Как включить TPM 2.0 и безопасную загрузку в BIOS для Windows 11

Для установки Windows 11 требуется TPM 2.0 и включенная безопасная загрузка. Ниже приведены инструкции по проверке и включению функций безопасности на вашем ПК.

Если у вас есть компьютер, и вы планируете перейти на Windows 11, необходимо проверить и включить TPM 2.0 и безопасную загрузку в BIOS (UEFI) материнской платы вашего компьютера в рамках процесса подготовки к обновлению.

В Windows 11 одним из наиболее значительных изменений является требование для доверенного платформенного модуля (TPM) версии 2.0 и безопасной загрузки. Согласно Microsoft, TPM 2.0 и безопасная загрузка необходимы для обеспечения лучшей среды безопасности и предотвращения (или, по крайней мере, минимизации) сложных угроз, таких как угрозы для оборудования и микропрограмм, распространенные вредоносные программы, программы-вымогатели и другие атаки.

TPM — это аппаратное обеспечение, обычно (но не всегда) интегрированное в материнскую плату, которое предлагает безопасную среду для хранения и защиты ключей шифрования при шифровании жесткого диска с использованием таких функций, как BitLocker. С другой стороны, Secure Boot — это модуль, который гарантирует, что компьютер загружается только с использованием программного обеспечения, которому доверяет производитель.

В этом руководстве вы узнаете, как проверить и включить TPM 2.0 и безопасную загрузку для установки Windows 11.

Проверьте, присутствует ли TPM 2.0 в Windows 10

Чтобы определить, включен ли на компьютере TPM, выполните следующие действия:

Откройте Пуск в Windows 10. Найдите tpm.msc и щелкните верхний результат, чтобы открыть инструмент управления Trusted Platform Module (TPM). В разделе «Статус» и «Информация о производителе доверенного платформенного модуля» подтвердите наличие и версию модуля TPM.

Если устройство включает в себя микросхему TPM, вы увидите информацию об оборудовании и его статус. В противном случае, если отображается сообщение «Не удается найти совместимый TPM», значит, микросхема отключена в UEFI или на вашем компьютере нет совместимого модуля доверенной платформы.

Включение TPM 2.0 в BIOS для Windows 11

Чтобы включить TPM 2.0 в BIOS для исправления установки Windows 11, выполните следующие действия:

Откройте настройки. Щелкните Обновление и безопасность. Щелкните Восстановление. В разделе «Расширенный запуск» нажмите кнопку «Перезагрузить сейчас». Щелкните Устранение неполадок. Щелкните Дополнительные параметры. Выберите параметр «Настройки прошивки UEFI». Нажмите кнопку «Перезагрузить» . Нажмите на передовой, безопасности или загрузки страницы настроек, в зависимости от материнской платы. Выберите параметр TPM 2.0 и выберите параметр Включено.

Если на материнской плате нет микросхемы TPM, а вы используете процессор AMD, модуль, скорее всего, встроен в процессор, и опция будет доступна как «fTPM» (TPM 2.0 на основе микропрограмм) или «переключатель AMD fTPM». . » Если устройство является системой на базе Intel, TPM 2.0 будет доступен как Platform Trust Technology (PTT).

Если на компьютере нет опции TPM и это настраиваемая сборка, вы можете приобрести модуль для добавления поддержки. Однако обязательно проконсультируйтесь с веб-сайтом производителя материнской платы, чтобы убедиться, что поддержка существует.

После того как вы выполните эти шаги, проверка Windows 11 должна пройти, что позволит вам обновить компьютер до новой ОС.

Проверьте, присутствует ли безопасная загрузка в Windows 10

Чтобы определить, включена ли на компьютере безопасная загрузка, выполните следующие действия:

Откройте Пуск. Найдите информацию о системе и щелкните верхний результат, чтобы открыть приложение. Щелкните «Сводка системы» на левой панели. Проверьте «безопасной загрузки государства» информацию и подтвердить функции установлено значение Вкл . Если это не так, вам нужно включить опцию вручную.

После выполнения этих шагов, если функция безопасности включена, вы можете продолжить установку Windows 11. В противном случае вам необходимо выполнить шаги, чтобы включить ее в прошивке UEFI.

Включите безопасную загрузку в BIOS для Windows 11

Если на вашем компьютере используется устаревшая версия BIOS, вам необходимо сначала преобразовать диск MBR в GPT, а затем переключиться в режим UEFI и включить безопасную загрузку. В противном случае, если вы включите более новую прошивку, компьютер больше не будет загружаться. Если вы пытаетесь выполнить чистую установку, вы можете пропустить соглашение, но если вы пытаетесь выполнить обновление с рабочего стола Windows 10, это является обязательным требованием.

Чтобы включить безопасную загрузку в прошивке BIOS, выполните следующие действия:

Откройте настройки. Щелкните Обновление и безопасность. Щелкните Восстановление. В разделе «Расширенный запуск» нажмите кнопку « Перезагрузить сейчас». Щелкните Устранение неполадок. Щелкните Дополнительные параметры. Выберите параметр «Настройки прошивки UEFI». Нажмите кнопку «Перезагрузить». Нажмите на передовой, безопасности или загрузки страницы настроек, в зависимости от материнской платы. Выберите вариант «Безопасная загрузка» и выберите вариант «Включено».

Почти все устройства с прошивкой UEFI будут включать безопасную загрузку, но если это не так, вам нужно будет обновить систему или подумать о приобретении нового компьютера, отвечающего требованиям Windows 11.

После того как вы выполните эти шаги, компьютер должен пройти процесс проверки оборудования, чтобы продолжить обновление на месте или чистую установку Windows 11.

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