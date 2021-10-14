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Виджеты Windows 11: все, что известно

Виджеты Windows 11: все, что известно
На чтение 6 мин Опубликовано
Содержание
  1. Что такое виджеты Windows 11?
  2. Какие виджеты включены в Windows 11?
  3. Персональные виджеты
  4. Как добавить виджет в Windows 11?
  5. Как удалить виджеты в Windows 11?
  6. Удаление виджетов с помощью редактора реестра
  7. Удаление виджетов Windows 11 с помощью групповой политики

Одной из многих новых и обновленных функций в Windows 11 является меню виджетов — набор небольших информационных окон, доступных из переработанной панели задач.

Виджеты в Windows 11 — это интересная страница, которую пользователи могут настроить в соответствии со своими потребностями.

Такие интересы, как погода, спорт, новости, акции, фотографии, трафик, календарь и т. д., могут быть добавлены, удалены или настроены пользователями.

Что такое виджеты Windows 11?

По сути, виджеты — это группа небольших графических приложений, к которым можно быстро получить доступ прямо с панели задач Windows 11 и которые предназначены для предоставления оперативной информации о новостях, погоде, спортивных результатах, акциях и т. д.

Меню виджетов можно настроить так, чтобы отображались только те виджеты, которые вам нужны, и включает панель поиска Bing, которая открывает результаты в новом окне браузера.

Чтобы получить доступ к виджетам в Windows 11, щелкните значок виджета на панели задач.

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Открыв страницу виджетов, вы можете нажать кнопку «Добавить виджеты» , после чего откроется панель настроек виджетов, где вы сможете персонализировать свои интересы.

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Вы также можете изменить размер и настройки виджетов, нажав кнопку с многоточием (…) на любом виджете.

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Наконец, пользователи могут перемещать виджеты по странице, щелкнув верхнюю часть панели виджетов и перетащив ее на новое место на странице.

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Какие виджеты включены в Windows 11?

Хотя сторонних виджетов нет, есть несколько, которые вы можете выбрать для отображения в своем меню. Вот все виджеты, доступные в настоящее время в сборке Windows 11 Insider Preview:

  • Календарь показывает текущую дату и перечисляет все добавленные вами предстоящие события.
  • В разделе «Развлечения» перечислены фильмы и телешоу, недавно выпущенные в Microsoft Store.
  • Esports отображает последние матчи и результаты Esports.
  • Фотографии циклически перемещаются по фотографиям и изображениям, сохраненным в вашей учетной записи Microsoft.
  • Спорт отображает текущие спортивные результаты и недавние результаты. Вы можете настроить, какие лиги и команды будут отображаться.
  • Советы содержат краткие советы по использованию различного программного обеспечения Microsoft, включая Windows 11 и Edge.
  • To Do позволяет создавать список задач и отображать его в меню виджетов. Вы можете отметить отдельные задачи как выполненные.
  • Traffic отображает небольшую карту и описывает условия дорожного движения в вашем районе.
  • Список наблюдения показывает стоимость акций. Как и в виджете «Спорт», вы можете выбрать, какие акции будут отображаться.
  • Погода показывает текущие погодные условия в вашем районе, а также прогноз на следующие три дня.
  • Также в нижней части меню виджетов есть более крупное поле «Главные новости», которое извлекает заголовки из ряда источников новостей.

Персональные виджеты

Вы можете щелкнуть и перетащить виджеты, чтобы переставить их. Вы можете щелкнуть меню с тремя точками (Дополнительные параметры), чтобы изменить их размер или удалить определенный виджет, и в зависимости от виджета вы найдете другие параметры для настройки опыта.

Виджет перетаскивания

Как добавить виджет в Windows 11?

Добавить или удалить виджеты в Windows 11 довольно просто. Прежде чем продолжить, определите виджеты, которые вы хотите добавить или удалить в зависимости от ваших требований и интересов. Сначала либо щелкните значок «Виджеты» на панели задач, либо нажмите, WINDOWS + W чтобы запустить виджеты.

Чтобы добавить виджет, щелкните значок профиля в правом верхнем углу или опцию «Добавить виджеты».

Теперь откроется окно «Настройки виджета», в котором будут перечислены все доступные виджеты. Те, которые уже добавлены, будут отмечены галочкой, а остальные будут отмечены знаком плюса. Щелкните значок плюса рядом с виджетом, чтобы добавить его.

Microsoft разработала страницу виджетов, чтобы дать пользователям возможность быстро получить доступ к интересующей их информации. Однако многие люди решили, что виджеты — это не то, что им нужно. Так как же от них избавиться? Вот несколько способов удалить виджеты из Windows 11.

Как удалить виджеты в Windows 11?

Использование страницы настроек панели задач для удаления (технически скрытия) виджетов — это самый быстрый и простой способ удалить значок виджета. Я говорю «скрыть», потому что, как вы вскоре увидите, страница виджетов и их функциональность все еще присутствуют даже после изменения этого параметра.

Чтобы удалить значок виджета с панели задач:

  1. Щелкните правой кнопкой мыши пустое место на панели задач.
  2. Щелкните Параметры панели задач. виджеты 6
  3. На странице настроек отключите виджеты. виджеты 7

Вот и все.

Как было сказано ранее, этот параметр удаляет только значок виджета с панели задач; на самом деле он не удаляет страницу или функциональность виджета. Мы можем проверить это, используя сочетание клавиш для запуска страницы виджетов (клавиша Windows + w).

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Удаление виджетов с помощью редактора реестра

Хорошо, давайте немного продвинемся и удалим виджеты с помощью редактора реестра. Как всегда, если вы не знакомы с изменением реестра, пропустите этот шаг, так как вы можете нанести больше вреда, чем пользы.

Для всех остальных, вот ключ реестра, который мы будем изменять.

HKEY_CURRENT_USER \ Программное обеспечение \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced \ TaskbarDa

По умолчанию должно быть установлено значение 1. Дважды щелкните TaskbarDa и измените значение на 0, затем нажмите OK.

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Хотя этот метод удаляет значок виджета с панели задач, к сожалению, функциональность виджета все еще существует.

Удаление виджетов Windows 11 с помощью групповой политики

Хорошо, давайте рассмотрим последний метод удаления виджетов в Windows 11. Удаление виджетов с помощью групповой политики не только удаляет значок, но и полностью удаляет функциональность виджета.

  1. Щелкните значок поиска Windows 11. виджеты 10
  2. В поле поиска введите gpedit . Щелкните Изменить групповую политику в результатах поиска. виджеты 11
  3. Перейдите к следующей групповой политике: Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Компоненты Windows > Виджеты.
  4. Дважды щелкните Разрешить виджеты. виджеты 12
  5. Выберите Disabled и нажмите OK. виджеты 13
  6. Закройте редактор групповой политики и перезагрузите компьютер. После перезагрузки компьютера значок виджета и функциональность виджета должны быть отключены.

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