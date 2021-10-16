Windows 11 (версия 21H2) — это буквально «капитальный ремонт» операционной системы, а это значит, что вам нужно будет подготовить компьютер перед установкой, чтобы все прошло гладко. Итак, что нужно сделать перед установкой Windows 11.

Несмотря на то, что Windows 11 основана на Windows 10, независимо от выпуска на вашем ноутбуке или настольном компьютере, процесс обновления потребует полной переустановки. Это означает высокую вероятность возникновения проблем до и после установки.

Однако, если вы подготовите свою систему перед установкой, вы сведете к минимуму вероятность возникновения проблем, и у вас будет способ быстро восстановиться, если что-то случится.

В этом руководстве есть несколько советов, которые можно использовать, чтобы подготовить компьютер к успешному обновлению до Windows 11.

Что нужно сделать перед установкой Windows 11: 8 советов

Развертывание Windows 11 на соответствующих компьютерах началось 5 октября.

Если вы планируете выполнить обновление, есть несколько вещей, которые вы захотите сделать перед началом процесса вручную, например, проверку совместимости оборудования, включение необходимых функций безопасности, создание резервной копии текущей настройки и другие.

Проверьте, будет ли компьютер работать под управлением Windows 11

Хотя Windows 11 является бесплатным обновлением для существующих компьютеров с Windows 10, это не означает, что ваше устройство совместимо.

В новой ОС повышены минимальные системные требования, а это означает, что подтверждение того, соответствует ли оборудование вашего компьютера требованиям, является одним из первых вещей, которые вы хотите сделать перед продолжением установки.

Чтобы проверить, совместим ли компьютер с Windows 11, выполните следующие действия:

Откройте страницу загрузки PC Health Check. В разделе «Проверить совместимость» нажмите кнопку «Загрузить приложение для проверки работоспособности ПК» . Дважды щелкните файл WindowsPCHealthCheckSetup.msi . Щелкните вариант Я принимаю условия лицензионного соглашения. Щелкните кнопку Установить. Установите флажок «Открыть проверку работоспособности ПК с Windows». Щелкните кнопку Готово. В разделе «Знакомство с Windows 11» нажмите кнопку Проверить сейчас. (Необязательно) Нажмите кнопку «Просмотреть все результаты», чтобы просмотреть список компонентов, прошедших совместимость. (Необязательно) Нажмите кнопку технических характеристик Deice.

После выполнения этих шагов, если оборудование совместимо, вы получите сообщение, подтверждающее, что вы можете перейти на новую версию. Если оборудование несовместимо, вы получите сообщение с подробным описанием того, почему устройство может работать с версией 21H2.

Включите TPM 2.0 в BIOS

Windows 11 требует микросхемы доверенного платформенного модуля (TPM) версии 2.0 для обеспечения большей безопасности. Если на устройстве нет этой функции, вы не сможете продолжить обновление на месте или чистую установку.

Чтобы TPM 2.0 прошел проверку требований Windows 11, выполните следующие действия:

Откройте Настройки. Щелкните Обновление и безопасность. Щелкните Восстановление. В разделе «Расширенный запуск» нажмите кнопку « Перезагрузить сейчас». Щелкните Устранение неполадок. Щелкните Дополнительные параметры. Выберите параметр «Настройки прошивки UEFI». Нажмите кнопку «Перезагрузить» . Нажмите на передовой, безопасности или загрузки страницы настроек, в зависимости от материнской платы. Выберите параметр TPM 2.0 и выберите параметр Включено.

Если на компьютере нет микросхемы TPM 2.0, а у вас есть процессор AMD, модуль, скорее всего, встроен в процессор, и опция будет доступна как «fTPM» (TPM 2.0 на основе микропрограмм) или «переключатель AMD fTPM».

Если устройство представляет собой систему на базе Intel, функция безопасности будет доступна как Platform Trust Technology (PTT).

Если устройство не имеет опции TPM и это настраиваемая сборка, вы можете приобрести модуль для добавления поддержки. Однако обязательно проконсультируйтесь с веб-сайтом производителя материнской платы, чтобы убедиться, что поддержка существует.

