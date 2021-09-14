Apple представляет Apple Watch Series 7 с увеличенным размером экрана от 399 долларов

Сегодня Apple анонсировала Apple Watch Series 7 на мероприятии «California Streaming» с новым увеличенным дизайном, новым дисплеем Retina, более тонкими границами, повышенной прочностью, более быстрой зарядкой и многим другим.

Серия 7 выпускается в вариантах размера 41 мм и 45 мм, по сравнению с 40 и 44 мм в предыдущих моделях, и имеет новый корпус с более мягкими краями.

Новые Apple Watch доступны в пяти цветах алюминия, включая полночь, звездный свет, зеленый, синий и красный. Доступны модели из нержавеющей стали в серебре, графите, а также в нескольких цветах титана. «Apple Watch Series 7» также совместима с существующими ремешками для часов.

Цены на «Apple Watch Series 7» начинаются с 399 долларов и будут доступны позже этой осенью.