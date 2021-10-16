В Windows 11 чистая установка значит процесс очистки жесткого диска и установки новой копии ОС без пользовательских настроек, драйверов, приложений или файлов. Обычно это рекомендуемый подход для обновления до последней версии Windows 11 на совместимом оборудовании. Это предотвращает проблемы с установкой и исправляет уже существующие проблемы.

Чистая установка Windows 11 может помочь решить проблемы с производительностью, выключением, загрузкой, памятью и приложениями. Кроме того, этот тип установки — лучший способ обновить еще более старые версии, например Windows 7. Также чистая установка поможет удалить все вредоносное ПО, если оно было.

Microsoft поддерживает несколько способов чистой установки Windows 11, включая использование USB-накопителя для установки на SSD (твердотельный накопитель). Также можно использовать функцию «Сбросить этот компьютер», чтобы быстро очистить жесткий диск и переустановить систему без дополнительных инструментов. Или, если устройство не запускается, вы можете использовать дополнительные параметры запуска или смонтировать ISO-файл в проводнике, чтобы начать чистую установку.

В этом руководстве описано шесть способов выполнить чистую установку Windows 11 на компьютер. Но перед тем, как приступить к установке ОС, вам нужно будет подготовить компьютер.

Важно: этот процесс удалит все на вашем устройстве. Перед продолжением рекомендуется сделать полную резервную копию вашего компьютера.

Как выполнить чистую установку Windows 11 с флешки

Использование USB-накопителя — самый простой способ выполнить чистую установку Windows 11. Вы можете создать загрузочный носитель с помощью Media Creation Tool, командной строки, Rufus или любого другого стороннего инструмента.

Если вы выберете этот метод, вы также должны убедиться, что устройство может запускаться с USB. Это значит, что вам будет необходимо изменить настройки BIOS или UEFI. Поскольку эти настройки отличаются на большинстве компьютеров, вам нужно будет посетить веб-сайт поддержки производителя для получения более подробной информации.

Чтобы выполнить чистую установку Windows 11 с USB, выполните следующие действия:

Загрузите компьютер с USB-накопителя Windows 11. Нажмите любую клавишу для продолжения. Щелкните кнопку Далее. Щелкните кнопку Установить сейчас. Щелкните параметр У меня нет ключа продукта, если вы выполняете переустановку. Если Windows 11 уже была активирована после установки, повторная активация произойдет автоматически. Выберите выпуск «Windows 11», который активирует ваш лицензионный ключ (если применимо). Установите флажок Я принимаю условия лицензии. Щелкните кнопку Далее. Выберите вариант Выборочная: установка только Windows (дополнительно). Выберите каждый раздел на жестком диске, на который вы хотите установить Windows 11 21H2, и нажмите кнопку «Удалить» . (Обычно «Диск 0» — это диск, содержащий все установочные файлы.)

Предупреждение: когда вы удаляете раздел, он также удаляет все данные на диске. Также не требуется удалять разделы со вторичного жесткого диска. Выберите жесткий диск (диск 0, незанятое пространство) для установки Windows 11. Щелкните кнопку Далее. После установки выберите настройку своего региона на первой странице готового приложения (OOBE). Щелкните кнопку Да. Выберите настройку раскладки клавиатуры. Щелкните кнопку Да. Нажмите кнопку «Пропустить», если вам не нужно настраивать второй макет. Если компьютер использует соединение Ethernet, он автоматически подключится к сети. Если у вас есть беспроводное соединение, вам нужно будет настроить соединение вручную (может потребоваться ключ безопасности). (Необязательно) Подтвердите имя компьютера. Щелкните кнопку Далее. Устройство перезагрузится автоматически. Выберите параметр «Настроить для личного использования», если вы устанавливаете Windows 11 Pro. В «Домашней» версии такой возможности нет. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите свой адрес электронной почты учетной записи Microsoft, номер телефона или идентификатор Skype, чтобы создать учетную запись. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите пароль своей учетной записи Microsoft. Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку «Создать ПИН-код» . Создайте новый четырехзначный PIN-код. Щелкните кнопку ОК. Выберите параметр «Установить как новое устройство». Или выберите восстановление настроек из предыдущей установки. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите настройки конфиденциальности, которые лучше всего подходят для вашей ситуации, включив или выключив тумблер для каждой настройки. Щелкните кнопку Далее. Снова нажмите кнопку «Далее» . Нажмите кнопку «Принять». (Необязательно) На странице «Давайте настроим ваш опыт» выберите один или несколько способов, которыми вы планируете использовать устройство, чтобы программа установки предлагала настройку инструментов и услуг во время этого взаимодействия. Нажмите кнопку «Принять» , чтобы продолжить. Или нажмите кнопку «Пропустить» , чтобы пропустить эту часть настройки. Выберите параметр «Создать резервную копию моих файлов с помощью OneDrive», чтобы автоматически загружать папки «Рабочий стол», «Изображения» и «Документы» в облако. Или выберите параметр «Сохранить файл только на этот компьютер». Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку Нет, спасибо , чтобы пропустить настройку Microsoft 365.

