Apple представила iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с дисплеями ProMotion и чипом A15 Bionic

Сегодня Apple анонсировала iPhone 13 Pro и ‌iPhone 13‌ Pro Max на мероприятии «California Streaming», в котором представлены более яркие дисплеи Super Retina XDR с ProMotion, улучшенные камеры, запись видео ProRes, макрофотография, фотографические стили, чип A15 Bionic, новый Sierra Blue вариант цвета и многое другое.

IPhone 13‌ Pro и ‌iPhone 13‌ Pro Max имеют такие же размеры дисплея 6,1 и 6,7 дюйма, что и iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max . Новые устройства имеют меньшую выемку для большей площади дисплея. Более яркий дисплей Super Retina XDR оснащен функцией ProMotion для частоты обновления от 10 Гц до 120 Гц.

Рама из нержавеющей стали имеет специальную отделку, устойчивую к истиранию и коррозии. Существует также новый вариант цвета Sierra Blue, наряду с графитом, золотом и серебром.

Оба устройства оснащены чипом A15 Bionic с шестиядерным процессором и пятиъядерным графическим процессором для значительного повышения производительности. Это на одно ядро ​​графического процессора больше, чем у чипа A15 iPhone 13.

Благодаря эффективности A15 Bionic и большей батарее, iPhone 13 Pro работает от аккумулятора более чем на 1,5 часа дольше, чем iPhone 12 Pro, а iPhone 13 Pro Max — на 2,5 часа, чем iPhone 12 Pro Max.

Задний массив содержит новые 77-миллиметровые телеобъективы, сверхширокоугольные и широкоугольные объективы со стабилизацией сдвига датчика для уменьшения дрожания камеры. ‌IPhone 13‌ Pro оснащен 6-кратным оптическим зумом с новой 3-кратной телеобъективом. Сверхширокоугольный объектив теперь также оснащен автофокусом и поддерживает новый режим макрофотографии, позволяющий снимать крупные планы до 2 см.

Новый «Кинематографический режим» позволяет размывать фон видео в реальном времени, отслеживать объекты и людей и фокусировать внимание. Ночной режим теперь также доступен на всех задних камерах.

Фотографические стили вносят индивидуальные предпочтения при редактировании локальных фотографий в режиме реального времени. Стили работают в разных сценах и типах объектов, и пользователям не нужно определять их каждый раз при съемке. ‌IPhone 13‌ Pro может снимать видео в ProRes, обеспечивая высокую цветопередачу.

IPhone 13‌ Pro и ‌iPhone 13‌ Pro Max могут подключаться к большему количеству диапазонов 5G с помощью специальных антенн и радиокомпонентов. Оба устройства также имеют хранилище объемом до 1 ТБ, что является самым высоким показателем в iPhone .

IPhone 13‌ Pro стоит от 999 долларов, а iPhone 13‌ Pro Max — от 1099 долларов. Предварительные заказы на iPhone 13‌ Pro и ‌iPhone 13‌ Pro Max открываются в пятницу, 17 сентября, а устройства впервые поступят в продажу в пятницу, 24 сентября.