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Apple представляет новый iPad 9-го поколения с чипом A13, дисплеем True Tone и многим другим

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Сегодня Apple анонсировала новый iPad девятого поколения на мероприятии «California Streaming», который оснащен процессором A13 Bionic, обеспечивающим повышение производительности до 20%, дисплеем True-Tone, модернизированной фронтальной камерой и многим другим.

Новый iPad‌ оснащен модернизированной сверхширокой фронтальной камерой на 12 МП с функцией Center Stage, которая использует машинное обучение для автоматического обнаружения людей в кадре, панорамирования и масштабирования, чтобы держать их в поле зрения во время вызовов FaceTime . Эта функция распознает, когда другие люди присоединяются к разговору или выходят из него, регулируя положение камеры, чтобы разместить всех.

Apple утверждает, что новый «iPad» в три раза быстрее, чем самый продаваемый Chromebook, и в шесть раз быстрее, чем самые продаваемые планшеты Android.

Все модели будут поставляться с iPadOS 15 , который представляет новый дизайн домашнего экрана со встроенными виджетами и библиотекой приложений, общесистемное быстрое создание заметок с помощью Quick Note, новые функции для вызовов FaceTime, переработанный интерфейс Safari, новые инструменты для уменьшения отвлекающих факторов. , и более.

Стоимость нового iPad начинается от 329 долларов, или 299 долларов для образовательных учреждений. Все модели можно заказать в интернет-магазине Apple сегодня, а их наличие начнется на следующей неделе.

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