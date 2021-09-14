Apple представила обновленный iPad Mini шестого поколения

Сегодня Apple анонсировала iPad mini шестого поколения , который отличается радикальным изменением дизайна с большим дисплеем, встроенным датчиком Touch ID в кнопке питания, улучшенной производительностью, портом USB-C и 5G.

Новый iPad mini отличается совершенно новым дизайном, в котором вместо кнопки «Домой» вместо кнопки «Домой» используется полноэкранный дизайн с 8,3-дюймовым дисплеем. Дисплей отличается широкой цветовой гаммой, антибликовым покрытием, яркостью 500 нит и функцией True Tone. Благодаря чипу A15 Bionic, новый iPad mini на 40% быстрее по производительности ЦП по сравнению с предыдущим поколением, а мощность графического процессора увеличена на 80%.

iPad mini получает огромный прирост производительности благодаря новому чипу A15 Bionic с его невероятно эффективным дизайном, который обеспечивает автономную работу в течение всего дня.1 6-ядерный ЦП обеспечивает 40-процентный скачок производительности, а 5-ядерный графический процессор обеспечивает 80-процентный прирост производительности. процентный скачок в графической производительности по сравнению с предыдущим поколением iPad mini. A15 Bionic на iPad mini справится даже с самыми сложными задачами — от игр с богатой графикой до профессиональных приложений, используемых дизайнерами, пилотами, врачами и многими другими. IPad mini с его высокой производительностью и компактным дизайном — это идеальный инструмент, который можно взять с собой куда угодно.

Впервые для iPad новый iPad mini поддерживает технологию 5G, предлагая клиентам еще более высокую производительность со скоростью загрузки до 3,5 Гбит / с. Apple заявляет, что даже при использовании 5G новый iPad mini обеспечивает «автономную работу в течение всего дня».

Новый iPad mini также оснащен портом USB-C, а не Lightning. Заимствованный у iPad Air , анонсированного в прошлом году, новый iPad mini оснащен датчиком Touch ID, встроенным в кнопку питания.

На передней панели нового «iPad mini» установлена ​​новая сверхширокоугольная фронтальная камера с датчиком 12 МП, позволяющая снимать центральную сцену с iPad Pro. Благодаря функции Center Stage «iPad mini» автоматически удерживает пользователей в кадре, когда они перемещаются. Задняя камера также оснащена 12-мегапиксельным датчиком с фокусированными пикселями и большей диафрагмой.

Новый iPad mini‌ шестого поколения, совместимый с Apple Pencil второго поколения , будет доступен для предварительных заказов с сегодняшнего дня и будет доступен в пятницу, 24 сентября.