После того, как вы выполните эти шаги, Windows 11 установится на компьютер.

Как выполнить чистую установку Windows 11 из файла ISO

Чтобы выполнить чистую установку Windows 11 с помощью файла ISO, выполните следующие действия:

Загрузите файл образа диска Windows 11 (ISO) с сайта Microsoft. Щелкните правой кнопкой мыши файл ISO и выберите параметр «Подключить». Выберите виртуальный привод на левой панели навигации. Дважды щелкните файл установки, чтобы начать установку Windows 11 21H2. (Необязательно) Щелкните параметр «Изменить способ загрузки обновлений программой установки Windows». Выберите вариант Не сейчас. Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку «Принять», чтобы принять условия. Нажмите на опцию Изменить, что оставить. Выберите вариант «Ничего». Щелкните кнопку Далее. Щелкните кнопку Установить. После установки выберите настройку своего региона на первой странице готового приложения (OOBE). Щелкните кнопку Да . Выберите настройку раскладки клавиатуры. Щелкните кнопку Да . Нажмите кнопку «Пропустить», если вам не нужно настраивать второй макет. Если компьютер использует соединение Ethernet, он автоматически подключится к сети. Если у вас есть беспроводное соединение, вам нужно будет настроить соединение вручную (может потребоваться ключ безопасности). (Необязательно) Подтвердите имя компьютера. Щелкните кнопку Далее. Устройство перезагрузится автоматически. Выберите параметр «Настроить для личного использования», если вы устанавливаете Windows 11 Pro. В «Домашней» версии такой возможности нет. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите свой адрес электронной почты учетной записи Microsoft, номер телефона или идентификатор Skype, чтобы создать учетную запись. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите пароль своей учетной записи Microsoft. Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку «Создать ПИН-код». Создайте новый четырехзначный PIN-код. Щелкните кнопку ОК . Выберите параметр «Установить как новое устройство». Или выберите восстановление настроек из предыдущей установки. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите настройки конфиденциальности, которые лучше всего подходят для вашей ситуации, включив или выключив тумблер для каждой настройки. Щелкните кнопку Далее. Снова нажмите кнопку «Далее». Нажмите кнопку «Принять». (Необязательно) На странице «Давайте настроим ваш опыт» выберите один или несколько способов, которыми вы планируете использовать устройство, чтобы программа установки предлагала настройку инструментов и услуг во время этого взаимодействия. Нажмите кнопку «Принять», чтобы продолжить. Или нажмите кнопку «Пропустить», чтобы пропустить эту часть настройки. Выберите параметр «Создать резервную копию моих файлов с помощью OneDrive», чтобы автоматически загружать папки «Рабочий стол», «Изображения» и «Документы» в облако. Или выберите параметр «Сохранить файл только на этот компьютер». Щелкните кнопку Далее . Нажмите кнопку Нет, спасибо, чтобы пропустить настройку Microsoft 365.

После того как вы выполните эти шаги, начнется процесс чистой установки, аналогичный использованию Media Creation Tools или USB-накопителя для обновления системы.

Как выполнить чистую установку Windows 11 с помощью сброса локальный образа этого ПК

Настройки восстановления предлагают другой способ начать все заново с чистой копией Windows 11. В отличие от Media Creation Tool, загрузочной флешки и параметров файла ISO, вы можете использовать этот метод только для переустановки Windows 11 на компьютере, на котором уже установлена ​​та же ОС. .

