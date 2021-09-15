iPhone 13 Pro доступен с объемом памяти до 1 ТБ, рекордная цена — 1599 долларов

Сегодня Apple объявила, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max доступны с объемом памяти до 1 ТБ , что является самым большим объемом памяти , который когда-либо предлагался в iPhone. Вариант хранения стоит недешево: iPhone 13 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ в США стоит 1599 долларов, что делает его самым дорогим iPhone за всю историю.

Для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max доступны четыре емкости хранения, включая 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Ключевые особенности моделей iPhone 13 Pro включают дисплей ProMotion с переменной частотой обновления до 120 Гц , меньшую выемку, более быстрый чип A15 Bionic, более длительное время автономной работы, несколько улучшений камеры, расширенные возможности подключения 5G и многое другое.

Все четыре модели iPhone 13 будут доступны для предзаказа, начиная с этой пятницы, 17 сентября, в 5 часов утра по тихоокеанскому времени, а запуск всех устройств начнется через неделю в пятницу, 24 сентября. Для iPhone 13 доступен новый цвет Sierra Blue. Pro и iPhone 13 Pro Max в дополнение к имеющимся покрытиям Silver, Gold и Graphite.