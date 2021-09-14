Модели iPhone 13 имеют выемку всего лишь на 20% меньше

Новые модели Apple iPhone 13, которые были выпущены сегодня, оснащены обновленной камерой TrueDepth и новым дизайном выемки, которая была уменьшена.

Apple заявила на сцене, что выемка теперь на 20 процентов меньше, чем выемка, использованная в предыдущих моделях, но сравнения между iPhone 12 и «iPhone 13» подтверждают, что новый дизайн выемки немного выше.

На изображении выше вы можете увидеть разницу в размерах в действии. Вырез действительно немного меньше, а небольшое увеличение высоты едва заметно.

Новый дизайн выемки согласуется со слухами, которые мы слышали во время периода бета-тестирования, которые указывали на более компактный дизайн и только немного выше.

В следующем году Apple может полностью отказаться от метки . Слухи предполагают, что по крайней мере некоторые модели не будут иметь выемки с дизайном, который вместо этого включает вырез для передней камеры, а Apple использует Face ID под дисплеем.