Если вы планируете обновить компьютер под управлением Windows 10, Windows 8.1 или Windows 7, вам придется использовать один из предыдущих альтернативных методов.

Чтобы выполнить чистую установку Windows 11 с локальным образом восстановления, выполните следующие действия:

Откройте Настройки в Windows 11. Щелкните Система . Нажмите «Восстановление» справа. В разделе «Параметры восстановления» в настройках «Сбросить этот компьютер» нажмите кнопку «Сбросить компьютер». Щелкните параметр Удалить все, чтобы выполнить новую установку Windows 11. Выберите вариант локальной переустановки. (Необязательно) Щелкните параметр «Изменить настройки». Настройте параметры переустановки: Очистить данные: если для этого параметра установлено значение «Нет» (рекомендуется), программа установки удалит только файлы, приложения и настройки быстро. Если для параметра установлено значение «Да» , программа установки безопасно очистит диск перед установкой операционной системы, но это займет больше времени.

Удалить файлы со всех дисков: если для параметра установлено значение Нет (рекомендуется), будет удален только установочный диск. В противном случае, если для этого параметра установлено значение « Да» , все диски на устройстве будут удалены.

Загрузить Windows: если для этого параметра установлено значение Нет (рекомендуется), для установки будет использоваться локальный образ. Если для параметра установлено значение «Да», то будет активирована опция «Загрузка в облако». Нажмите кнопку «Подтвердить». Щелкните кнопку Далее. Щелкните кнопку Сброс. После установки выберите настройку своего региона на первой странице готового приложения (OOBE). Щелкните кнопку Да. Выберите настройку раскладки клавиатуры. Щелкните кнопку Да . Нажмите кнопку «Пропустить» , если вам не нужно настраивать второй макет. Если компьютер использует соединение Ethernet , он автоматически подключится к сети. Если у вас есть беспроводное соединение, вам нужно будет настроить соединение вручную (может потребоваться ключ безопасности). (Необязательно) Подтвердите имя компьютера. Щелкните кнопку Далее. Устройство перезагрузится автоматически. Выберите параметр «Настроить для личного использования», если вы устанавливаете Windows 11 Pro. В «Домашней» версии такой возможности нет. Щелкните кнопку Далее . Подтвердите свой адрес электронной почты учетной записи Microsoft, номер телефона или идентификатор Skype, чтобы создать учетную запись. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите пароль своей учетной записи Microsoft. Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку «Создать ПИН-код». Создайте новый четырехзначный PIN-код. Щелкните кнопку ОК . Выберите параметр «Установить как новое устройство». Или выберите восстановление настроек из предыдущей установки. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите настройки конфиденциальности, которые лучше всего подходят для вашей ситуации, включив или выключив тумблер для каждой настройки. Щелкните кнопку Далее. Снова нажмите кнопку «Далее». Нажмите кнопку «Принять». (Необязательно) На странице «Давайте настроим ваш опыт» выберите один или несколько способов, которыми вы планируете использовать устройство, чтобы программа установки предлагала настройку инструментов и услуг во время этого взаимодействия. Нажмите кнопку «Принять», чтобы продолжить. Или нажмите кнопку « Пропустить», чтобы пропустить эту часть настройки. Выберите параметр «Создать резервную копию моих файлов с помощью OneDrive», чтобы автоматически загружать папки «Рабочий стол», «Изображения» и «Документы» в облако. Или выберите параметр «Сохранить файл только на этот компьютер». Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку Нет, спасибо чтобы пропустить настройку Microsoft 365.

После выполнения этих действий функция восстановления продолжит переустановку с использованием локально доступного образа Windows 11. Если у вас есть компьютер от HP, Dell, Acer или другой марки, этот процесс восстановит исходные настройки. Это означает, что заводские настройки, драйверы, приложения и инструменты, включенные производителем в пользовательский образ.

Если вы не хотите переустанавливать пользовательский образ производителя, используйте опцию «Загрузка в облако» (см. ниже).

