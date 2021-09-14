Все модели iPhone 13 имеют значительно увеличенное время автономной работы — до 2,5 часов дольше для iPhone 13 Pro Max

С добавлением новых дисплеев с низким энергопотреблением, более эффективного чипа A15 и более емких аккумуляторов модели iPhone 13 и 13 Pro отличаются значительным увеличением времени автономной работы, а модель 13 Pro Max обеспечивает самое продолжительное время автономной работы среди всех iPhone.

Батареи iPhone 13 mini хватает на 1,5 часа дольше, чем у iPhone 12 mini , а у iPhone 13 — до 2,5 часа, чем у iPhone 12.

‌IPhone 13‌ mini поддерживает до 17 часов воспроизведения видео (13 часов при потоковой передаче) и до 55 часов воспроизведения звука. «IPhone 13» поддерживает до 19 часов воспроизведения видео (до 15 часов потоковой передачи) и до 75 часов воспроизведения звука.

Для сравнения, iPhone 12 обеспечивает до 17 часов воспроизведения видео, до 11 часов воспроизведения потокового видео и до 65 часов воспроизведения звука, в то время как iPhone 12 mini обеспечивает до 15 часов воспроизведения стандартного видео, до 10 часов при воспроизведении потокового видео и до 50 часов при воспроизведении звука.

У моделей iPhone 13 Pro время автономной работы еще больше. Аккумулятор iPhone 13 Pro работает до 1,5 часов дольше, чем iPhone 12 Pro , а аккумулятор iPhone 13 Pro Max работает до 2,5 часов дольше, чем аккумулятор iPhone 12 Pro Max .

Согласно Apple, iPhone 13 Pro поддерживает до 22 часов воспроизведения видео, до 20 часов воспроизведения потокового видео и до 75 часов воспроизведения звука. «IPhone 12 Pro» поддерживает 17 часов воспроизведения видео, 11 часов воспроизведения потокового видео и 65 часов воспроизведения звука.

IPhone 13 Pro Max поддерживает до 28 часов воспроизведения видео, до 25 часов воспроизведения потокового видео и до 95 часов воспроизведения видео. «IPhone 12 Pro Max» поддерживает до 20 часов воспроизведения видео, до 12 часов воспроизведения потокового видео и до 80 часов воспроизведения звука.

Все модели iPhone 13 по-прежнему поддерживают зарядку MagSafe мощностью до 15 Вт или могут заряжаться с помощью беспроводного зарядного устройства на основе стандарта Qi мощностью до 7,5 Вт. Доступна быстрая зарядка, для которой требуется адаптер мощностью 20 Вт или выше и совместимый кабель USB-C.