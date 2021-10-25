Новое приложение: Настройки Windows 11

Помимо новых функций и изменений, Windows 11 также включает новую версию приложения Настройки Windows 11. Новый интерфейс для настройки внешнего вида и настроек системы включает новый переработанный интерфейс, перегруппировку и интеграцию новых настроек, перенос дополнительных функций из панели управления, удаление домашней страницы и многое другое.

В рамках нового опыта приложение включает закругленные углы, полупрозрачный интерфейс и современные красочные значки.

Система навигации аналогична той, что доступна в Windows 10, но теперь есть больше опций, а настройки сгруппированы с использованием другой логики.

Когда вы откроете «Настройки», вы заметите, что попадаете прямо в раздел «Система», и это потому, что эта версия убирает домашнюю страницу.

Кроме того, когда вы открываете новый раздел, страницы будут отображаться с правой стороны, а не с левой.

По мере того, как вы просматриваете страницы, вверху вы найдете новые хлебные крошки, которые будут указывать ваше текущее местоположение в приложении. Вы можете щелкнуть каждую цепочку навигации, чтобы вернуться на предыдущую страницу. На страницах настроек также могут отображаться элементы управления героями для часто используемых настроек или определенных функций.

Наконец, новое приложение «Настройки» теперь может рекомендовать изменения настроек в зависимости от их текущего состояния.

Системные настройки

Раздел «Система» — это новая страница по умолчанию, когда вы открываете приложение «Настройки». Теперь он включает страницы для настройки многих параметров, в том числе дисплея, звука, уведомлений, помощи при фокусировке, питания, хранилища, совместного использования поблизости, а также многозадачности, активации, устранения неполадок, восстановления, проецирования на этот компьютер, удаленного рабочего стола, буфера обмена и сведений. .

Кроме того, основные элементы управления в этом разделе включают предварительный просмотр на рабочем столе, имя устройства и возможность переименовать систему , а также вы найдете значки со статусом OneDrive и Центра обновления Windows.

Дисплей

На странице «Дисплей» в разделе «Масштаб и макет» представлены новые настройки для запоминания расположения окон на основе подключения монитора и расположения окон на основе подключения монитора, чтобы улучшить работу при работе с более чем одним монитором.

Эти настройки являются частью нового опыта в Windows 11, который позволяет автоматически восстанавливать приложения в исходное расположение при повторном подключении внешнего монитора.

Вы заметите новую опцию «Автоматически регулировать контрастность на основе содержимого дисплея, чтобы улучшить заряд батареи» в разделе «Яркость», чтобы отключить адаптивное управление яркостью содержимого (CABC) в Windows 11.

На странице «Расширенный дисплей» есть новый параметр (Динамический), позволяющий включить новую функцию динамической частоты обновления (DRR) в настройке частоты обновления.

Если вы выберете этот вариант, Windows автоматически снизит или увеличит частоту обновления дисплея, чтобы снизить энергопотребление поддерживаемого оборудования.

Кроме того, если дисплей сертифицирован как HDR, вы будете знать эту информацию на этой странице.

На странице «Графика» появилось новое поле поиска и список приложений, которые вы, возможно, захотите настроить.

Кроме того, страница «Ночной свет» не получает новых настроек, но при включении или выключении ночника вручную через приложение «Настройки» или Центр действий функция теперь отключается немедленно, а не с использованием медленного перехода.

Звук

На странице «Звук» вы найдете параметр, позволяющий включить монофонический звук для людей с проблемами слуха, и возможность быстрого сопряжения устройств вывода.

В разделе «Дополнительно» вы найдете новую опцию для доступа ко всем звуковым устройствам, устранения неполадок и т. Д.

Страница «Настройки громкости приложения и устройств» теперь превратилась в «Микшер громкости». На странице все те же настройки, и она заменяет устаревшее меню микшера громкости на панели задач.

Страница свойств для устройств была переработана с добавлением высококачественных значков, информации о драйверах и новых настроек.

На странице «Динамики» теперь есть разрешения, позволяющие или запрещающие приложениям доступ к устройству вывода. Вы можете выбрать аудиоформат, отрегулировать громкость и включить пространственный звук. Кроме того, теперь вы можете переименовать устройство, просмотреть информацию о драйверах и проверить наличие обновлений драйверов.

Уведомления

На странице уведомлений у вас есть только три настройки, и есть возможность получить доступ к странице настроек «Помощь при фокусировке».

Настройки питания и батареи

На странице «Питание и аккумулятор» теперь отображается использование аккумулятора с течением времени.

Хранилище

Страница Хранилище была обновлена ​​новыми функциями, а информация о системном диске теперь находится на переднем плане и по центру.

Контроль хранилища теперь находится в разделе «Управление хранилищем». Единственное изменение на странице Контроль хранилища — это новая опция для автоматического запуска очистки временных файлов.

В Windows 11 Storage sense есть новая функция, известная как рекомендации по очистке, которая показывает, сколько больших файлов и использованных файлов, синхронизированных файлов с облаком, неиспользуемых приложений вы можете удалить, а также временных файлов, которые вы можете удалить, чтобы освободить место.

Функция проста. Вам нужно только выбрать элементы и нажать кнопку «Очистить» , чтобы освободить дополнительное место.

