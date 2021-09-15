Всё что было анонсировано на вчерашнем мероприятии Apple Event 2021

Вчера Apple провела свое ежегодное мероприятие, посвященное iPhone, представив iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Мы также посмотрели на новые Apple Watch Series 7 и были удивлены новым недорогим iPad девятого поколения и iPad mini 6.
Текстовая трансляция мероприятия Apple Event 2021 года в прямом эфире
Apple потребовалось час и двадцать минут, чтобы представить новые устройства во время мероприятия «California Streaming», но мы резюмировали все объявления в семиминутном видео для наших читателей, которые хотят без излишеств, но подробный обзор всего. это ново.
Все материалы о наших мероприятиях также доступны ниже. Обязательно ознакомьтесь с нашими статьями, чтобы не пропустить никаких подробностей о новейших продуктах Apple.
Модельный ряд iPhone 13
- Apple представляет iPhone 13 и iPhone 13 Mini с меньшим вырезом, измененными задними камерами и многим другим
- Apple представляет iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с дисплеями ProMotion и хранилищем объемом до 1 ТБ
- До свидания, 64 ГБ: линейка iPhone 13 начинается с 699 долларов США со 128 ГБ памяти
- Все модели iPhone 13 доступны для предзаказа в эту пятницу с датой выхода 24 сентября
- Производство iPhone XR и iPhone 12 Pro прекращено, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 11 и iPhone SE по-прежнему доступны
- iPhone 13 Pro доступен с объемом памяти до 1 ТБ, рекордная цена — 1599 долларов.
- Все модели iPhone 13 имеют значительно увеличенное время автономной работы — до 2,5 часов дольше для iPhone 13 Pro Max
- Модели iPhone 13 имеют выемку на 20% меньше
- Модели iPhone 13 тяжелее и толще, чем модели iPhone 12
- Модели iPhone 13 с поддержкой двух eSIM
Apple Watch серии 7
- Apple представляет Apple Watch Series 7 с увеличенным размером экрана от 399 долларов
- Большой дисплей Apple Watch Series 7 позволяет использовать всю экранную клавиатуру
- Apple Watch Series 7 отличается эксклюзивными циферблатами, включая Modular Max, World Time, Continuum и многое другое
- Apple Watch Series 7 появятся в размерах корпуса 41 мм и 45 мм, будут совместимы со старыми ремешками
iPad mini 6
- Apple представляет обновленный iPad Mini шестого поколения с Touch ID, портом USB-C, 5G и многим другим
iPad 9
Программное обеспечение
- iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и tvOS 15 выйдут 20 сентября
- Apple отправляет разработчикам релиз-кандидатов iOS и iPadOS 15
- Apple Seeds выпускает кандидатскую версию watchOS 8 для разработчиков
- Apple Seeds tvOS 15 Release Candidate для разработчиков
Аксессуары
- Вот все новые ремешки и чехлы, которые Apple только что выпустила для Apple Watch Series 7, iPhone 13 и iPad
- Apple продает магнитное зарядное устройство USB-C для быстрой зарядки моделей Apple Watch Series 7
- Apple выпускает новый кошелек MagSafe с поддержкой Find My
Apple Фитнес +
- Apple объявляет о новых функциях Fitness +, включая пилатес, групповые тренировки, видео 4K и многое другое
- Apple Fitness + запускается в 15 новых странах позже в этом году