В настоящее время виджеты Windows 11 кажутся больше любопытством или способом быстро отдохнуть, чем настоящим инструментом. Однако, если и когда появятся сторонние виджеты, панель виджетов может стать действительно полезной.

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