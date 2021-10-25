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Как откатить Windows 11 и вернуться к Windows 10

Как откатить Windows 11 и вернуться к Windows 10
На чтение 2 мин Просмотров 7 Опубликовано

После обновления до Windows 11 с Windows 10 по-прежнему можно откатиться к предыдущей версии ОС без потери файлов, если, например, новая версия вызывает проблемы или вы не готовы к новому. Итак, как откатить Windows 11 и вернуться к Windows 10?

Процесс возможен с использованием настроек восстановления. Единственное предостережение: опция доступна только в течение первых десяти дней после первоначального обновления. По истечении этого периода Windows 11 удалит файлы из предыдущей установки, чтобы освободить место на жестком диске для более важных файлов.

Также стоит отметить, что после удаления Windows 11 с вашего ПК вам может потребоваться переустановить некоторые приложения, и вы можете потерять некоторые настройки, которые вы настроили в более новой ОС.

Это руководство научит вас, как выполнить откат до Windows 10 после обновления до Windows 11.

Как откатить Windows 11 и вернуться к Windows 10: пошаговая инструкция

Чтобы удалить Windows 11 и вернуться к Windows 10:

  1. Откройте Пуск в Windows 11.
  2. Найдите Параметры и щелкните верхний результат, чтобы открыть приложение.
  3. Щелкните Система.
  4. Щелкните страницу восстановления справа.
  5. В разделе «Параметры восстановления» нажмите кнопку «Назад» .
    Вариант возврата к восстановлению
  6. Выберите причину удаления Windows 11.
  7. Щелкните кнопку Далее.
    Причины удаления
  8. Нажмите кнопку Нет, спасибо.
    Как откатить Windows 11 и вернуться к Windows 10
  9. Щелкните кнопку Далее.
    Вернуться к информации о Windows 10
  10. Снова нажмите кнопку «Далее».
    Как откатить Windows 11 и вернуться к Windows 10
  11. Нажмите кнопку «Вернуться к Windows 10».
    Как откатить Windows 11 и вернуться к Windows 10

После того как вы выполните эти шаги, Windows 11 будет удалена, система вернется к Windows 10 с сохранением ваших файлов и большинства ваших настроек и приложений.

Если параметр восстановления имеет сообщение «этот параметр больше не доступен на этом компьютере», вы все равно можете вернуться на Windows 10. Однако единственный способ сделать это — создать резервную копию файлов и выполнить чистую установку Windows 10, и восстановление файлов из резервной копии.

Официальная страница Windows 11 – https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-11.

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