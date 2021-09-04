Главная » Руководства » Windows 11

Как изменить расположение меню Пуск в Windows 11?

Как изменить расположение меню Пуск в Windows 11
На чтение 2 мин Просмотров 74 Опубликовано

Microsoft подтвердила, что с 5 октября компания начнет развертывание операционной системы Windows 11 на соответствующих устройствах. В преддверии этого компания уже начала выпускать бета-версии для тестировщиков.

Если вы используете бета-сборку Windows 11, то вы, должно быть, заметили, что расположение меню «Пуск» по умолчанию было смещено с левой стороны в центр панели задач. Это освежающее изменение, но не многих это устраивает.

Итак, если вы ищете способ сместить расположение меню «Пуск» из центра панели задач в левую сторону, то вот пошаговое руководство для этого.

Как изменить расположение меню Пуск в Windows 11

  1. Откройте приложение «Настройки» в операционной системе Windows 11, нажав клавиши Windows + I.
  2. Когда откроется приложение «Настройки», нажмите кнопку «Персонализация», а затем выберите «Панель задач» с правой стороны. Как изменить расположение меню Пуск в Windows 11?
  3. Теперь из списка выберите «Поведение панели задач», в котором отобразится список настроек, которые можно изменить. Как изменить расположение меню Пуск в Windows 11?
  4. В списке выберите «Выравнивание панели задач» и в раскрывающемся меню выберите вариант «Влево» вместо «По центру». Как изменить расположение меню Пуск в Windows 11?

Вот и все. Расположение меню «Пуск» теперь будет перемещено из центра в левую часть, с которым знакомы почти все пользователи операционной системы Windows. Если вы хотите когда-либо изменить местоположение, вы можете следовать тому же руководству, упомянутому выше, и изменить выравнивание на шаге 4.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA