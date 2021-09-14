Мероприятие Apple Keynote 2021 года началось: текстовая трансляция

Напомним, что мы ожидаем, что на мероприятии будут представлены новые модели iPhone 13 и Apple Watch Series 7, а также новые ремешки для Apple Watch и чехлы для iPhone. Мы также могли бы получить AirPods 3, и есть и другие продукты на горизонте, такие как новые iPad и M1X MacBook Pro, но, по слухам, Apple проведет несколько мероприятий в течение следующих нескольких месяцев, и это может быть больше ориентировано на iPhone.

Дисплей True Tone регулирует цветовую температуру в соответствии с окружающей средой. Поддерживает совместимость с аксессуарами, включая Apple Pencil первого поколения.

Center Stage автоматически обнаруживает людей и перемещает кадр, чтобы следовать за ними. Работает в FaceTime, Zoom и других видео приложениях.

A13 обеспечивает производительность, которая необходима пользователям, и даже больше. Улучшенный процессор обработки сигналов изображения позволяет получать более качественные фотографии. Фронтальная камера очень важна, поэтому мы значительно улучшили ее до сверхширокой 12-мегапиксельной камеры с полем зрения 122º с центральным этапом.

Мелодия Куна прыгает в обновлениях. Теперь с чипом A13 Bionic, по сравнению с A12. На 20% выше производительность ЦП, графического процессора и нейронного движка. До 3 раз быстрее, чем самый продаваемый Chromebook, в 6 раз быстрее, чем самые продаваемые планшеты Android.

У нас сегодня отличный состав, и он скоро станет еще сильнее. Начиная с iPad начального уровня.

Подчеркивая особенности, производительность и универсальность iPad. В основе его — iPadOS. Что делает его еще более универсальным, так это более миллиона приложений, разработанных для его большого холста.

Затем мы рады поделиться анонсами продуктов, начиная с iPad.

Утреннее шоу, сезон 2, Фонд, Джон Стюарт, Вторжение, Чванство, Финч, Шринка по соседству и т. Д.

Начиная с обсуждения Apple TV +. Подведем итоги статистики и номинации на награды, выделив Теда Лассо. Теперь посмотрим на некоторые осенние премьеры.

Начиная с обсуждения Apple TV +. Подведем итоги статистики и номинации на награды, выделив Теда Лассо. Теперь посмотрим на некоторые осенние премьеры.

На сцене Тим Кук. «Мне нравится невероятная энергия в дебюте». «Калифорния — это место больших мечтаний, где мы можем изменить мир. Мы с гордостью называем Калифорнию своим домом».

Начнем с вступительного музыкального видео на «California Soul», снятого в разных местах Калифорнии.

Вот так!

Для тех, у кого проблемы со слухом, Apple также предлагает поток ASL.

Прямая трансляция Apple запущена и работает на ее веб-сайте и в приложении Apple TV. В настоящее время показывается изображение приглашения на мероприятие с птицами, периодически летающими над фоном, а затем переключение на поле цветов, и все это под успокаивающую музыку.

Осталось 30 минут! Выложите свои напитки и закуски и наслаждайтесь представлением!