Модели iPhone 13 поддерживают две eSIM

Согласно техническим характеристикам iPhone 13, «iPhone 13» mini, iPhone 13 Pro и «iPhone 13 Pro» Max, все устройства имеют поддержку двойной eSIM, что является новой функцией в линейке iPhone в этом году.

Поддержка двух eSIM означает, что модели «iPhone 13» могут использовать две eSIM одновременно, а не только одну eSIM и одну nano-SIM.

Предыдущие модели iPhone, такие, как iPhone 12, поддерживали две SIM-карты, но работали только с eSIM и физической нано-SIM. Модели iPhone 13‌ по-прежнему поддерживают eSIM и nano-SIM, но также поддерживают две eSIM для принятия тарифных планов оператора без физической SIM-карты.

В этом году модели Apple iPhone 13 не будут поставляться с физической SIM-картой, и операторы связи вместо этого будут использовать возможности eSIM для активации. Поскольку активация eSIM используется для устройств, подключенных к оператору связи при заказе, для настройки потребуется соединение Wi-Fi. От Apple:

Модели iPhone 13 и iPhone 13 Pro с подключением к оператору связи будут готовы к активации с помощью eSIM и смогут подключаться к вашей сотовой услуге передачи голоса и данных без физической SIM-карты. Для настройки вам понадобится подключение к Wi-Fi. Чтобы активировать eSIM на неподключенном iPhone, свяжитесь с выбранным оператором связи, когда будете готовы.

Позже подключение к оператору связи можно выполнить, вставив физическую SIM-карту или связавшись с оператором связи для активации eSIM.

Модели iPhone 13 будут доступны для предзаказа в пятницу, 17 сентября, а официально начнутся продажи в пятницу, 24 сентября.