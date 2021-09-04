Microsoft подтвердила, что с 5 октября компания начнет развертывание операционной системы Windows 11 на соответствующих устройствах. В преддверии этого компания уже начала выпускать бета-версии для тестировщиков.

Если вы используете бета-сборку Windows 11, то вы, должно быть, заметили, что расположение меню «Пуск» по умолчанию было смещено с левой стороны в центр панели задач. Это освежающее изменение, но не многих это устраивает.

Итак, если вы ищете способ сместить расположение меню «Пуск» из центра панели задач в левую сторону, то вот пошаговое руководство для этого.

Как изменить расположение меню Пуск в Windows 11

Откройте приложение «Настройки» в операционной системе Windows 11, нажав клавиши Windows + I. Когда откроется приложение «Настройки», нажмите кнопку «Персонализация», а затем выберите «Панель задач» с правой стороны. Теперь из списка выберите «Поведение панели задач», в котором отобразится список настроек, которые можно изменить. В списке выберите «Выравнивание панели задач» и в раскрывающемся меню выберите вариант «Влево» вместо «По центру».

Вот и все. Расположение меню «Пуск» теперь будет перемещено из центра в левую часть, с которым знакомы почти все пользователи операционной системы Windows. Если вы хотите когда-либо изменить местоположение, вы можете следовать тому же руководству, упомянутому выше, и изменить выравнивание на шаге 4.