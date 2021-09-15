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Apple Watch Series 7 отличается эксклюзивными циферблатами, включая Modular Max, World Time, Continuum и многое другое

Apple Watch Series 7 отличается эксклюзивными циферблатами, включая Modular Max, World Time, Continuum и многое другое
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Одновременно с дебютом Apple Watch Series 7 Apple представила несколько новых циферблатов, которые будут эксклюзивными для новой модели.

Среди новых лиц — Modular Max, World Time, Contour Face и Nike Bounce, последний из которых является эксклюзивным для издания Series 7 Nike.

Apple Watch Series 7 отличается эксклюзивными циферблатами, включая Modular Max, World Time, Continuum и многое другое

Modular Max отображает цифровое время вместе с одним усложнением и включает более длинные усложнения, которые отображаются на экране ниже и могут отображать такую ​​информацию, как день недели, внешняя температура, частота сердечных сокращений, активность или быстрый доступ к приложению.

Apple Watch Series 7 отличается эксклюзивными циферблатами, включая Modular Max, World Time, Continuum и многое другое

Циферблат Continuum показывает течение времени по краям и текущий час, в то время как мировое время позволяет пользователям видеть все 24 часовых пояса одновременно, благодаря внешнему циферблату, который показывает часовые пояса, и внутреннему циферблату, который показывает время в каждом место нахождения.

Apple Watch Series 7 отличается эксклюзивными циферблатами, включая Modular Max, World Time, Continuum и многое другое

Новый циферблат Nike Bounce динамически анимируется при касании экрана, прокрутке цифровой короны или движении запястья. Apple заявляет, что он хорошо сочетается с обновленной спортивной петлей Nike, на которой изображен галочка Nike и текст логотипа, встроенные в ткань ремешка. Между тем, в версии Hermes числа меняются час за часом.

Apple Watch Series 7 отличается эксклюзивными циферблатами, включая Modular Max, World Time, Continuum и многое другое

«Apple заявляет, что цена« Apple Watch Series 7 »начинается с 399 долларов, а новая модель будет доступна позже этой осенью.

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