Как выполнить чистую установку Windows 11 с помощью загрузки из Облака

Функция «Сбросить этот компьютер» также включает параметр «Загрузка из облака», который позволяет выполнить сброс компьютера с помощью чистой установки, удаления приложений, файлов и настроек, аналогичных параметру локального образа. Единственное отличие состоит в том, что функция загрузит установочные файлы с сервера Microsoft.

Параметр доступен для переустановки Windows 11, когда локальный образ не работает или вы не хотите использовать те же параметры установки, которые предоставлены производителем. Если вы выберете вариант «Загрузка в облако», функция загрузит ту же версию, которая уже установлена ​​на компьютере, что означает, что вы не можете использовать этот метод для обновления до более новой версии. Кроме того, если устройство использовало настраиваемый образ от производителя, новая установка не будет включать настраиваемые параметры, драйверы или инструменты.

Чтобы переустановить Windows 11 с опцией «Загрузка из облака», выполните следующие действия:

Откройте Настройки в Windows 11. Щелкните Система . Нажмите «Восстановление» справа. В разделе «Параметры восстановления» в настройках «Сбросить этот компьютер» нажмите кнопку «Сбросить компьютер». Щелкните параметр Удалить все, чтобы выполнить новую установку Windows 11. Выберите вариант переустановки из облака. (Необязательно) Щелкните параметр «Изменить настройки». Настройте параметры переустановки: Очистить данные: если для этого параметра установлено значение «Нет» (рекомендуется), программа установки удалит только файлы, приложения и настройки быстро. Если для параметра установлено значение «Да» , программа установки безопасно очистит диск перед установкой операционной системы, но это займет больше времени.

Удалить файлы со всех дисков: если выбрано значение Нет (рекомендуется), будет удален только установочный диск. В противном случае, если для этого параметра установлено значение «Да» , все диски на устройстве будут удалены.

Загрузить Windows: если для этого параметра установлено значение «Да» (рекомендуется), для установки будет использоваться параметр «Загрузка в облако». Если для параметра установлено значение «Нет» , для установки будет использоваться параметр локального образа. Нажмите кнопку «Подтвердить». Щелкните кнопку Далее. Щелкните кнопку Сброс. После установки выберите настройку своего региона на первой странице готового приложения (OOBE). Щелкните кнопку Да. Выберите настройку раскладки клавиатуры. Щелкните кнопку Да . Нажмите кнопку «Пропустить» , если вам не нужно настраивать второй макет. Если компьютер использует соединение Ethernet , он автоматически подключится к сети. Если у вас есть беспроводное соединение, вам нужно будет настроить соединение вручную (может потребоваться ключ безопасности). (Необязательно) Подтвердите имя компьютера. Щелкните кнопку Далее. Устройство перезагрузится автоматически. Выберите параметр «Настроить для личного использования», если вы устанавливаете Windows 11 Pro. В «Домашней» версии такой возможности нет. Щелкните кнопку Далее . Подтвердите свой адрес электронной почты учетной записи Microsoft, номер телефона или идентификатор Skype, чтобы создать учетную запись. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите пароль своей учетной записи Microsoft. Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку «Создать ПИН-код». Создайте новый четырехзначный PIN-код. Щелкните кнопку ОК . Выберите параметр «Установить как новое устройство». Или выберите восстановление настроек из предыдущей установки. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите настройки конфиденциальности, которые лучше всего подходят для вашей ситуации, включив или выключив тумблер для каждой настройки. Щелкните кнопку Далее. Снова нажмите кнопку «Далее». Нажмите кнопку «Принять». (Необязательно) На странице «Давайте настроим ваш опыт» выберите один или несколько способов, которыми вы планируете использовать устройство, чтобы программа установки предлагала настройку инструментов и услуг во время этого взаимодействия. Нажмите кнопку «Принять», чтобы продолжить. Или нажмите кнопку « Пропустить», чтобы пропустить эту часть настройки. Выберите параметр «Создать резервную копию моих файлов с помощью OneDrive», чтобы автоматически загружать папки «Рабочий стол», «Изображения» и «Документы» в облако. Или выберите параметр «Сохранить файл только на этот компьютер». Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку Нет, спасибо чтобы пропустить настройку Microsoft 365.

