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Всё что было анонсировано на вчерашнем мероприятии Apple Event 2021

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Содержание
  1. Модельный ряд iPhone 13
  2. Apple Watch серии 7
  3. iPad mini 6
  4. iPad 9
  5. Программное обеспечение
  6. Аксессуары
  7. Apple Фитнес +

Вчера Apple провела свое ежегодное мероприятие, посвященное iPhone, представив iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Мы также посмотрели на новые Apple Watch Series 7 и были удивлены новым недорогим iPad девятого поколения и iPad mini 6.

Текстовая трансляция мероприятия Apple Event 2021 года в прямом эфире

Apple потребовалось час и двадцать минут, чтобы представить новые устройства во время мероприятия «California Streaming», но мы резюмировали все объявления в семиминутном видео для наших читателей, которые хотят без излишеств, но подробный обзор всего. это ново.

Все материалы о наших мероприятиях также доступны ниже. Обязательно ознакомьтесь с нашими статьями, чтобы не пропустить никаких подробностей о новейших продуктах Apple.

Модельный ряд iPhone 13

Apple Watch серии 7

iPad mini 6

iPad 9

Программное обеспечение

  • iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и tvOS 15 выйдут 20 сентября
  • Apple отправляет разработчикам релиз-кандидатов iOS и iPadOS 15
  • Apple Seeds выпускает кандидатскую версию watchOS 8 для разработчиков
  • Apple Seeds tvOS 15 Release Candidate для разработчиков

Аксессуары

  • Вот все новые ремешки и чехлы, которые Apple только что выпустила для Apple Watch Series 7, iPhone 13 и iPad
  • Apple продает магнитное зарядное устройство USB-C для быстрой зарядки моделей Apple Watch Series 7
  • Apple выпускает новый кошелек MagSafe с поддержкой Find My

Apple Фитнес +

  • Apple объявляет о новых функциях Fitness +, включая пилатес, групповые тренировки, видео 4K и многое другое
  • Apple Fitness + запускается в 15 новых странах позже в этом году
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