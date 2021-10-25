Новое приложение Windows 11 File Explorer (ранее — Проводник)

Новая версия Windows 11 поставляется с обновленным проводником. Однако это не совсем новое приложение. Вместо этого это то же приложение, но с обновленным интерфейсом.

Дизайн был выполнен с использованием библиотеки пользовательского интерфейса Windows (WinUI), которая включает новые визуальные элементы, анимацию и элементы управления, соответствующие стилю, который Microsoft продвигает в Windows 11.

Панель команд

Новый проводник отказался от меню в стиле ленты в пользу нового минималистичного заголовка, который объединяет строку заголовка и меню в единый интерфейс, включающий новую панель команд.

Панель команд включает в себя все новые команды для выполнения различных действий, включая «Вырезать», «Копировать», «Вставить», «Переименовать», «Поделиться» и «Удалить». И на этот раз значки больше не имеют ярлыков, а это означает, что вам придется полагаться на их форму, чтобы знать, какое действие вы хотите предпринять.

Вы также заметите меню «Создать», которое включает в себя все стандартные параметры для создания новых папок, ярлыков или документов, что означает, что у вас больше нет специальной опции для создания папок. Однако вы все равно можете использовать сочетание клавиш «Ctrl + Shift + N», чтобы быстро создать новую папку.

Панель команд также включает три новых меню, в том числе «Параметры сортировки и группировки», «Параметры макета и просмотра» и «Подробнее».

В меню «Сортировка» находятся параметры для сортировки содержимого по имени, дате изменения, типу и т. Д.

В меню «Просмотр» можно отображать файлы и папки разных размеров, например очень большие, большие, маленькие, список, детали, плитки и содержимое. Здесь также находится опция включения компактного просмотра. В меню также есть подменю «Показать», в котором есть параметры для управления видом левой панели, отображать расширения или отображать скрытые элементы.

Затем из трех точек отображается меню «Узнать больше», которое включает параметры для выбора, сжатие в ZIP-файл и параметры для управления настройками приложения.

В этих меню также будут отображаться различные команды в зависимости от просматриваемого контента. Например, если вы находитесь на странице «Этот компьютер», меню «Подробнее» также будет включать параметры для подключения сетевого диска, но меню «Новый» будет неактивным.

Кроме того, если вы выберете медиафайл в виде изображения, вы получите дополнительные команды, как в устаревшей версии приложения.

Контекстное меню

Проводник для Windows 11 также представляет новый стиль контекстного меню. Вы увидите это меню, щелкнув правой кнопкой мыши файл или папку. Контекстное меню включает строку с общими командами, такими как «Вырезать», «Копировать», «Переименовать», «Поделиться» и «Удалить», а ниже вы найдете параметры, которые можно использовать с этим конкретным файлом.

Как и другие элементы в Windows 11, контекстное меню следует новому языку дизайна с полупрозрачными материалами и закругленными углами. Устаревшее меню по-прежнему доступно, если вам нужны некоторые из старых параметров, которых нет в новом меню. Вы можете получить доступ к устаревшему представлению, щелкнув Показать дополнительные параметры или используя сочетание клавиш Shift + F10 .

Новое контекстное меню также доступно в Windows 11, в том числе для контекстного меню рабочего стола.

Полоса прокрутки

В проводнике появилась новая полоса прокрутки, которая работает так же, как и раньше, но имеет более тонкий дизайн. На левой панели вы также найдете новую опцию Linux. Эта запись была разработана, чтобы предоставить вам быстрый доступ к файлам Linux внутри дистрибутивов, установленных с подсистемой Windows для Linux.

Поделиться

В этой новой версии интерфейс «Поделиться» обновляется. В Windows 11, когда вы нажимаете кнопку «Поделиться» , вы получаете новый интерфейс с несколькими улучшениями. Например, теперь вы увидите предварительный просмотр элементов вместе с опцией включения «Совместное использование поблизости», если она не включена. Если контакт, которому вы хотите отправить файл, или приложение отсутствует в списке, теперь у вас есть возможность выбрать другое приложение или найти свои контакты.

Новые значки

Наряду с новым интерфейсом проводник также представляет новые значки по умолчанию с новыми стилями, ориентациями и цветами.

Windows 11 включает новые значки практически для каждого элемента в проводнике, но те, которые вы сразу заметите, относятся к папкам по умолчанию (Рабочий стол, Документы, Загрузки, Музыка и Изображения). Существует три версии значка папки по умолчанию. Один показывает, когда папка пуста, другой немного отличается, что указывает на то, что в папке есть файлы, и вы даже найдете обновленную версию значка zip-папки.

Microsoft также сделала значки для других элементов, таких как установочный диск, вторичное и сетевое хранилище, Этот компьютер, Сеть, и есть новые значки в настройках «Параметры папки».

Хотя новый проводник включает в себя множество новых визуальных изменений, многие элементы остаются практически неизменными. Вы увидите это при изменении настроек, использовании инструмента «Формат» или при попытке смонтировать сетевую папку.

Другие изменения в проводнике для Windows 11 включают параметр «Запускать с помощью PowerShell» в контекстном меню для сценариев PowerShell. Теперь вы сможете извлекать все файлы из ZIP-папки, для которой ранее в OneDrive было настроено только онлайн-содержимое. И когда остается содержимое, теперь можно использовать CTRL + Delete и CTRL + Backspace для удаления слов за раз и CTRL + стрелки влево и вправо для перемещения курсора между словами в имени.