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iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и tvOS 15 выйдут 20 сентября

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iOS 15 , iPadOS 15 , watchOS 8 и tvOS 15 будут выпущены в понедельник, 20 сентября, о чем Apple объявила сегодня во время своего мероприятия «Стриминг в Калифорнии».

IOS 15‌ и ‌iPadOS 15‌ включают ряд улучшений и функций, в том числе переработанные уведомления, режим фокусировки, интерактивный текст и многое другое. IOS 15‌, ‌iPadOS 15‌, ‌watchOS 8‌ и tvOS 15 были анонсированы в июне и проходили бета-тестирование летом.

Apple сегодня не объявила дату выпуска macOS Monterey , учитывая, что мы, вероятно, увидим его выпуск позже осенью вместе с новыми силиконовыми Mac от Apple.

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