Главная » Новости

Производство iPhone XR и iPhone 12 Pro прекращено, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 11 и iPhone SE по-прежнему доступны

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

С запуском новых iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max компания Apple усовершенствовала линейку iPhone и прекратила выпуск iPhone XR и iPhone 12 Pro.

IPhone 12, iPhone 11, и iPhone SE все еще вокруг, как варианты с более низкими издержками, все модели получают снижение цен. Полная линейка Apple по-прежнему стоит от 399 долларов:

  • ‌IPhone SE‌ — 399 долларов
  • ‌IPhone 11‌ — 499 долларов
  • iPhone 12 mini — 599 долларов
  • ‌IPhone 12‌ — 699 долларов
  • ‌IPhone 13‌ mini — 699 долларов
  • ‌IPhone 13‌ — 799 долларов
  • ‌IPhone 13‌ Pro — 999 долларов
  • ‌IPhone 13‌ Pro Max — 1099 долларов

Модели iPhone 13‌ имеют 128 ГБ начальной памяти, что больше 64 ГБ, без увеличения цены. IPhone 13‌ Pro и Pro Max можно заказать с объемом памяти до 1 ТБ. Новые iPhone будут доступны для предзаказа в эту пятницу и официально начнутся 24 сентября.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA