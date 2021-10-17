11 вещей, которые нужно сделать после установки Windows 11

Это руководство для тех, кто только что установил или обновился до Windows 11. Windows 11 доступна для обычных пользователей при условии, что их компьютер соответствует минимальным требованиям для запуска Windows 11. Если вы еще не обновились до Windows 11, вы можете попробовать Помощник по установке Windows 11, создать загрузочную флешку или образ ISO для установки Windows. 11.

Перед установкой Windows11 вам следует позаботиться о нескольких вещах. После установки Windows 11 убедитесь, что вы не пропустите некоторые важные вещи, необходимые для настройки вашего компьютера. Этот пост предназначен для ознакомления с вещами, о которых вам следует позаботиться после установки Windows 11.

Вот что вам следует сделать после установки или обновления до Windows 11:

Проверить обновления

Всегда рекомендуется устанавливать дополнительные обновления вместе с любыми крупными обновлениями. Итак, после обновления до Windows 11 убедитесь, что вы установили другие доступные обновления для своего ПК. Вы можете просто открыть приложение «Параметры Windows 11» и перейти на вкладку «Центр обновления Windows». Здесь вы можете нажать кнопку Проверить наличие обновлений, чтобы выполнить поиск новых и доступных обновлений, а затем загрузить и установить их.

Кроме того, могут быть некоторые незавершенные необязательные обновления, которые вы можете найти в разделе «Дополнительные параметры» > «Дополнительные обновления». Эти необязательные обновления в основном связаны с вашими драйверами и некоторыми новыми функциями. Так что проверьте их и установите, поскольку они необходимы для повышения производительности вашего ПК.

Проверьте и измените некоторые полезные настройки

Есть несколько полезных настроек, которые вы должны проверить и изменить, чтобы улучшить общее впечатление от использования Windows 11. Эти настройки включают отключение раздражающих уведомлений, отключение рекламы, изменение веб-браузера по умолчанию, синхронизацию буфера обмена между устройствами, настройку режима питания и блокировку установки стороннего приложения.

Настройте параметры входа

Вы также можете попробовать настроить параметры входа в соответствии с вашими предпочтениями. Существует множество вариантов безопасного входа, которые вы можете выбрать для входа на свой компьютер, чтобы убедиться, что посторонние лица не могут получить доступ к вашему компьютеру. Вы можете попробовать настроить параметры входа в соответствии с вашими потребностями, такие как распознавание лиц, распознавание отпечатков пальцев, PIN-код, графический пароль, физический ключ безопасности и многое другое. Чтобы настроить параметры входа, перейдите в приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Учетная запись» > «Параметры входа».

Убедитесь, что ваш антивирус активирован и работает

Вы также должны убедиться, что на вашем компьютере активирована антивирусная защита. Время от времени появляются новые виды вредоносных программ, троянов и вирусов, поэтому вы должны защитить свой компьютер от таких угроз. Если вы используете антивирус по умолчанию в Windows 11, вы можете настроить Защитник Windows и включить активную защиту от вредоносных программ и вирусов.

Если вы предпочитаете какой-либо сторонний антивирус, такой как Avast AntiVirus , Kaspersky Free Antivirus или какой-либо другой бесплатный антивирус, убедитесь, что вы правильно настроили антивирусную программу и активировали ее, чтобы защитить свою систему от вредоносных программ.

Удалите ненужные приложения на панели задач

Если ваша панель задач слишком загромождена множеством ненужных приложений и значков, вы можете удалить их, чтобы освободить место на панели задач и сосредоточиться на более важных приложениях. Для этого щелкните правой кнопкой мыши пустое место на панели задач и выберите параметр «Параметры панели задач». Теперь отключите переключатель для всех ненужных функций панели задач.

Отключите ненужные программы автозагрузки

Попробуйте отключить ненужные запускаемые приложения, чтобы не запускать ненужные программы при перезапуске системы. Для этого откройте приложение «Настройки» и перейдите на вкладку «Приложения» слева. Теперь с правой стороны нажмите на параметр «Запуск». Затем отключите переключатель для всех приложений, которые вы не хотите запускать при запуске.

Персонализируйте Windows 11

Также необходимо настроить внешний вид вашего ПК, чтобы создать для себя желаемую рабочую среду. Вы можете открыть приложение «Настройки» и перейти в раздел «Персонализация». Отсюда вы можете настроить множество функций персонализации, включая фоновое изображение, слайд-шоу, цвет акцента, эффекты прозрачности, цветовую тему, экран блокировки, сенсорную клавиатуру, меню «Пуск», шрифты, поведение панели задач и многое другое.

Кроме того, вам также следует настроить специальные возможности, такие как размер текста, визуальные эффекты, указатель мыши и касание, лупу, текстовый курсор, звуковые уведомления, подписи, голосовой набор и многое другое. Вы можете перейти на вкладку «Настройки» > «Специальные возможности», чтобы настроить все эти и другие параметры.

Добавить недостающие полезные приложения на панель задач

Вам также следует добавить свои важные приложения на панель задач, чтобы вы могли быстро открывать их в любое время. Просто щелкните приложение правой кнопкой мыши и выберите параметр «Закрепить на панели задач» .

Проверьте настройки питания

По умолчанию установлен режим питания «Сбалансированный». Если вы хотите улучшить и добиться максимальной производительности своего ПК, вам следует изменить режим питания, перейдя в раздел «Настройки» > «Система» > «Питание и аккумулятор». Здесь установите для параметра Power mode значение Best performance. Кроме того, вы также можете настроить параметры экрана, сна и энергосбережения.

Удалите ненужные приложения и установите несколько полезных приложений из Microsoft Store

В новом и улучшенном Microsoft Store вы можете получить практически любое приложение прямо из него. Итак, воспользуйтесь им и установите нужные и любимые приложения из Магазина. Вы можете установить медиаплеер VLC, SysInternals, Discord, Prime Video и многие другие.

Вам также следует взглянуть на все нежелательные приложения, которые могли быть установлены, и удалить их.

Добавьте необходимую раскладку клавиатуры

Если вы многоязычный человек, который любит печатать на разных языках, установите и добавьте новые раскладки клавиатуры в Windows 11. Для этого перейдите в «Настройки» > «Время и язык» и перейдите в раздел «Язык и регион». Здесь вы можете добавлять языки и новые раскладки клавиатуры.

Популярные вопросы Какие новые возможности Windows 11? Переработанный Пуск, Панель задач, Пользовательский интерфейс, Макет привязки и Группы привязок - вот некоторые из новых функций Windows 11 . Вы также видите новое переработанное и более доступное приложение «Настройки» в Windows 11. Кроме того, улучшен даже Microsoft Store. В него интегрированы приложения для Android, которые вы можете получить прямо из Microsoft Store. Для бизнес-пользователей и корпоративных пользователей доступно множество расширенных функций повышения производительности и совместной работы, а также функций безопасности. Windows 11 стабильна сейчас? Да, официальная Windows 11 выходит 5 октября, и она стабильна для всех. Для инсайдеров, которые подписались на новые функции перед обычными пользователями, бета-функции могут работать не так, как задумано, и содержать ошибки и ошибки. Я могу установить Windows 11 на неподдерживаемое оборудование? Да, у нас есть отдельная инструкция.