После выполнения этих шагов функция сбросит настройки компьютера, удалив и переустановив свежую копию Windows 11, загруженную из облака.

Как выполнить чистую установку Windows 11 из дополнительных параметров запуска

Если устройство не загружается, среда дополнительных параметров запуска включает те же параметры, что и функция «Сбросить этот компьютер».

Вы можете использовать эту опцию только для переустановки той же версии ОС, которая уже установлена ​​на компьютере. Если вы хотите выполнить обновление до последней версии, вам нужно будет использовать USB-накопитель, Media Creation Tool или параметры файла ISO.

Чтобы выполнить чистую установку Windows 11 из дополнительных параметров запуска, выполните следующие действия:

Пусковое устройство. Сразу после самотестирования при включении (POST) снова нажмите кнопку питания, чтобы выключиться. Повторите шаги № 1 и 2 дважды, и при третьей перезагрузке операционная система должна войти в среду восстановления Windows (Windows RE).

Примечание: в Windows 11 есть несколько способов открыть дополнительные параметры запуска. Если вы не можете получить доступ к среде восстановления, вы можете использовать эти другие параметры. Щелкните кнопку Дополнительные параметры. Щелкните Устранение неполадок. Нажмите на параметр «Сбросить этот компьютер». Выберите вариант Удалить все. Выберите вариант «Загрузка в облако» или «Локальная переустановка». Загрузка в облако: загружает свежий образ с серверов Microsoft и выполняет новую установку. Локальная переустановка: использует локально доступный образ для установки чистой копии Windows 11. Выберите вариант Только диск, на котором установлена ​​Windows. (Параметр «Все диски» удалит данные на всех дисках. Этот параметр обычно рекомендуется только в том случае, если вы хотите вывести устройство из эксплуатации.) Выберите вариант «Просто удалить мои файлы» или «Полная очистка диска» . Просто удалите мои файлы: быстро удаляет содержимое диска.

Полная очистка диска: также удаляет все на диске, но выполняется безопасное стирание, которое занимает несколько часов — этот вариант подходит при подготовке к передаче устройства. Щелкните кнопку Сброс. После установки выберите настройку своего региона на первой странице готового приложения (OOBE). Щелкните кнопку Да. Выберите настройку раскладки клавиатуры. Щелкните кнопку Да . Нажмите кнопку «Пропустить» , если вам не нужно настраивать второй макет. Если компьютер использует соединение Ethernet , он автоматически подключится к сети. Если у вас есть беспроводное соединение, вам нужно будет настроить соединение вручную (может потребоваться ключ безопасности). (Необязательно) Подтвердите имя компьютера. Щелкните кнопку Далее. Устройство перезагрузится автоматически. Выберите параметр «Настроить для личного использования», если вы устанавливаете Windows 11 Pro. В «Домашней» версии такой возможности нет. Щелкните кнопку Далее . Подтвердите свой адрес электронной почты учетной записи Microsoft, номер телефона или идентификатор Skype, чтобы создать учетную запись. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите пароль своей учетной записи Microsoft. Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку «Создать ПИН-код». Создайте новый четырехзначный PIN-код. Щелкните кнопку ОК . Выберите параметр «Установить как новое устройство». Или выберите восстановление настроек из предыдущей установки. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите настройки конфиденциальности, которые лучше всего подходят для вашей ситуации, включив или выключив тумблер для каждой настройки. Щелкните кнопку Далее. Снова нажмите кнопку «Далее». Нажмите кнопку «Принять». (Необязательно) На странице «Давайте настроим ваш опыт» выберите один или несколько способов, которыми вы планируете использовать устройство, чтобы программа установки предлагала настройку инструментов и услуг во время этого взаимодействия. Нажмите кнопку «Принять», чтобы продолжить. Или нажмите кнопку « Пропустить», чтобы пропустить эту часть настройки. Выберите параметр «Создать резервную копию моих файлов с помощью OneDrive», чтобы автоматически загружать папки «Рабочий стол», «Изображения» и «Документы» в облако. Или выберите параметр «Сохранить файл только на этот компьютер». Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку Нет, спасибо чтобы пропустить настройку Microsoft 365.

