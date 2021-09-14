iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и tvOS 15 выйдут 20 сентября

iOS 15 , iPadOS 15 , watchOS 8 и tvOS 15 будут выпущены в понедельник, 20 сентября, о чем Apple объявила сегодня во время своего мероприятия «Стриминг в Калифорнии».

IOS 15‌ и ‌iPadOS 15‌ включают ряд улучшений и функций, в том числе переработанные уведомления, режим фокусировки, интерактивный текст и многое другое. IOS 15‌, ‌iPadOS 15‌, ‌watchOS 8‌ и tvOS 15 были анонсированы в июне и проходили бета-тестирование летом.

Apple сегодня не объявила дату выпуска macOS Monterey , учитывая, что мы, вероятно, увидим его выпуск позже осенью вместе с новыми силиконовыми Mac от Apple.