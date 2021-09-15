Всё что было анонсировано на вчерашнем мероприятии Apple Event 2021

Вчера Apple провела свое ежегодное мероприятие, посвященное iPhone, представив iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Мы также посмотрели на новые Apple Watch Series 7 и были удивлены новым недорогим iPad девятого поколения и iPad mini 6.

Apple потребовалось час и двадцать минут, чтобы представить новые устройства во время мероприятия «California Streaming», но мы резюмировали все объявления в семиминутном видео для наших читателей, которые хотят без излишеств, но подробный обзор всего. это ново.

Все материалы о наших мероприятиях также доступны ниже. Обязательно ознакомьтесь с нашими статьями, чтобы не пропустить никаких подробностей о новейших продуктах Apple.

Модельный ряд iPhone 13

Apple Watch серии 7

iPad mini 6

iPad 9

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