Apple представляет iPhone 13 и iPhone 13 Mini с меньшим вырезом, измененными задними камерами и многим другим

Сегодня Apple анонсировала iPhone 13 mini и iPhone 13, которые имеют меньшую выемку, перемещенные задние камеры, улучшенную производительность и многое другое, сохраняя при этом те же 6,1-дюймовые и 5,4-дюймовые размеры своих предшественников iPhone 12.

По слухам, в новых iPhone 13 и iPhone 13 mini есть выемка меньшего размера, позволяющая увеличить площадь дисплея. В частности, Apple заявила, что выемка на 20% меньше. Новый дисплей Super Retina XDR на передней панели стал на 28% ярче, а максимальная яркость — 1200 нит.

Внутри iPhone 13 и iPhone 13 mini оснащены новым чипом A15 Bionic. Чип A15 Bionic, построенный по 5-нм техпроцессу, оснащен 6-ядерным процессором с двумя высокопроизводительными и четырьмя высокоэффективными ядрами. В чип A15 Bionic встроен новый 16-ядерный Neural Engine, способный выполнять 15,8 триллиона операций в секунду.

На задней панели iPhone 13 и iPhone 13 mini установлена ​​новая, более совершенная система с двумя камерами. Широкий 12-мегапиксельный сенсор обеспечивает на 47% больше света, фокусное расстояние 26 мм, а на сверхширокоугольной камере новые iPhone включают технологию сдвига сенсора от iPhone Pro.

Что касается видео, Apple представляет «кинематографический режим», который использует мощность A15 для автоматического размытия фона во время видео, позволяя объекту оставаться в фокусе. Во время съемки пользователи могут нажимать на разные объекты, чтобы сместить фокус.

Унаследованные от iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 13 mini имеют керамический экран, водонепроницаемость IP68 и пять новых цветов, включая розовый, синий, полночный, звездный и красный.