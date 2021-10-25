Настройки персонализации Windows 11

Хотя раздел «Персонализация» не нов, в нем много улучшений. Например, в разделе теперь показаны шесть новых тем по умолчанию и предварительный просмотр рабочего стола в качестве основных элементов управления, а также в нем находятся настройки для фона, цветов, тем, экрана блокировки, сенсорной клавиатуры, запуска, панели задач, шрифтов и использования устройства.

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Темы

Страница Темы почти идентична предыдущей версии, с той разницей, что она включает шесть новых настроек по умолчанию.

На странице «Звуки» вы также обнаружите, что опция «Воспроизвести звук при запуске Windows» теперь включена по умолчанию , и это связано с тем, что Windows 11 также снова возвращает звук при запуске. Однако звук запуска Windows не будет воспроизводиться после автоматической перезагрузки компьютера для применения обновлений.

Кроме того, теперь вы найдете новые звуки по умолчанию практически для каждого действия в новой версии Windows. Microsoft создала немного другую звуковую тему при использовании темного режима.

Вы можете проверить новые звуки, выбрав каждое событие и нажав кнопку Test .

Сенсорная клавиатура

Страница сенсорной клавиатуры является новой и содержит настройки для настройки экранной клавиатуры, включая настройки для изменения размера клавиатуры, темы с возможностью отображения фона и изменения размера клавиш.

Стартовая страница

На начальной странице представлены новые параметры для настройки меню «Пуск». Например, теперь вы найдете параметры для отображения или скрытия недавно добавленных и наиболее часто используемых приложений. Вы также можете указать, следует ли отображать элементы в списке переходов и в разделе «Рекомендуемые» .

Кроме того, параметр «Папки» позволяет вам решить, какая папка (или быстрые ссылки для проводника, настроек и т. Д.) Будет отображаться рядом с меню профиля в меню «Пуск».

Панель задач

На странице панели задач больше нет параметров для изменения расположения , высоты или размера значка панели задач . Вместо этого настройки отражают новые функции, включая отображение или скрытие кнопок поиска, представления задач, виджетов и чата.

Вы можете показать или скрыть кнопки «Меню пера», «Сенсорная клавиатура» и «Виртуальная сенсорная панель», которые появляются на панели задач. Кроме того, вы можете контролировать, какие элементы отображаются в дополнительном меню.

Наконец, в настройках «Поведение панели задач» вы можете изменить выравнивание панели задач влево и по центру. Вы также можете включить автоматическое скрытие панели задач, отображать значки для невидимых сообщений, отключить кнопку отображения рабочего стола и управлять взаимодействием при настройке нескольких дисплеев.

Использование устройства

Использование устройства является новым и позволяет указать, как вы планируете использовать компьютер, чтобы Windows 11 могла адаптировать взаимодействие с рекламой.