Apple Watch Series 7 появятся в размерах корпуса 41 мм и 45 мм, будут совместимы со старыми ремешками

Apple еще не опубликовала полную информацию о Apple Watch Series 7, потому что они не будут выпущены до конца этой осени, но новые ремешки Apple Watch, которые вышли сегодня, подтверждают, что Series 7 будет доступен в размерах 41 мм и 45 мм.

41-миллиметровый «Apple Watch Series 7» заменяет 40-миллиметровый Apple Watch Series 6 , а 45-миллиметровый «Apple Watch Series 7» заменяет 44-миллиметровый «Apple Watch Series 6».

Ходили слухи об обновлении размеров 41 и 45 мм, а также о значительном изменении дизайна дисплея, но дизайн самих Apple Watch стал неожиданностью. Многочисленные слухи от Джона Проссера , аналитика Apple Минг-Чи Куо , Bloomberg и других источников предполагали, что «Apple Watch Series 7» будет иметь плоский дизайн, аналогичный моделям iPhone 12 , но этого не произошло.

Вместо этого Apple выделила мягкие закругленные углы «Apple Watch Series 7», которые похожи на «Apple Watch Series 6», но с закругленным дизайном, который обеспечивает бесшовную интеграцию с корпусом устройства.

Новые модели Apple Watch оснащены дисплеем от края до края со сверхтонкими рамками, что лучше всего иллюстрирует сравнение изображений Apple Series 7, Series 6 и Series 3.

По данным Apple, «Apple Watch Series 7» предлагает на 20 процентов больше площади экрана, чем Series 6, с уменьшением размера границ на 40 процентов.

Несмотря на увеличение размера до 41 и 45 мм, «Apple Watch Series 7» совместим со старыми ремешками Apple Watch . Новые 41-миллиметровые ремешки Apple Watch обратно совместимы с моделями 38 и 40 мм, поэтому обратное также должно быть верным, в то время как 45-миллиметровые ремешки Apple Watch работают с моделями Apple Watch 42 и 44 мм.

Существующие ремешки 38 мм и 40 мм должны быть совместимы с 41 мм ‌Apple Watch Series 7‌, а ремешки Apple Watch 42 мм и 44 мм должны быть совместимы с часами Apple Watch 45 мм.