После того, как вы выполните эти шаги, Windows 11 будет переустановлена, что устранит существующие проблемы, которые могут вызывать запуск. Время завершения будет зависеть от конфигурации оборудования вашего компьютера и выбранной вами конфигурации сброса.

Как выполнить чистую установку Windows 11 с помощью Media Creation Tool

Начиная с выпуска Windows 11, Media Creation Tool больше не включает возможность выполнять чистую установку или обновление на месте. Вы можете использовать этот инструмент только для создания загрузочного носителя, чтобы выполнить установку с помощью USB-накопителя или файла ISO.

Если вы хотите продолжить работу с Media Creation Tool, вы можете использовать его для создания установочного носителя, а затем запустить установку с USB-накопителя.

Чтобы использовать Media Creation Tool для создания загрузочного установочного USB-носителя и продолжить настройку, выполните следующие действия:

Откройте веб-сайт поддержки Microsoft . В разделе «Создать установочный носитель Windows 11» нажмите кнопку «Загрузить сейчас» . Дважды щелкните файл MediaCrationToolW11.exe, чтобы запустить инструмент. Нажмите кнопку «Принять». Щелкните кнопку Далее.

Примечание. Если вы создаете USB-накопитель Windows 11 для другого устройства, вы также можете снять флажок «Использовать рекомендуемые параметры для этого ПК», чтобы выбрать правильный язык, архитектуру и выпуск. Выберите опцию USB-накопитель. Щелкните кнопку Далее. Выберите USB-накопитель из списка, но убедитесь, что на нем нет важных файлов, так как этот процесс сотрет все на нем. Щелкните кнопку Далее . Щелкните кнопку Готово . Откройте установочный носитель с помощью проводника. Дважды щелкните файл установки, чтобы начать установку Windows 11. (Необязательно) Щелкните параметр «Изменить способ загрузки обновлений программой установки Windows». Выберите вариант Не сейчас. Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку «Принять», чтобы принять условия. Нажмите на опцию Изменить, что оставить. Выберите вариант «Ничего». Щелкните кнопку Далее. Щелкните кнопку Установить. После установки выберите настройку своего региона на первой странице готового приложения (OOBE). Щелкните кнопку Да. Выберите настройку раскладки клавиатуры. Щелкните кнопку Да . Нажмите кнопку «Пропустить» , если вам не нужно настраивать второй макет. Если компьютер использует соединение Ethernet , он автоматически подключится к сети. Если у вас есть беспроводное соединение, вам нужно будет настроить соединение вручную (может потребоваться ключ безопасности). (Необязательно) Подтвердите имя компьютера. Щелкните кнопку Далее. Устройство перезагрузится автоматически. Выберите параметр «Настроить для личного использования», если вы устанавливаете Windows 11 Pro. В «Домашней» версии такой возможности нет. Щелкните кнопку Далее . Подтвердите свой адрес электронной почты учетной записи Microsoft, номер телефона или идентификатор Skype, чтобы создать учетную запись. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите пароль своей учетной записи Microsoft. Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку «Создать ПИН-код». Создайте новый четырехзначный PIN-код. Щелкните кнопку ОК . Выберите параметр «Установить как новое устройство». Или выберите восстановление настроек из предыдущей установки. Щелкните кнопку Далее. Подтвердите настройки конфиденциальности, которые лучше всего подходят для вашей ситуации, включив или выключив тумблер для каждой настройки. Щелкните кнопку Далее. Снова нажмите кнопку «Далее». Нажмите кнопку «Принять». (Необязательно) На странице «Давайте настроим ваш опыт» выберите один или несколько способов, которыми вы планируете использовать устройство, чтобы программа установки предлагала настройку инструментов и услуг во время этого взаимодействия. Нажмите кнопку «Принять», чтобы продолжить. Или нажмите кнопку « Пропустить», чтобы пропустить эту часть настройки. Выберите параметр «Создать резервную копию моих файлов с помощью OneDrive», чтобы автоматически загружать папки «Рабочий стол», «Изображения» и «Документы» в облако. Или выберите параметр «Сохранить файл только на этот компьютер». Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку Нет, спасибо чтобы пропустить настройку Microsoft 365.

После того, как вы выполните эти шаги, установка продолжится с новой установкой Windows 11.

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