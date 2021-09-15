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Большой дисплей Apple Watch Series 7 позволяет использовать всю экранную клавиатуру

Большой дисплей Apple Watch Series 7 позволяет использовать всю экранную клавиатуру
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Благодаря большему дисплею Apple Watch Series 7 пользователи теперь могут использовать полноценную клавиатуру прямо на запястье. Пользователи смогут нажимать или скользить по буквам для ввода, и в этом случае watchOS будет использовать «машинное обучение, чтобы предугадывать вводимое вами слово».

Новые «Apple Watch Series 7», которые выпускаются с увеличенными размерами 41 мм и 45 мм, имеют более крупные дисплеи по сравнению с Series 6 благодаря меньшим лицевым панелям.

Apple заявляет, что наряду с полноценной клавиатурой она переработала кнопки и меню в watchOS, чтобы упростить нажатие на большие дисплеи. Из-за проблем с производством, Apple Watch Series 7 будут доступны позже этой осенью, точная дата пока не сообщается.

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