Все модели iPhone 13 доступны для предзаказа в эту пятницу с датой выхода 24 сентября

Сегодня Apple объявила, что iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут доступны для предварительного заказа в эту пятницу, 17 сентября, в 5 часов утра по тихоокеанскому времени, и все четыре устройства будут выпущены через неделю. Пятница, 24 сентября.

Цены начинаются с 699 долларов за iPhone 13 mini, 799 долларов за iPhone 13, 999 долларов за iPhone 13 Pro и 1099 долларов за iPhone 13 Pro Max.

Примечательно, что модели Pro будут доступны с объемом памяти до 1 ТБ, что является самым большим объемом памяти, который когда-либо предлагался в iPhone.