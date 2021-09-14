Производство iPhone XR и iPhone 12 Pro прекращено, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 11 и iPhone SE по-прежнему доступны

С запуском новых iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max компания Apple усовершенствовала линейку iPhone и прекратила выпуск iPhone XR и iPhone 12 Pro.

IPhone 12, iPhone 11, и iPhone SE все еще вокруг, как варианты с более низкими издержками, все модели получают снижение цен. Полная линейка Apple по-прежнему стоит от 399 долларов:

‌IPhone SE‌ — 399 долларов

‌IPhone 11‌ — 499 долларов

iPhone 12 mini — 599 долларов

‌IPhone 12‌ — 699 долларов

‌IPhone 13‌ mini — 699 долларов

‌IPhone 13‌ — 799 долларов

‌IPhone 13‌ Pro — 999 долларов

‌IPhone 13‌ Pro Max — 1099 долларов

Модели iPhone 13‌ имеют 128 ГБ начальной памяти, что больше 64 ГБ, без увеличения цены. IPhone 13‌ Pro и Pro Max можно заказать с объемом памяти до 1 ТБ. Новые iPhone будут доступны для предзаказа в эту пятницу и официально начнутся 24 сентября.