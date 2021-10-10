Если вам не нравятся настройки экрана блокировки по умолчанию, вы можете изменить их с помощью панели настроек Windows. Хотя возможности ограничены, вы можете настроить их в соответствии с вашими требованиями. Вот как вы можете настроить на блокировку экрана для Windows 11.

Как и в Windows 10, в Windows 11 лаконичный экран блокировки с минимумом видимых элементов. Например, он отображает фоновые обои, часы, дату и некоторые другие важные вещи. Лучше всего то, что фон экрана блокировки можно настроить в соответствии с вашими требованиями, можно изменить статус экрана блокировки и т. Д. Поэтому, если вы ищете вариант, эта статья может быть вам полезна.

Как настроить экран блокировки Windows 11

Чтобы настроить экран блокировки Windows 11, выполните следующие действия:

Нажмите Win + I, чтобы открыть настройки Windows. Перейдите в Персонализация> Экран блокировки. Разверните раздел Персонализирация экран блокировки. Выберите Windows: «В центре внимания» , «Изображение» или «Слайд-шоу» . Разверните список статусов экрана блокировки. Выберите приложение, которое хотите отобразить. Переключите на кнопку Показывать фоновое изображение экрана блокировки на экране входа в систему, чтобы включить или выключить его.

Перед настройкой блокировки экрана для Windows 11, вам нужно открыть панель настроек Windows , нажав Win + I кнопку. Затем переключитесь на вкладку «Персонализация» слева и щелкните меню экрана блокировки справа.

Здесь можно найти три варианта:

Персонализируйте экран блокировки: он помогает вам выбрать, какой фон вы хотите отображать. Например, вы можете выбрать Windows Spotlight, при котором фоновое изображение загружается из Bing. Кроме того, вы можете выбрать опцию Изображение, чтобы показать свое любимое изображение или воспоминание на экране блокировки.

он помогает вам выбрать, какой фон вы хотите отображать. Например, вы можете выбрать Windows Spotlight, при котором фоновое изображение загружается из Bing. Кроме того, вы можете выбрать опцию Изображение, чтобы показать свое любимое изображение или воспоминание на экране блокировки. Состояние экрана блокировки: на экране блокировки можно отображать уведомления календаря, почту, погоду и т. Д. Для этого вам нужно выбрать вариант отсюда.

на экране блокировки можно отображать уведомления календаря, почту, погоду и т. Д. Для этого вам нужно выбрать вариант отсюда. Показывать фоновое изображение экрана блокировки на экране входа: по умолчанию Windows 11 показывает фоновое изображение экрана блокировки на экране входа или экране, на котором вы вводите пароль для входа в свою учетную запись. Если вы не хотите показывать одно и то же изображение, вы можете выключить эту кнопку, нажав эту кнопку.

Если вы выберете опцию Изображение, вы можете выбрать изображение из предопределенного списка или выбрать что-нибудь на своем компьютере. Для этого нажмите кнопку «Обзор фотографий» и выберите понравившееся изображение.

С другой стороны, вы также можете включить или отключить отображение интересных фактов, советов и т. д. на экране блокировки. Для этого снимите галочку с флажка Получать интересные факты, советы, уловки и многое другое на заблокированном экране.

Если вы выберете опцию «Слайд-шоу», вы можете выбрать папку с изображениями вручную. Помимо этого, у вас есть следующие возможности:

Включите папки камеры с этого ПК и OneDrive.

Используйте только те изображения, которые подходят моему экрану.

Когда мой компьютер неактивен, показывать экран блокировки вместо выключения экрана.

Вы можете переключать соответствующие кнопки, чтобы включить или выключить их.

Как изменить изображение экрана блокировки в Windows 11?

Чтобы изменить изображение экрана блокировки в Windows 11, вам необходимо открыть настройки Windows и перейти в раздел «Персонализация»> «Экран блокировки». Здесь разверните опцию Персонализировать свой экран блокировки и выберите опцию Изображение. После этого вы можете выбрать изображение из списка или нажать кнопку « Обзор фотографий», чтобы выбрать собственное изображение.

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