После того как вы выполните эти шаги, проверка Windows 11 должна пройти, что позволит вам обновить компьютер до новой ОС.

Включите безопасную загрузку в BIOS

Безопасная загрузка — еще одна функция безопасности, необходимая для установки Windows 11. Это модуль, который гарантирует, что компьютер загружается только с использованием программного обеспечения, которому доверяет производитель.

Если ваше устройство использует устаревшую версию BIOS (базовая система ввода-вывода), вам необходимо сначала преобразовать диск MBR (основная загрузочная запись) в GPT (таблица разделов GUID), а затем переключиться в режим UEFI (унифицированный расширяемый интерфейс микропрограмм) и включить Безопасную загрузку.

В противном случае, если вы включите более новую прошивку, компьютер больше не будет загружаться. Если вы пытаетесь выполнить чистую установку, вы можете пропустить соглашение, но если вы пытаетесь выполнить обновление с рабочего стола Windows 10, это является обязательным требованием.

Чтобы включить безопасную загрузку перед установкой Windows 11 (версия 21H2), выполните следующие действия:

Откройте настройки. Щелкните Обновление и безопасность. Щелкните Восстановление. В разделе «Расширенный запуск» нажмите кнопку «Перезагрузить сейчас». Щелкните Устранение неполадок. Щелкните Дополнительные параметры . Выберите параметр «Настройки прошивки UEFI». Нажмите кнопку «Перезагрузить». Нажмите на передовой, безопасности или загрузки страницы настроек, в зависимости от материнской платы. Выберите вариант «Безопасная загрузка» и выберите вариант «Включено».

Почти все устройства с прошивкой UEFI будут включать безопасную загрузку, но если это не так, вам необходимо обновить систему или подумать о приобретении нового компьютера, отвечающего требованиям Windows 11.

После того как вы выполните эти шаги, компьютер должен пройти процесс проверки оборудования, чтобы продолжить обновление на месте или чистую установку Windows 11.

Создайте полную резервную копию компьютера

Резервная копия — это, возможно, стратегия восстановления, которую вы можете использовать, если что-то произойдет во время или после установки. Вы можете использовать любое стороннее программное обеспечение для резервного копирования, но вы все равно можете использовать встроенное резервное копирование образа системы в Windows 10.

Чтобы создать полную резервную копию вашего компьютера, подключите USB-накопитель с достаточным пространством и выполните следующие действия.

Откройте Панель управления. Щелкните Система и безопасность. Щелкните параметр «Резервное копирование и восстановление». Щелкните параметр Создать образ системы на левой панели. Выберите вариант На жестком диске. Выберите внешний жесткий диск для резервного копирования вашего устройства. Щелкните кнопку Далее. Нажмите кнопку Начать резервное копирование.

Как только вы выполните эти шаги, начнется процесс резервного копирования. Вы увидите запрос на создание диска восстановления, но вы можете проигнорировать эту опцию, так как вы можете использовать установочный USB-носитель Windows 10 для доступа к настройкам восстановления.

Помимо создания полной резервной копии, также рекомендуется делать резервную копию ваших файлов на внешнем хранилище или в облачном хранилище, таком как OneDrive.

Вы также можете использовать это руководство для создания автоматических резервных копий файлов на вашем компьютере.

Удалите конфликтующие и второстепенные приложения

Во время процесса обновления до новой версии Windows плохо спроектированные приложения или сторонние инструменты безопасности, такие как антивирус, могут вызвать проблемы, которые могут помешать вам завершить установку Windows 11. Как правило, удаляйте конфликтующие приложения перед обновлением, чтобы избежать проблемы.

Чтобы удалить приложения в Windows 10, выполните следующие действия:

Откройте настройки. Щелкните «Приложения». Щелкните Приложения и функции. В разделе «Приложения и функции» выберите приложение (или игру).

Совет: если у вас много приложений, вы можете использовать поле поиска, параметры «Сортировать по» и «Фильтровать по», чтобы найти приложение быстрее. Нажмите кнопку «Удалить». Снова нажмите кнопку «Удалить».