В разделе «Дополнительные параметры хранилища» на главной странице хранилища вы найдете новую функцию «Диски и тома», которая заменяет устаревшую систему управления дисками.

В Windows уже есть инструмент для управления дисками и томами, но это старая панель управления. Новый опыт был создан с нуля с учетом современных улучшений и доступности. Он также имеет лучшую интеграцию с такими функциями, как дисковые пространства и страница с разбивкой по хранилищу.

Как и устаревший инструмент (который все еще доступен), новый инструмент позволяет просматривать все диски, подключенные к устройству, а также создавать, изменять размер, форматировать и изменять буквы для разделов.

На странице инструмент для работы с дисками показывает все диски, подключенные к устройству, с базовой информацией, такой как номер диска, носитель (SSD или HDD), а также то, находится ли диск в оперативном или автономном режиме.

Вы можете выбрать диск и нажать кнопку «Свойства» , чтобы получить дополнительную информацию, такую ​​как имя, идентификация, модель, носитель, емкость и тип. Вы также увидите текущий статус и стиль раздела (например, таблица разделов GUID «GPT»).

Параметр «Дополнительные свойства диска» открывает свойства диска в Панели управления.

На главной странице, если вы развернете диск, вы увидите список разделов с подробной информацией, включая файловую систему, тип раздела, статус и многое другое.

Кроме того, опыт включает в себя функцию мониторинга работоспособности, позволяющую отслеживать состояние твердотельных накопителей (SSD) с энергонезависимой памятью Express (NVMe).

Если с диском возникла проблема, вы увидите уведомление, чтобы просмотреть дополнительные сведения и получить доступ к диску для резервного копирования данных, пока не стало слишком поздно. Уведомление откроет страницу диска, где вы можете найти дополнительную информацию, включая оставшийся срок службы диска, температуру и доступное пространство.

Вы можете выбрать каждый диск, и нажатие кнопки «Свойства» откроет другую страницу, где вы можете изменить метку или букву диска. Вы можете изменить размер раздела с помощью кнопки Изменить размер . Вы можете добавить путь к тому и даже включить BitLocker на диске.

Если вы имеете дело с внешним диском, страница свойств также будет включать параметры для удаления и форматирования раздела, и вы можете перевести диск в режим онлайн или офлайн.

Windows 11 также добавляет дисковые пространства в приложение «Настройки». Это означает, что теперь вы можете создавать пулы и пространства хранения и управлять ими, добавлять и удалять диски, а также оптимизировать пулы в приложении «Параметры», не открывая панель управления или PowerShell.

Многозадачность

В Windows 11 страница многозадачности содержит параметры для включения и отключения макетов привязки, групп привязки и т. д.

Кроме того, настройки «Виртуальные рабочие столы» были переименованы в «Рабочие столы», и все настройки остались прежними. А теперь в приложении «Настройки» есть возможность включить или отключить функцию встряхивания окна заголовка (Aero shake).

Настройки Bluetooth и устройств

Раздел Bluetooth и устройства также был обновлен, чтобы упростить подключение периферийных устройств к Windows 11. Этот раздел включает в себя настройки для управления Bluetooth, устройствами, принтерами и сканерами, вашим телефоном, камерами, мышью, сенсорным экраном, пером и чернилами Windows, автозапуском и USB.

Устройства

На странице «Устройства» вы увидите список устройств ввода, вывода и других устройств, подключенных к вашему компьютеру. И добавление устройства откроет мастер для установки новых периферийных устройств, как в Windows 10. Если вам больше не нужно устройство, вы можете удалить его, используя меню периферийного устройства с правой стороны.

Раньше это была страница «Bluetooth и другие устройства».

Камеры

Страница Камеры впервые появилась в Windows 11 и содержит настройки для управления веб-камерами и сетевыми камерами .

Вы можете управлять такими функциями, как яркость, контрастность, параметры поворота и даже включать или отключать видео HDR и зрительный контакт в настройках камеры. Функции видео HDR и зрительного контакта доступны только на поддерживаемом оборудовании.

Touch

Страница Touch также является новой, и она будет доступна на устройствах с сенсорными экранами.

Настройки сети и Интернета

В разделе «Сеть и Интернет» для элементов управления героями вы увидите активные сетевые подключения, свойства подключения и использование данных. Эта часть приложения «Настройки» включает в себя настройки для Ethernet, Wi-Fi, VPN, мобильной точки доступа, режима полета, прокси, удаленного доступа и дополнительных настроек сети.

Wi-Fi

Страница Wi-Fi не нова, но она была изменена с возможностью просмотра доступных беспроводных сетей в приложении.

Ethernet

На странице Ethernet теперь есть возможность настроить параметры сетевой аутентификации IEEE 802.1x. (В предыдущих версиях это нужно было делать в Панели управления.)

Теперь вы можете настроить систему доменных имен (DNS), не открывая страницу конфигурации Интернет-протокола (IP).

Наконец, начиная с Windows 11, вы можете настроить DNS через HTTPS (DoH) для шифрования DNS-запросов с использованием протокола HTTPS.

Расширенные настройки сети

Страница дополнительных сетевых параметров является новой и включает в себя параметры для включения или отключения, переименования и просмотра состояния сетевых адаптеров. (В предыдущих версиях это нужно было делать в Панели управления.)