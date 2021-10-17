Новый центр уведомлений и быстрые настройки Windows 11

Центр уведомлений больше не является частью Windows 11. Вместо этого теперь у вас есть два новых интерфейса, включая «Центр уведомлений» и «Быстрые настройки».

Центр уведомлений Windows 11

Щелкнув группу значков с датой и временем и уведомлениями, или используя сочетание клавиш Windows + N, вы откроете Центр уведомлений .

Интерфейс состоит из двух составных групп, которые используют новый стиль дизайна с закругленными углами и полупрозрачными материалами.

Вверху вы найдете все свои уведомления. Интерфейс может выглядеть по-другому, но он работает так же, как в Windows 10. Если у вас есть несколько уведомлений от одного и того же приложения, система покажет только самое последнее, скроет сброс и сообщит вам номер. сообщений, которые вы не видели.

Внизу вы найдете календарь с текущей датой вверху, но без времени. В отличие от календаря в предыдущих версиях, в этом календаре не будут отображаться предстоящие события, и вы не сможете создавать новые события непосредственно из этого интерфейса.

Если вам нужно получить доступ к настройкам уведомлений, вы всегда можете щелкнуть правой кнопкой мыши значок уведомления и выбрать параметр «Настройки уведомлений». Или вы можете щелкнуть опцию настроек помощи при фокусировке вверху.

Быстрые настройки Windows 11

В Windows 11 вы можете открыть быстрые настройки, щелкнув группу значков сети, громкости и питания или используя сочетание клавиш Windows + A.

Всплывающее меню позволяет вам управлять быстрыми настройками, такими как Wi-Fi, Bluetooth, режим полета, экономия заряда батареи, помощь при фокусировке, специальные возможности, ночник, трансляция, раскладка клавиатуры, мобильная точка доступа, совместное использование поблизости и проект.

Кроме того, в зависимости от функции, вы можете открыть подменю с возможностью дальнейшего управления впечатлениями. Например, нажатие кнопки рядом с Accessibility позволит вам включить или отключить лупу, цветные фильтры, экранный диктор, монофонический звук и залипание клавиш.

Если эта функция доступна, вы также можете управлять яркостью и регулировать громкость системы.

В интерфейсе вы также найдете уровень заряда батареи, возможность редактировать элементы, которые вы хотите видеть в макете, и быстрый доступ к приложению «Настройки».

В Windows 11 над всплывающими окнами быстрых настроек вы также найдете элементы управления мультимедиа при воспроизведении видео в Google Chrome, Microsoft Edge или поддерживаемых мультимедийных приложениях.

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