Краткое примечание: если вы удаляете классическую настольную программу, следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.

После того, как вы выполните эти шаги, приложение будет удалено с устройства. Возможно, вам придется повторить инструкции по удалению любой другой программы, которая может конфликтовать с установкой Windows 11 21H2.

Освободите место на компьютере

Хотя для Windows 11 требуется жесткий диск с объемом памяти не менее 64 ГБ, устройству по-прежнему требуется около 20 ГБ свободного места для процесса установки.

Чтобы освободить место в Windows 10, выполните следующие действия:

Откройте Настройки. Щелкните Система. Щелкните Хранилище. В разделе «Локальный диск (C:)» выберите параметр «Временные файлы» . Отметьте временные файлы, которые вы хотите удалить, чтобы освободить место, в том числе: Файлы журнала обновления Windows.

Система создала файлы отчетов об ошибках Windows.

Антивирус Защитника Windows.

Эскизы.

Временные файлы.

Корзина.

Предыдущие установки Windows.

Временные интернет файлы.

Пакеты драйверов устройств.

Файлы оптимизации доставки.

Общий кэш DirectX. Нажмите кнопку «Удалить файлы».

После того, как вы выполните эти шаги, Windows 10 очистит диск, освободив место для обработки установки Windows 11.

Помимо удаления временных и других файлов, приложения и игры также могут занимать много места. В этом случае используйте предыдущие шаги, чтобы удалить приложения и игры с вашего компьютера, чтобы освободить место.

Проверьте и исправьте системные ошибки

Если у вас была такая же установка какое-то время, установка, вероятно, может содержать поврежденные файлы и другие проблемы, которые могут помешать успешному обновлению.

Если вы планируете выполнить обновление на месте, вы можете использовать инструменты командной строки для обслуживания образов развертывания и управления ими (DISM) и проверки системных файлов (SFC), чтобы проверить и устранить любые проблемы для успешной установки Windows 11.

Откройте Пуск. Найдите командную строку, щелкните правой кнопкой мыши верхний результат и выберите параметр «Запуск от имени администратора» . Введите следующую команду для восстановления образа Windows и нажмите Enter: DISM / Онлайн / Очистка-Образ / RestoreHealth Введите следующую команду, чтобы восстановить установку, и нажмите Enter : SFC / scannow

После того, как вы выполните эти шаги, инструмент SFC восстановит системные файлы с помощью локальных файлов изображений, которые также были восстановлены с помощью инструмента DISM.

Файлы журнала будут сохранены, %windir%/Logs/CBS/CBS.log и %windir%\Logs\DISM\dism.log вы сможете просмотреть их, чтобы получить более подробную информацию о процессе.

Отключите второстепенные периферийные устройства

Когда вы планируете выполнить обновление до любого нового выпуска Windows, могут возникнуть конфликты оборудования, которые помешают успешному завершению установки.

Например, устройства хранения (такие как USB-накопители и внешние жесткие диски), принтеры и камеры, подключенные к компьютеру, могут вызывать ошибки и другие проблемы в процессе установки. В результате лучше всего отключить все периферийные устройства, чтобы избежать многих проблем с установкой версии 21H2.

Bluetooth также может вызвать проблемы. Если у вас есть устройство, использующее эту беспроводную технологию, отключите его перед обновлением в меню «Настройки» > «Устройства» > «Bluetooth и другие устройства» и выключите тумблер Bluetooth.

Вам понадобится только монитор, клавиатура и мышь, а также подключение к Интернету. После установки вы можете повторно подключить устройства.

В дополнение ко всем этим советам, перед установкой Windows 11 вы хотите убедиться, что вы запускаете процесс обновления, используя учетную запись с правами администратора.

Кроме того, если вы выполняете обновление на месте, рекомендуется отметить установленные приложения и пользовательские настройки, чтобы убедиться, что вы можете соответствующим образом перенастроить настройку, если вы потеряете что-либо из этих вещей после процесса.

После завершения процесса подготовки вы можете выполнить обновление на месте или чистую установку Windows 11.

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