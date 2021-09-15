Модели iPhone 13 тяжелее и толще, чем модели iPhone 12

Модели Apple iPhone 13 практически идентичны по дизайну моделям iPhone 12, но есть небольшие различия в весе и толщине.

Все модели iPhone 13 тяжелее своих собратьев iPhone 12, вероятно, из-за более крупных батарей внутри и увеличения толщины. Сравнение веса ниже.

‌IPhone 13‌ mini — 141 грамм против 135 грамм

‌IPhone 13‌ — 174 грамма против 164 грамма

iPhone 13 Pro — 204 грамма против 189 граммов

‌IPhone 13 Pro‌ Max — 240 грамм против 228 грамм

Модели «iPhone 13» немного толще, чем модели iPhone 12 Pro, что соответствует тому, чего мы ожидали от слухов. Все модели iPhone 13 имеют толщину 7,65 мм по сравнению с 7,4 мм в линейке iPhone 12.

Высота и ширина новых моделей такие же, как у «iPhone 12», но изменение толщины и новый дизайн камер для некоторых моделей будут означать, что чехлы для iPhone 12, скорее всего, не подойдут для моделей «iPhone 13».